CCOO y UGT se concentrarán en Badajoz para pedir unidad entre los partidos políticos

Ep.



Los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura han convocado una concentración este próximo sábado, 27 de junio, en la Plaza de España de Badajoz, a las 12,00 horas, para reclamar a los partidos políticos que abandonen la "confrontación" y el "discurso del odio" de cara a la reconstrucción económica del país ante la crisis provocada por el coronavirus que aplique medidas distintas a las de 2008 y en la que no se deje "a nadie atrás".



Se trata de una convocatoria conjunta de ambos sindicatos a nivel nacional en la que hasta la fecha se han confirmado movilizaciones en 53 ciudades del país.



En rueda de prensa en Mérida, las secretarias generales de CCOO y UGT en la comunidad, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, han animado a toda la sociedad a salir a la calle para clamar a los partidos políticos cohesión para fraguar un pacto para la reconstrucción social de España sustentado en el principio de la solidaridad.



Asimismo, según ha indicado Chacón, esta salida de la crisis no puede volver a recaer, como ocurrió con la de 2008, sobre las espaldas de la clase trabajadora, al mismo tiempo que ha señalado que esta reconstrucción se presenta como una nueva oportunidad para impulsar un cambio en el modelo productivo de Extremadura y del país, en el que debería ganar más peso el sector industrial.



Por tanto, hacen un "llamamiento tranquilo y responsable a la sociedad" para exigir a los partidos políticos que tengan ahora el "papel ejemplarizante" que ha tenido la clase trabajadora durante el confinamiento.



Por su parte, Patrocinio Sánchez ha remarcado que los sindicatos salen a la calle para reclamar que la reconstrucción del país "no deje a nadie atrás" ante una crisis económica que se espera que sea "muy importante", que necesita una salida "social, justa y solidaria".



Sánchez ha subrayado que los sindicatos han estado "a la altura" durante la pandemia apoyando y estando "al lado" de los trabajadores, especialmente asistiendo a quienes se han visto afectados por un ERTE ante la paralización de la actividad de buena parte del sector productivo del país.



Será, por tanto, una jornada para la reivindicación paro también para el reconocimiento al mundo del trabajo que ha permitido garantizar los suministros durante el confinamiento, y también al sistema sanitario y sociosanitario que ha mostrado "el valor de sus profesionales".



Una labor que ha demostrado que un sistema público y universal suficientemente financiado es los que garantiza el acceso de toda la población a la salud, por lo que otro de los objetivos de la convocatoria será exigir que no haya nunca más recortes en la sanidad pública.



Ambas dirigentes han expresado su solidaridad con todas las víctimas del Covid-19, especialmente con los familiares de las más de 500 personas que han fallecido a causa de la pandemia en la comunidad autónoma.