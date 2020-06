Los plenos municipales de Badajoz recuperarán la normalidad cuando acabe el estado alarma

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que "como mínimo" y "en un principio" el Ayuntamiento de Badajoz recuperará la normalidad de los plenos municipales una vez que acabe el estado de alarma.

Una medida en la que ha exceptuado que "surgiera un tema que fuera importante y necesitara del pleno", en cuyo caso se celebraría "de forma extraordinaria", como ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que ha felicitado "en general" al sector de la hostelería porque "se ha sido en términos generales muy cumplidores" con todas aquellas directrices lanzadas por parte de las autoridades sanitarias y de la policía local a la hora de llevar a cabo la "desescalada" en este sector.

"En términos generales ha habido un perfecto cumplimiento de los aforos, de la distancia social, es verdad que hay elementos puntuales donde la Policía Local fundamentalmente ha actuado de forma pedagógica, intentando concienciar a toda la gente, tanto a clientes como hosteleros, de la necesidad que tenemos como sociedad de cumplir estrictamente las obligaciones sanitarias que nos vienen impuestas", ha matizado, para recordar que dichas obligaciones persiguen evitar un posible rebrote de la pandemia.

Así "excepcionalmente" y cuando ha habido que "puntualmente" sancionar se ha hecho, aunque hasta ahora se ha realizado una labor "fundamentalmente pedagógica", según Fragoso, para quien "es verdad que seguimos flojeando" y ha hecho un tercer "llamamiento" en relación a la "responsabilidad" que tienen todos los empresarios de cumplir la ordenanza especialmente en materia de limpieza.

Ante ello, ha confiado en que sea el último "llamamiento" porque "a partir de ahora evidentemente" tendrán que aplicar los mecanismos que la ordenanza les da desde el punto de vista sancionador.

Y es que, para el primer edil, la ciudad les cede para que ellos puedan llevar a cabo su actividad económica las calles, las plazas o las aceras, y ellos tienen la "obligación" de mantenerlas limpias "antes, durante y después del uso de esos espacios", por lo que ha hecho hincapié en que serán "muy estrictos" en la observancia del cumplimiento en materia limpieza.

"Pido de corazón que, igual que los empresarios en términos generales han sido todos muy cumplidores con el resto de directrices que se les lanzaba, recordarles la obligación de limpiar de forma periódica el uso de esos espacios en función de que se ensucie por la actividad hostelera que ellos están llevando a cabo", ha insistido, junto con que hay que recoger, barrer y fregar "porque así lo marca la propia ordenanza".

En este punto y a preguntas de los periodistas por si este llamamiento responde a que no se limpian esos espacios en la mayoría de los casos, ha apuntillado que han observado que esa obligación "está siendo cumplida de forma muy relajada", por lo que "hay que intensificarla", así como que si estuviera cumpliendo "no haría un llamamiento" y "no sería la tercera vez" que lo hace en una rueda de prensa.

VIGILANCIA ANTE EL BOTELLÓN

Francisco Javier Fragoso ha asegurado que se sigue manteniendo el "foco de vigilancia" sobre la actividad de botellón que pueda surgir en la ciudad, que como ha recordado actualmente está prohibida y, cuando acabe el periodo de alarma, se volverá a autorizar en la única zona habilitada en Badajoz para ello, que es el ferial.

De este modo, a día de hoy "sigue estando prohibido en toda la ciudad" y se está haciendo una observancia "bastante estricta" de su cumplimiento, ha agregado Fragoso, junto con que en las últimas semanas se han acumulado más de 20 denuncias en este sentido, especialmente en el entorno de la Memoria de Menacho.

Por último, se ha referido a algunos espacios en los que "en algún momento se están pudiendo relajar" las limitaciones de aforo o de veladores como es el caso de la Plaza de Santa María, y que se ha tenido que actuar con la policía para "intentar corregir" aquellas cuestiones que pudieran "preocupar", ante lo cual ha dicho que es el momento "de forma incipiente de tener claro que tiene que haber un equilibrio en el uso y fundamentalmente en todas aquellas medidas que tienen que ver con la salud pública", y que hay que ser "rígidos" y "observantes a la hora de su cumplimiento".

PICTOGRAMAS Y MAYORES

En su intervención, Francisco Javier Fragoso también ha avanzado que la Policía Local está procediendo a colocar en los semáforos diferentes pictogramas para ayudar a orientarse a las personas con autismo o con dificultades en la comunicación, los cuales son "simples" y explican cómo actuar en función de las luces, además de dar consejos como 'mirar antes de cruzar'.

Seguidamente, ha anunciado que se ha procedido a la apertura de todos los bares de los centros de mayores, excepto el de Pardaleras "que por ahora ha decidido no abrir", y cumpliendo "como mínimo" con las mismas medidas de seguridad sanitaria de cualquier otro establecimiento de bar de la ciudad, como el aforo limitado al 50 por ciento.

No obstante, ha remarcado, se deberán extremar las medidas de higiene y de distancia social por el público al cual van dirigidos, sobre lo cual ha valorado que se intenta "ir haciendo una transición hacia la normalidad de la vida en la ciudad", pero "sin duda siendo tremendamente responsable" con aquel público "más sensible" o que "puede estar en mayores dificultades" en el caso de estar contagiado por el virus.

También en relación a las personas mayores de la ciudad, ha avanzado que, a partir del miércoles 10 de junio, se reincorpora "de forma masiva" la atención domiciliaria del servicio de ayuda a domicilio, que hasta ahora se venía desempeñando a un centenar de mayores cuya dependencia obligaba a mantener el servicio de forma presencial, mientras que el resto de usuarios habían decidido voluntariamente "en los peores momentos de la pandemia" que este servicio se suspendiera.

Pese a ello, los trabajadores de ayuda a domicilio les llamaban a diario y puntualmente les han dado aquella ayuda que pudieran necesitar, ha matizado el regidor, que ha explicado que a partir del miércoles se reincorpora la actividad en las casas y se incorporarán a trabajar para ello más de 150 personas que, hasta ahora, lo hacían "puntualmente" para el centenar de mayores que lo necesitaban o telefónicamente a diario con sus propios usuarios.

Asimismo, ha indicado que "por ahora" no se incorporan todos los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y que serán en torno a un millar, dado que "todavía" hay personas que prefieren voluntariamente mantener este servicio "apartado", así como que a estos trabajadores se les dotará de Equipos de Protección Individual (EPI) con mascarilla, gorro, guantes, bata o delantales.

Finalmente, ha recordado que este lunes es el primer día que los mayores del programa municipal de acondicionamiento físico para este colectivo pueden disfrutar de la posibilidad de seguir haciendo ejercicio mediante vídeos personalizados o, de forma grupal y "con todas las medidas sanitarias", al aire libre en el marco de los grupos de mantenimiento físico.