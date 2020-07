Ayuntamiento Badajoz ve posible que 'Noche en Blanco' no se celebre como estaba prevista

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha reconocido la posibilidad de que la iniciativa 'La Noche en Blanco' no se pueda celebrar "como está planteada" hasta ahora, dado el "problema" que supone controlar la distancia social o el uso de las mascarillas, pese a lo cual se trabaja en "distintas opciones".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por el tema en la presentación del Festival Ibérico de Cine de Badajoz la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, quien ha incidido en que "tal vez como está planteada 'La Noche en Blanco' no se pueda desarrollar", y "simplemente" porque son más de 100.000 o 150.000 personas las personas que esa noche salen a la calle en una ciudad que también visitan los vecinos portugueses o que es un destino o "final o principal" del recorrido vacacional que se hace desde diversas zonas.

"Es verdad que se ha trabajado, hay muchas cosas avanzadas, pero sabiendo que es muy posible ahora mismo como está la situación a día de hoy que no se pueda llevar a cabo", ha avanzado, junto con que si hubiera cambios tienen "distintas opciones" que están barajando y que "el problema no es organizar las actividades, ni la aportación, ni todo el trabajo que se lleva" en una ciudad que "responde también además a todas las actividades que hacemos".

Así, ha continuado, "es complicado controlar sobre todo esa distancia social o ese uso de las mascarillas". "A día de hoy, tal y como están las cosas no podría llevarse a cabo, pero vamos a ver cómo evoluciona", ha señalado la edil en cualquier caso.

ACTIVIDADES CANCELADAS

En su intervención, Paloma Morcillo ha explicado además que, con el confinamiento, se han tenido que "reinventar" y hacer actividades online, o que actualmente han aprovechado entornos naturales como el embarcadero de la margen derecha del Guadiana para desarrollar otras presencialmente como las sesiones de cine de verano.

Y es que, según ha indicado, las circunstancias les han "obligado" a irse "reinventado" dado que algunas actividades se podían hacer y otras no, sobre lo cual ha indicado que ya se ha anunciado que no se ha podido celebrar el Festival de Flamenco y Fados y que "la situación y prácticamente el día a día" es el que les está diciendo cómo deben hacer las cosas y, aunque estén planificadas "con mucho tiempo", por dónde pueden ir y por dónde no.

Tampoco se podrá celebrar el Festival Folklórico Internacional dadas sus características y que suelen participar "muchos" grupos de fuera, y aunque se dará una rueda de prensa y se informará sobre el tema no se desarrollarán las 'Noches de teatro y música' que se debían estar desarrollando en estos días.

Una decisión esta última tomada "por precaución" y "sobre todo" por la alta media de edad de su público habitual, ha agregado. "Mejor estar prevenidos y que no pase nada antes de que por querer, por todas las ganas que tenemos de salir, de que haya cultural, de disfrutar, que pueda haber consecuencias peores", ha reconocido Morcillo, para señalar que por eso esas tres actividades no se van a desarrollar.

Finalmente, ha destacado que sí está prevista para septiembre, en concreto del 11 al 20, la Feria del Libro, que se suele celebrar en mayo y cuyo aplazamiento anunció en su momento el alcalde, Francisco Javier Fragoso, cuando avanzó que contará con la presencia de autores como Javier Cercas, Premio Planeta 2019 por 'Terra Alta', como pregonero de esta cita literaria por la que pasarán finalistas del Premio Planeta, ganadores del Premio Nadal o del Premio Lara o 'youtuber' de moda en el ámbito de presentación de libros.

También adelantó sobre la programación de esta cita literaria que ya estaba confirmada la presencia de "toda una serie de elenco de profesionales" para que sea una feria "de primer nivel, igual o incluso puede ser que mejor" que la de mayo, cuando no podían acudir personalidades al tener dificultades para "encajar" su presencia en Badajoz y sí poder hacerlo en septiembre.