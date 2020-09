Badajoz cancela todas las actividades del Carnaval 2021 por el Covid-19

Todas las actividades del Carnaval 2021 organizadas por el Ayuntamiento de Badajoz en colaboración con los colectivos carnavaleros de la ciudad quedan canceladas por la pandemia de la Covid-19.



El consistorio pacense recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 11 de marzo pandemia internacional la emergencia sanitaria global ocasionada por la Covid-19; una situación que ha obligado a instituciones de toda índole a promover medidas "extraordinarias" con el fin de evitar la propagación del virus para proteger a la ciudadanía de los efectos adversos de la pandemia.



Entre todas estas medidas, ha continuado, algunas de ellas han ido encaminadas a reducir el contacto social limitando las reuniones a un número muy determinado de personas, reduciendo aforos en los eventos que se hayan podido realizar e, "incluso", cancelando todas las actividades culturales y/o festivas en las cuales no se pudiera garantizar la seguridad de los ciudadanos.



En este punto, resalta que "sin duda alguna", de todos los eventos culturales y festivos de Badajoz "el que desde hace casi 40 años ha adquirido mayor relevancia es el Carnaval pacense".

"Seña de identidad de la ciudad, el Carnaval es mucho más que cinco días de fiesta repletos de actividades. Para muchos pacenses, sobre todo los carnavaleros, en un estilo de vida. Termina un entierro de las sardinas y comenzamos a pensar en cómo preparar el Carnaval del siguiente año", agrega.



De este modo, son "muchos" meses de trabajo en donde se invierte el tiempo y el dinero; meses de ensayos en los que las agrupaciones de los distintos colectivos - comparsas, murgas, artefactos y grupos menores - se reúnen varios días a la semana "para ofrecer lo mejor que pueden dar: una coreografía, un maquillaje, una letra y una música, un traje, un artefacto... en definitiva lo mejor de todos ellos".



Meses en los que la Comisión Oficial del Carnaval, formada por los representantes de la Concejalía de Ferias y Fiestas y los representantes de todos los colectivos carnavaleros, trabajan para diseñar las actividades del año en curso, ha puntualizado, junto con que "esta fiesta es de la gente y para la gente", se ensaya en grupos de amigos y se disfruta en las calles.



"Por desgracia, todas ellas son actividades en las cuales resulta prácticamente imposible garantizar la seguridad tanto de los miembros de los colectivos, como de los pacenses que acuden a verles y a disfrutar de las actividades", reconoce el escrito.



Al respecto, apuntilla que "por esta razón" y tras haber realizado las correspondientes reuniones entre la Concejalía de Ferias y Fiestas y los representantes de todos los colectivos, "por responsabilidad con la ciudad se ha tomado la decisión de suspender todas las actividades oficiales del Carnaval 2021 que, como cada año, el Ayuntamiento de Badajoz junto a todos los colectivos carnavaleros ofrecen a la ciudad y a sus visitantes".



No obstante, este comunicado firmado por la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa; y representantes de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap), de la Comisión de Murgas, de Federación Extremeña de Artefactos (FEA) y de los Grupos Menores "es la respuesta a la necesidad de arrojar certidumbre sobre esta cuestión de gran relevancia".



"Ahora bien, entendemos que nos encontramos en una situación que evoluciona diariamente, de modo que, aunque se cancelen todas las actividades oficiales, en las próximas semanas se va a crear de nuevo la Comisión Oficial del Carnaval, con el objetivo de poder estudiar posibilidades para diseñar algunas actividades, en función de la situación en la que nos encontremos a principios del año que viene, siempre tomando como premisa la seguridad tanto de los miembros de los colectivos como de todos los ciudadanos", concluye.



EL ALCALDE COMPRENDE LA DECISIÓN



Preguntado por este mismo asunto en declaraciones a los medios con motivo de su visita al punto de recarga situado junto a Feria Badajoz (Ifeba), el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha respetado la decisión adoptada por la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) de no participar en las actividades del Carnaval 2021 de la ciudad, si "entienden que, en este momento, hay que suspender esos concursos oficiales en definitiva o el desfile de comparsas".



"Evidentemente, plantean que lo tienen que hacer con suficiente tiempo y que el esfuerzo de preparación quedaría baldío", ha indicado, para insistir en que la ciudad "va a intentar apurar hasta el último momento" en el caso de que las circunstancias sanitarias o la vacuna lo permitan y en que él mismo "no" renuncia a que Badajoz tenga un Carnaval, aunque sin concursos oficiales.



No obstante, se ha mostrado "seguro" de que la "mayoría" de los miembros de la Falcap y de los ciudadanos saldrían a la calle "aunque sea con un antifaz si nos lo permitiera" y que la decisión sobre la celebración de estas fiestas de interés turístico nacional debe ser "fruto del diálogo y el consenso" con los colectivos del carnaval.



FALCAP



Cabe destacar que la Falcap ha decidido no participar en las actividades del Carnaval 2021 de la ciudad de Badajoz, que afecta tanto al gran desfile de comparsas, como a otras actividades que tienen lugar durante los cinco días de fiesta o las semanas anteriores, como los desfiles infantiles, la Pasarela de Don Carnal o la Tamborada.



La presidenta de la Falcap, Alexia Sánchez, ha aseverado en declaraciones a Europa Press que se trata de una decisión adoptada este pasado miércoles que "no ha sido nada fácil y ha sido muy difícil de tomar" y "muy valorada, meditada y consensuada" por los colectivos que integran esta federación, que agrupa a unos 8.000 carnavaleros de las 10.000 personas vinculadas al Carnaval entre murgas, artefactos, grupos menores y comparsas.



De este modo, como Falcap con todos los grupos que están federados han tenido que tomar esta decisión, que ya ha sido trasladada al ayuntamiento, "muy consensuada, muy meditada por todos" y "unánime", así como "siendo objetivos", dado que quedan seis meses para su celebración y ven que "ahora mismo es imposible e inviable ponerse a trabajar por el Carnaval" cuando "a día de hoy" no pueden juntarse 10 personas y las comparsas tienen un volumen de 150 componentes y algunas hasta 300.



En todo caso, Alexia Sánchez ha apuntado que la decisión sobre la celebración del Carnaval depende del Ayuntamiento de Badajoz; y que, si de aquí a febrero, "las cosas cambiaran un poquito" y pudiesen realizar algún tipo de actividad "alternativa" desde la Falcap lo harían si la seguridad y la sanidad lo permiten.