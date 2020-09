El PSOE de Badajoz ve "insostenible" la situación de la Plaza Conquistadores

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado de "insostenible" la situación de la Plaza Conquistadores, cuyas obras de renovación acumulan dos años de retraso.



A través de una nota de prensa, el PSOE ha recordado al equipo de Gobierno que para arreglar y actualizar esta plaza e intervenir también en el Paseo San Francisco se presupuestaron 300.000 euros en 2018, pero que "no se ha invertido nada", mientras que niños y padres pasan la tarde en esta plaza en la que "se mueven rodeados de vallas".



Así pues, ha expuesto que en este enclave céntrico de la ciudad hay vallas por toda la plaza y que resulta "increíble" que el equipo de Gobierno "no reaccione ante semejante espectáculo en un lugar favorito para el esparcimiento de muchas familias pacenses".



No obstante, ha criticado, "de momento, las vallas son estáticas y por sí mismas no arreglan la plaza, que acumula dos años de retraso desde que dijeron que la iban a remodelar y, sobre todo, a eliminar los muchos desperfectos existentes".



Los concejales socialistas han reconocido que imaginan que "se pondrán a ello" con el dinero de Diputación de Badajoz, 300.000 euros, destinados a acerados, o los propiamente consignados cuando entre en vigor el presupuesto 2020 y sus inversiones plurianuales y han recordado que el "pobre" Plan de Impulso del año pasado contemplaba 66.093 euros para mejoras y no fueron a esta plaza.



Igualmente, los socialistas han recordado que las obras planteadas con el dinero de la Diputación pacense no concretan la ubicación exacta de dónde se va a intervenir en el acerado; y que, por otra parte, los propios técnicos municipales reconocen que "los acerados, las plazas y viales peatonales de Badajoz presentan diferentes deterioros que hacen necesaria la urgente reparación; ello es debido principalmente a estados de conservación no óptimos".



"Por eso en el PSOE exigen realizar todas las inversiones que se necesiten para que Badajoz recupere la vieja normalidad", ha insistido.

Finalmente, desde la formación socialista han lamentado que la obra de arreglo de la plaza de Conquistadores no se reprogramó en la última modificación de inversiones y que, sobre la intervención en Conquistadores y el Paseo San Francisco, el alcalde de la ciudad "cayó en su momento en contradicciones demostrando que podía rectificarse a sí mismo y, dos años después, no haber hecho nada".