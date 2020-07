El PSOE de Badajoz pide la cancelación del programa del sello 'Covid Free'

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido la cancelación del programa del sello 'Covid Free' por "no verificar nada y engañar sobre espacios seguros", y ha confiado en que el equipo de gobierno "esté a la altura de las circunstancias y proceda en consecuencia".

A través de una nota de prensa, el PSOE ha sostenido que "cualquier negocio puede certificar que sigue los protocolos previstos, pero no puede asegurar que está libre de coronavirus".

"Menos aún lo puede garantizar el Ayuntamiento de Badajoz tan alegremente como lo hace con un 'Establecimiento seguro', pues las comprobaciones son mínimas como para legitimarlo en un sello inventado, que verifica poco y que necesariamente miente sobre espacios que califica como seguros", ha expuesto.

Y es que aunque "nadie duda de la buena fe de la iniciativa", "no vale para el fin propuesto", tal y como informan los socialistas en una nota de prensa.

A este respecto, el PSOE ha recordado que las concejalas socialistas Rita Ortega Alberdi y Ana Rufo Morgado "lo dejaron meridianamente claro" hace una semana en una rueda de prensa sobre este asunto, en relación al cual lamentan que esa información "no tuviera una respuesta rigurosa y fundada desde el equipo de gobierno".

En este sentido, para los socialistas, "hay un escenario cambiante con los nuevos contagios y, en este momento, en nada ayuda el 'Covid Free' municipal y su falsa sensación de seguridad".

Por otro lado, ha aseverado que a los empresarios de Badajoz "les está costando confiar en este sello municipal", puesto que a día de hoy "solo" 154 negocios se han adherido, "muchos menos" de los previstos teniendo en cuenta que son 3.500 las empresas potenciales que podrían haberse sumado a la iniciativa.

Ante ello, los socialistas no han querido hablar "de fracaso", sino "simplemente que no ha tenido la respuesta esperada" y "unas veces se acierta y otras, no".

"De ahí" que pidan su cancelación desde este lunes, día 6, en la web municipal "por tener una baja demanda y por no avalar al fin para el que fue creado: garantizar establecimientos seguros libres del Covid-19", concluye.