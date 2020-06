Las playas de Orellana y Cheles revalidan su bandera azul para este año 2020

Ep.

La playa y el puerto deportivo de Orellana la Vieja, y la playa La Dehesa de Cheles, ambas en la provincia de Badajoz, han revalidado para este año 2020 su bandera azul, una distinción que mantienen por undécimo y segundo año consecutivo, respectivamente.



De esta forma, Extremadura continúa con sus dos banderas azules, mientras que España ha obtenido un total de 688 Banderas Azules (589 playas, 98 puertos deportivos y cinco en embarcaciones turísticas sostenibles) que ondearán a partir de junio en el litoral español, lo que supone 19 más respecto al año pasado, siendo la Comunidad Valenciana líder en número de playas con Bandera Azul este año, aunque el aumento más significativo se producido en Andalucía.



De este modo, España, con 23 playas más y 4 puertos menos, mantiene su liderazgo internacional ininterrumpido desde 1987. Aunque más de 100 Banderas Azules llevan luciendo en España más de diez años, diez playas españolas estrenan este verano su enseña.



De las Banderas Azules concedidas, España viene manteniendo un porcentaje alrededor del 15%. Así, aunque sólo en una de cada cinco(18,4%) de las playas españolas ondeará este verano la Bandera Azul, en torno a una de cada siete Banderas Azules que ondee en el mundo lo hará en el litoral español.



Siguen a España en esta clasificación a nivel internacional, Grecia (514), Turquía (508), Francia (507), Italia (482) y Portugal (387). El Jurado Internacional Bandera Azul 2020, con participación, entre otros, de los Organismos de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y el Medio Ambiente (PNUMA), ha concedido Banderas Azules a 45 países del hemisferio Norte.



De las 662 playas candidatas a Bandera Azul en España en 2020, han sido galardonadas 589. Ello significa que un 89% de las playas que se presentan a Bandera Azul son galardonadas.



LA SEGURIDAD SANITARIA ESTE AÑO SERÁ ESENCIAL



En el evento de presentación celebrado de forma telemática este martes la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, aseguró que el litoral español mantiene altos estándares de calidad, lo que fortalece aún más la imagen de España como destino turístico líder y como el país más competitivo del mundo.



Oliver destacó que la costa española siempre ha sido una "fortaleza y una seña de identidad" de España como destino turístico, al igual que el clima y la hospitalidad. "Y hoy vuelve a ser un motivo de orgullo", resaltó Oliver.



"La seguridad sanitaria este año va a ser esencial. Este año no será suficiente con que nuestras playas tengan accesos fáciles y seguros o que existan equipos de primeros auxilios y socorristas. Este año tenemos que ofrecer un plus de seguridad a residentes y turistas", explicó Oliver, indicando que en estos momentos está pendiente de validar por parte del Ministerio de Sanidad de una guía para la reducción del contagio por Covid-19 en playas.



"Nuestro deseo es que esta temporada todos podamos disfrutar de la enorme variedad de la oferta de sol y playa que ofrecen nuestro país y hacerlo en condiciones de máxima seguridad y bienestar", reiteró Oliver.



Oliver indicó en el turno de preguntas que en las playas españolas "no hay peligro" para este verano y que lo más importante a tener en cuenta en esta temporada veraniega será tanto el control de aforos como el distanciamiento social. "El objetivo es reducir riesgos de contagios, y estoy segura de que lo vamos a conseguir", aseguró la secretaria de estado.



Una opinión compartida por el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC-FEE), José Ramón Sánchez Moro, quien aseguró que el objetivo no es hacer un ranking de playas con las mejores instalaciones, sino mejorar la conciencias medioambiental y buscar viajeros más responsables en lugares más sostenibles.



"El objetivo de Bandera Azul no es conseguir cada vez más Banderas o más turistas en todo nuestro litoral. Pretende atraer y mejorar actitudes y comportamientos cívico-ambientales en unos destinos más sostenibles, que atraigan a usuarios y viajeros más responsables", indicó Moro añadiendo que "nunca las Banderas Azules fueron tan útiles, necesarias y merecidas".



LA COMUNIDAD VALENCIANA LIDERA EL RANKING ESPAÑOL



El número de municipios litorales españoles participantes en 2020 es de 244, el mismo que en 2019, de los que 233 (+6) han obtenido alguna Bandera Azul, pese al aumento y el control de sus exigencias.



La Comunidad Valenciana lidera el número de playas con Bandera Azul este año, con 134, seguida de Galicia con 107, Andalucía con 100, Cataluña con 95, Canarias con 51, Baleares con 38 y Murcia con 26.



El aumento más significativo en número de Banderas Azules se ha producido en Andalucía, con 21 Banderas Azules más para playas. Ello es debido al trabajo conjunto de los ayuntamientos con las administraciones competentes, para corregir los incumplimientos de la Ley de Costas que motivaron la denegación de Banderas Azules en 2019, así como, a la presentación de nuevas playas candidatas.



Encabeza esta clasificación, en el número de puertos galardonados, Cataluña con 23, seguida de Andalucía con 18; Comunidad Valenciana con 14; Baleares con 13; Galicia con 12 y Canarias con 5.



Respecto del total de playas, puertos y embarcaciones, destaca la Comunidad Valenciana con 148 (134 + 14 + 0), seguida de Andalucía con 120 (100 + 18 + 2); Galicia con 119 (107 + 12 + 0); Cataluña con 118 (95 + 23 + 0); Canarias con 56 (51 + 5 + 0); Baleares con 54 (38 + 13 + 3) y Murcia con 32 (26 + 6 + 0).