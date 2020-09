Las obras de La Galera en Badajoz podrían concluir en noviembre

Ep.



Las obras de rehabilitación de los jardines de La Galera de la ciudad Badajoz, situados junto a la Alcazaba, podrían concluir a mediados de noviembre para su futuro uso tanto turístico como de espacio cultural multiusos.



Así lo ha avanzado, este miércoles, en declaraciones a los medios, el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, tras recorrer acompañado del concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, y la arquitecta municipal estas obras relacionadas con la arqueología y el patrimonio, por lo que "está sujeta a que nos de una sorpresa" que "aunque negativa porque retrasa en el tiempo", también es "agradable porque vuelve a poner en valor cosas de la historia de la ciudad".



En este mismo sentido, ha señalado que la previsión es que la obra concluya a mediados de noviembre salvo dichas "sorpresas", y ante lo cual se ha referido a que en la "pequeña" excavación arqueológica para hacer la rampa coordinada con Apamex para hacer más accesible este entorno patrimonial han aparecido restos de la barbacana.



Asimismo, ha continuado, había elementos patrimoniales que se conocía que estaban y que se han dejado al descubierto para que la gente los pueda ver, como es el caso de un trozo de la muralla primitiva taifa, que también es "muy importante" y convive con la muralla almohade.



Sobre las obras en sí, Fragoso ha explicado que, tras visitar la pasada semana las de la Iglesia de Santa Catalina, ha tenido la oportunidad de hacer lo propio con "la otra gran obra del patrimonio de la ciudad que en este momento está en ejecución", como la de rehabilitación del espacio conocido como 'La Galera', y que es "muy particular" al encontrarse dentro de "la joya de la corona patrimonial de la ciudad, que es todo el conjunto que forma la Alcazaba".



"Desgraciadamente" estos meses de obras han obligado a tener los jardines de La Galera cerrados, pero para el regidor "todo va a ser para bien" al haberse conseguido "descubrir" un espacio que tuvo muchas funciones a lo largo de la historia, y que, por ejemplo, llegó a ser escuela, Museo Arqueológico o almacén del propio museo, tras lo cual había quedado en desuso y con estos trabajos se le da a este entorno "unas posibilidades increíbles" de poder acoger tanto actividades culturales como de promoción turística.



Así y al conjugar un espacio cerrado exterior con otro interior, favorecerá la posibilidad de acoger "muchas" de las cuestiones que hoy en día se hacen en otros puntos de la ciudad, así como que la gente pueda seguir subiendo a conocer "esta parte absolutamente increíble de nuestra historia", gracias a estas obras adjudicadas a Construcciones y Restauraciones Olivenza por unos 850.000 euros, entre una subvención conseguida con cargo al 1,5 por ciento Cultural que ronda el 70 por ciento, y el 30 por ciento restante que aporta la ciudad.



Para Francisco Javier Fragoso, a partir de su finalización este espacio se incorporará a los circuitos turísticos de la capital pacense, como también lo hará la Iglesia de Santa Catalina o la Plaza de Santa María junto al resto de elementos singulares de una ciudad que "se está llenando de espacios que, sin duda, generan un paquete turístico que nos ayudará a que una vez que pase esta pandemia la gente tenga más motivos todavía para venir a la ciudad de Badajoz".



Al respecto, ha avanzado que La Galera va a cambiar la programación de "muchas" actividades culturales en la ciudad y que se ha hecho con esa doble finalidad, por un lado recuperar el monumento y el entorno patrimonial, y por otro dotarlo de las infraestructuras necesarias para ser sede de cualquier actividad cultural, razón por la cual su espacio interior incorpora un suelo flotante y, bajo éste, las infraestructuras necesarias para la conexión de elementos audiovisuales o tecnológicos para presentaciones o recepciones.



LA ALCAZABA Y SUS RETOS



"Esto termina de completar las acciones que habíamos diseñado ya para la propia Alcazaba y ahora a la espera de podernos reunir con el resto de administraciones para seguir trabajando en la rehabilitación de la Alcazaba, donde hay muchos retos", ha indicado en relación al convenio firmado entre las administraciones nacional, regional y local para rehabilitar dicho monumento.



Sobre los "retos" de la Alcazaba, ha citado la Puerta del Capitel y la subida a la Biblioteca Regional y a la Facultad de Ciencias de la Documentación y, por otro lado, las ermitas del interior de la Alcazaba o el lienzo de muralla "menos vistoso porque va tapado" por todas las construcciones de la Plaza Alta y que ocupa desde la Torre de Espantaperros a la citada Puerta del Capitel.



Ante ello, ha hecho un "llamamiento especialmente a las administraciones que tienen una deuda con la Alcazaba, que tienen una deuda con la ciudad, para que se haga el esfuerzo" de invertir, y ha señalado que el Ayuntamiento de Badajoz "es el que va muy por encima" de la inversión que le corresponde y el Gobierno de España "también con sus propios compromisos", pero que se necesita que la Comunidad Autónoma "lo haga" cuando, además, las obras de patrimonio generan "mucha" mano de obra y "expectativas de futuro" vinculadas al turismo.



En este contexto, ha planteado que este tipo de obras aportan "elementos de atracción" para que "mucha" gente venga a conocer y visitar la ciudad, y ha recalcado el objetivo que, "sin duda", a medio plazo tiene que tener Badajoz junto con otros municipios portugueses para formar parte de una red de fortificaciones de frontera y que sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad. "Creo que esos son los retos que todo el mundo sueña y tiene en la cabeza y donde creo que estamos aportando todos los años nuestro granito de arena", ha incidido.



Por todo ello, Fragoso ha insistido en que hay "proyectos de futuro" y que desde el ayuntamiento "no" paran, a la vez que ha pedido un "compromiso" a la Comunidad Autónoma a la hora de invertir en la Alcazaba, dado que "llega el momento en el que evidentemente hay que actuar, ya no vale solo con que actuemos los demás, que actúe el Gobierno de España y que actúe la Junta de Extremadura", ha concluido.