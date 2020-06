PP Badajoz rechaza "de plano" cualquier tipo de recorte sanitario o social en barrios

Ep

El PP local de Badajoz rechaza "de plano" la materialización de cualquier tipo de recorte sanitario o social que afecte de forma "negativa" a la vida cotidiana y al estado del bienestar en cualquier barrio de la ciudad.

Para los 'populares' de la ciudad de Badajoz el "anuncio" de la Junta de Extremadura, del PSOE de Fernández Vara, de José María Vergeles y de Ricardo Cabezas, de "cerrar servicios sanitarios, de reducir el personal y el horario de atención del PAC de El Progreso y San Fernando", es "un recorte social sin precedentes".

Asimismo, la formación entiende que dichas medidas supone "un nuevo menosprecio a los badajocenses, sobre estas circunstancias sociales y sanitarias, donde cualquier retroceso en la asistencia médica puede salir muy caro", algo que según añade el PP "a los socialistas extremeños y de Badajoz parece no importarles".

Para el PP de la capital pacense, es "preocupante" que al PSOE le parezca "bien" que un barrio entero se quede "sin médico ni personal sanitario" en su Punto de Atención Continuada, "cuando no sabemos aún que puede pasar en un futuro próximo con el Covid-19 y en cómo afectará en el día a día, por lo que lo más conveniente sería mantener y reforzar los servicios médicos y a esos grandes profesionales a los que tanto se ha aplaudido y valorado durante los momentos más duros de la pandemia".

"La única realidad, si se cumplen los anuncios del SES de Vara y Vergeles, es que los vecinos de la margen derecha de Badajoz van a sufrir este verano una peor atención sanitaria en plena pandemia del coronavirus", sentencia en nota de prensa el PP local de Badajoz.

Además, añade que más de 30.000 usuarios se quedan "sin el PAC" y tendrán que ser atendidos en un solo centro de salud, "con lo que conlleva de concentración y aumento de la presión asistencial", todo un "logro social" del PSOE, matizan con ironía los populares.

CRÍTICAS CABEZAS

Lo más "lamentable" de todo esto es que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, haya dado una rueda de prensa, para hablar de ayudas sociales y "no haya tenido la más mínima deferencia, no haya dedicado ni una sola palabra hacia los vecinos de la margen derecha para explicarles los motivos por los que sus compañeros del PSOE han decidió recortar los servicios sanitarios que se prestan en el PAC de El Progreso, hasta que los periodistas le han preguntado al respecto, no por voluntad propia".

"En esa respuesta obligada a la prensa, Cabezas ha hablado de dificultad para encontrar médicos y que se trata de una decisión consensuada con los miembros de la Comisión Comunitaria de Salud del barrio y que les ha parecido coherente y sensata la decisión del SES y ha tirado balones fuera pidiendo celebrar la Comisión de Salud Municipal, cuando sabe perfectamente que las competencias de salud son exclusivas de la Junta de Extremadura y es a ellos y no al Ayuntamiento donde debería dirigir sus críticas y peticiones", sentencia el PP.

Para los 'populares', es "más que ridículo que quien presume de haber nacido y vivir en la margen derecha se preocupe tan poco por ella y quiera culpabilizar de manera tan torpe al ayuntamiento y no la Junta y a sus compañeros del PSOE de cerrar el PAC de El Progreso y saturar con ello el de San Fernando".

"Es completamente absurdo que Cabezas diga que se podía haber celebrado una comisión local para proponer posturas y presentar un acuerdo a la Junta de Extremadura sobre este recorte sanitario, pues la ciudad y sus representantes se han enterado por la prensa del citado cierre del centro de salud, llame como quiere llamar el portavoz socialista local a la suspensión de horas de atención médica", apunta el PP.

En este sentido, la formación añade que "lo normal es que hubiera sido la Junta, al Administración con las competencias sanitarias, la que se hubiera puesto en contacto previo con el consistorio para informar de la situación médica en la ciudad".

"Nada podría haber hecho ni planteado ninguna comisión local de Badajoz si antes la Junta, si antes el PSOE de Vara y Cabezas, no informan de lo que luego son hechos consumados que afectan gravemente a la seguridad sanitaria de la ciudad y sus barrios", incide.

En este sentido, el PP local considera "triste que Cabezas haya hablado hoy de dar certezas y seguridad a los ciudadanos de Badajoz, pero solo en lo que se refiere a la celebración de plenos y comisiones municipales".

"Hoy ha quedado claro que al portavoz socialista de Badajoz sólo se acuerda de hablar de la margen derecha como su barrio, como el barrio donde creció, como la barriada de su familia, por cierto su padre es presidente de una de sus asociaciones de vecinos, cuando le interesa para la campaña electoral, para dar la cara por ellos ante sus compañeros de siglas no hay voluntad ni barrio", concluye el PP local.