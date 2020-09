El SES inicia la realización de pruebas PCR en Badajoz, Zahínos y Oliva de la Frontera

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado a partir de este lunes, 31 de agosto, la realización de pruebas PCR en la ciudad de Badajoz y en las localidades pacenses de Zahínos y Oliva de la Frontera por la tasa de incidencia acumulada y el número de contactos de cada una.



Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta han detallado a Europa Press que en el caso de la capital pacense se van a realizar 150 PCR al día desde el 31 de agosto al 4 de septiembre y que, en concreto, se harán por la tarde en el punto de Covid auto del Hospital Universitario de Badajoz.



En Zahínos se han hecho 100 PCR el día 31 de agosto y en Oliva de la Frontera se practicarán 100 el 3 de septiembre y 100 el 4 de septiembre, ha explicado la Consejería, junto con que la selección se ha realizado a través de un programa informático de manera aleatoria a pacientes que no hayan pasado el Covid, y que no tengan PCR hecha con antelación.



Del mismo modo, se han elegido esas zonas por la tasa de incidencia acumulada y por el número de contactos de cada una y se quiere detectar posibles positivos que no sean contactos estrechos de positivos o sintomáticos.