El sorteo del cupón de la ONCE de este pasado lunes reparte 350.000 euros en Azuaga

La ONCE ha repartido 350.000 euros en Azuaga (Badajoz) en el sorteo de este pasado lunes, 13 de julio, al resultar premiados 10 cupones agraciados con el premio mayor de 35.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, el agente vendedor de la ONCE Manuel Romero Pozo, con discapacidad física, ha repartido por segunda vez la suerte en apenas cuatro meses al vender los 10 cupones premiados a las cinco cifras a varios clientes en el puesto de venta que tiene frente al popular restaurante "Las Conchas", en Azuaga, donde diariamente ejerce su labor como vendedor de productos de juego de la ONCE.



Manuel Romero inició su actividad laboral con la ONCE en mayo de 2017 y ha mostrado su satisfacción por "recompensar de nuevo" a sus clientes habituales con este primer premio del cupón diario.

Además, en los primeros días de marzo de este mismo año vendió dos bonos premiados también a las cinco cifras, tal y como informa en una nota de prensa la ONCE.