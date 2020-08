PP Almendralejo no asistirá al homenaje Covid-19 porque se ha "desmesurado"

El PP de Almendralejo ha anunciado que no participará este viernes, 14 de agosto, en el homenaje a colectivos que han luchado contra la Covid porque dicho acto se ha "desmesurado".

El PP almendralejense ha agradecido la labor y ha rendido un "merecido homenaje" a todos esos colectivos, instituciones, empresas, particulares y a todos los cuerpos de seguridad que han luchado para minimizar los efectos de la Covid-19.

Asimismo, esta formación ha mostrado su "más sentido respeto y homenaje" hacia la patrona de la ciudad, la Virgen de la Piedad, cuya festividad se celebra este 15 agosto y que se ha visto alterada por la situación actual de pandemia.

En este sentido, ha criticado que, teniendo previsto un acto para el día 14 de agosto, que se había comunicado como "austero, reducido y por supuesto sin celebración alguna", el mismo ha derivado en una celebración para 1.000 personas con actuaciones de diferentes colectivos.

Por ello, y ante este cambio el PP de Almendralejo ha mostrado su "rotunda oposición" y ha anunciado que no va a participar del mismo porque, en un momento de pandemia y con un "riesgo cierto de brotes", no ha considerado que se deba hacer un acto donde se congreguen alrededor de 1.000 personas "por mucho que se quiera garantizar medidas de seguridad" pues, "no estamos en momentos de correr riesgos".

Al mismo tiempo, ha criticado el PP que "no se ha tenido en cuenta" la opinión de los ciudadanos, a lo que ha unido que el desarrollo del acto se ha "desmesurado", ya que partiendo de un primer momento con "algo sencillo se ha conceptuado como algo que no se ajusta al momento".

En este sentido, ha considerado el PP de Almendralejo que incluso se podría haber hecho participe a la ciudadanía del mismo, a través de una retransmisión en directo, tal y como se hace con los plenos municipales.

Por estas razones, los 'populares' han solicitado al equipo de gobierno que suspenda el acto del día 14 de agosto o se posponga a otra fecha más idónea según la situación sanitaria del momento, "tal y como se ha hecho por ejemplo con la procesión de Bajada de la Virgen, que no se ha celebrado".

"Y entendemos los motivos, pues en este caso opinamos de la misma forma, no vale ser cauto para unas cosas y para otras no. Esperamos que la ciudadanía de Almendralejo entienda la postura razonable, respetuosa y prudente que toma el Partido Popular, y que también la comparta por el interés común y seguridad de nuestros vecinos", ha destacado.