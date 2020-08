Badajoz celebrará en septiembre la Feria del Libro con "extraordinarias" medidas seguridad

Ep.

La ciudad de Badajoz celebrará este mes de septiembre la Feria de Libro con unas "extraordinarias" medidas para el control de la pandemia de la Covid-19, tales como separación entre librerías, la reducción "absoluta" de aforos en los espacios de conferencias y en la carpa infantil, o gente "constantemente" dedicada al control de los circuitos de dirección que se marquen.

También se controlará que haya distancia entre personas y se deberá usar mascarilla aunque se trata de una "obligación general" y geles hidroalcohólicos, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que ha recalcado que "en definitiva" quieren intentar ayudar al sector de los libreros, de las editoriales o de la cultura escrita y "echarles una mano" con la celebración de la Feria del Libro.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que, además de hacer una valoración general de cómo se va a afrontar en la ciudad el último cuatrimestre de este año, ha dado cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha aprobado tres padrones de impuestos que corresponden a la ciudad.

En primer lugar, se ha referido al impuesto de Mercadillos que cuenta con 401 licencias, entre 225 correspondientes al domingo y 176 al martes, y del que se emite el padrón que "como casi todos los impuestos de la ciudad hay para pagarlos hasta el mes de diciembre", según ha agregado, junto con que en ese padrón municipal de Mercadillos se ha descontado cuando se prohibió su celebración por un decreto de Alcaldía "que se anticipó incluso al estado de alarma" y que se ha mantenido hasta el 9 de junio.

Otro de los padrones que se ha aprobado es el del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que solo pagan aquellas empresas que paguen Impuesto de Sociedades, y cuyo volumen de negocios supere un millón de euros, un total de 1.617 en la ciudad entre bancos y las grandes cadenas de supermercados y de cadenas comerciales, con un padrón de 2,5 millones de euros.

También se pasará el cobro del impuesto de cotos de caza y pesca que, en la ciudad, desde el punto tributario es "muy pequeño", como ha explicado el regidor, que ha recordado que en Badajoz los grandes impuestos, como el IBI, el IAE, Mercadillos o Veladores se traslada en periodo voluntario de pago hasta diciembre.

AL PIE DEL CAÑÓN

En su intervención, el alcalde de Badajoz ha aseverado que el ayuntamiento afronta este último cuatrimestre "con mucha responsabilidad", al estar "convencidos" de que la situación de pandemia "nos obliga a estar al pie el cañón" y a "intentar no bajar la guardia", así como en la medida de lo posible a planificar diferentes circunstancias que pueden poner en "riesgo" a los vecinos, además de como consistorio colaborar en la recuperación económica y el mantenimiento de la actividad en la ciudad.

Así, ha sostenido que uno de los sectores "más afectados" en este sentido ha sido el de la cultura y que en la Junta de Gobierno se ha aprobado el presupuesto del Certamen de pintura al aire libre que, como ha planteado, reúne condiciones y permite su celebración "manteniendo todas las medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia"; así como el de los Premios Ciudad de Badajoz en sus diferentes modalidades, que este año incorporan como novedad la Música.

Seguidamente, Fragoso ha mostrado el "empeño" del equipo de gobierno en trabajar una vez que se haya aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal, para sacar "inmediatamente" las ayudas para los autónomos, las contrataciones necesarias o la campaña prevista para la promoción de la ciudad como destino de compras y de visitas.

Así, ha mostrado la "ilusión" depositada en la Campaña de Navidad y en ayudar a que tenga una "importante" difusión para permitir la recuperación de sectores "estratégicos" para el empleo y el desarrollo económico de Badajoz; y ha añadido que siguen trabajando en la posibilidad de ver qué inversiones pueden ser financieramente sostenible conforme al actual decreto, sobre el cual ha añadido su "incertidumbre" de si será o no convalido en el Congreso ante la "cacicada del Gobierno a la hora de intentar expropiarnos los ahorros de los ayuntamientos".

En materia de Servicios Sociales, ha destacado que están monitorizando y trabajando de forma "intensa" para intentar detectar situaciones de vulnerabilidad; y ha lamentado que la Junta de Extremadura tiene "infradotada" a Badajoz con respecto a las ratios de trabajadores sociales que tienen el resto de municipios de Extremadura.

También en clave autonómica y aunque no es un número "importante" o "exagerado", Fragoso ha lamentado que hay una "una cierta injusticia cometida con algunos locales de hostelería" y, en concreto, con aquellos que tienen su licencia de categoría E y ha planteado que el ayuntamiento ha conseguido que la Comunidad Autónoma "aclarara" el "famoso" decreto para permitir el uso de las terrazas a aquellos que lo tengan concedido, aunque habría que darle "un repaso a esta normativa".

En este sentido, ha dicho que desde el ayuntamiento no entienden "por qué no se les permite" la actividad a aquellos que tengan una licencia que les capacite, por ejemplo, para poder servir mesas dentro del local, al tiempo que ha recalcado en todo caso que está "absolutamente de acuerdo" en que a día de hoy el ocio nocturno, tal y como se tiene concebido, "no es compatible con las medidas para evitar la propagación del virus", aunque "sí hay otras actividades que son compatibles".