El PSOE de Badajoz pide que no se demoren más los preparativos del Carnaval

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha pedido a la concejala de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, Lara Montero de Espinosa, que no demore más la reunión del próximo Carnaval de 2021 ante la incertidumbre que la pandemia está generando en las murgas y comparsas, que ya han comenzado con sus prepartivos.

En rueda de prensa, Cabezas le ha recordado a la edil que las agrupaciones carnavaleras llevan pagando sus cuotas y los alquileres de locales o naves, y que ya se han puesto en contacto con proveedores para confeccionar sus disfraces y con los sponsor para ayudar al coste de las actuaciones y desfiles.

Sin embargo, según el concejal socialista, hasta el próximo mes de septiembre no se tiene previsto celebrar una reunión para "ver qué pasa" con el Carnaval pacense. "Mejor hoy que mañana", ha dicho Cabezas, en tanto que la crisis "no tiene visos a mejorar" lo cual hace "evidente" la próxima fiesta "no será como el de años anteriores".

"Hay que sentarse ya", porque mientras que las agrupaciones han comenzado con sus inversiones, el equipo de Gobierno está "a la vida contemplativa", por lo que ha vaticinado que "luego vendrán las prisas y precipitaciones".

Al respecto, el portavoz socialista ha sugerido la posibilidad de que el ayuntamiento estudie la contratación de un seguro que, en caso de suspensión del Carnaval, ayudar a las agrupaciones a afrontar los gastos en los preparativos.

Asimismo, se ha preguntado en qué situación se encuentra el expediente para la declaración de Interés Turístico Internacional para el Carnaval de Badajoz, del cual ha dicho que no saben "nada".

Por otro lado, ha criticado que tanto las agrupaciones como los miembros del jurado del Carnaval de este año aún no hayas cobrado sus subvenciones 150 días después de su celebración, cuando el periodo medio de pago a proveedores del consistorio pacense es de 29 días.

En su opinión, esto es consecuencia de las declaraciones que hizo Montero de Espinosa, de Ciudadanos, al acabar la fiesta, y que la calificó como el mejor carnaval de la historia de la ciudad, lo cual "a sus socios de gobierno del PP no tuvo que sentar muy bien".

"Algo pasa aquí. Estas declaraciones no le han salido gratis" a la edil de la formación naranja, ha señalado Cabezas, quien ha explicado que el expediente de pago se entregó hace tres meses pero "debe estar en algún cajón".

Por todo ello, Cabezas considera que tanto la concejala como el gerente de Ferias y Fiestas, Hernán García, debería reducirse la nómina a la mitad.