El PSOE local reclama soluciones ante la situación del cuerpo de Bomberos de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reclamado al equipo de gobierno soluciones ante la situación del cuerpo municipal de bomberos, que según ha expuesto está "infradotado" a nivel de recursos humanos y medios materiales.

"Lamentablemente, una vez más tiene que salir el líder del partido con mayor representación en este ayuntamiento diciéndole las cosas, contándole la realidad", ha resaltado, para matizar que lo hace "no para hacer una denuncia y el desgaste del equipo de gobierno", sino "para que pongan soluciones ya" porque "se está poniendo en riesgo" la seguridad los bomberos y de la ciudad.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este martes, día 2, en la que ha recordado que los socialistas venían denunciado en la anterior legislatura "que es un cuerpo que está infradotado a nivel recursos humanos y de medios materiales", y que "una vez más" tienen que salir a exponer esta situación, "fundamentalmente no por desgastar al equipo de gobierno, sino por la seguridad de nuestros profesionales y sobre todo por la seguridad de la ciudad".

Según Cabezas, "ahora mismo" hay ocho interinos en el cuerpo, pero de ellos tres se van a ir de "manera inmediata" porque han aprobado en otros destinos y "lo normal" es que se incorporen a su plaza una vez aprobados los diferentes proceso de concurso-oposición.

También hay cinco vacantes que cubrir, pero que están vinculadas a los presupuestos municipales de 2020, razón por la cual ha reiterado su petición al equipo de gobierno para que se pongan "manos a la obra" y saquen "cuanto antes" estas cuentas porque, entre otras cuestiones, hay que cubrir dichas cinco vacantes "tan necesarias para el servicio de bomberos".

Ha agregado que hay otras vacantes que hay que cubrir de mandos, unas plazas de cabo, una de sargento y una de suboficial y que es "importante" cubrirlas porque "en casi todos los servicios, por no decir todos, solo tenemos un mando".

"Es fundamental que nuestros bomberos estén bien organizados y, sobre todo, cuando hay emergencias, que Dios no lo quiera que coincidan más de una, se necesita tener más de un mando para organizar bien ese servicio", ha apuntillado.

VEHÍCULOS Y LA TORRE DE PRÁCTICAS

En lo que a vehículos se refiere, el portavoz socialista ha lamentado que la mayoría "presentan un estado lamentable y con muchísimos años de antigüedad" y que, actualmente, no hay autoescala en la ciudad dado que se está arreglando fuera de la misma y, la que hay, es "similar" pero "no cumple con la normativa de equipo de trabajo", por lo que "no se puede utilizar" y, si hay una emergencia, a los bomberos "no les va a quedar más remedio" que usarla.

En ese caso, ha confiado en que "no suceda nada" porque se está poniendo "una vez más en riesgo la seguridad de nuestros trabajadores", a la vez que ha señalado que se está en plena campaña de incendios, pero que, de los tres vehículos de campo, dos "no cumplen con la normativa de equipos de trabajo", y "por lo tanto solo" habría uno para atender los incendios de pastos que "se dan tanto" en esta época en los alrededores de la ciudad.

Igualmente, Cabezas ha reconocido en su intervención que a los socialistas les llama "muchísimo la atención" y no entienden "por qué se encuentra en esta situación" la torre en la que hacen las prácticas los bomberos, que "está clausurada porque no cumple con la normativa de riesgos laborales".

"En estas circunstancias y en esta situación tenemos a nuestros bomberos trabajando, en esta circunstancia y en esta situación tenemos a nuestros bomberos siempre dando lo mejor de ellos", ha valorado Cabezas, para quien "por suerte" la ciudad cuenta con un cuerpo de bomberos "al 100 por cien vocacional" y que "aún así hacen todos los esfuerzos para sacar adelante su servicio, con la mayor profesionalidad y la mayor vocación".

Ante ello, ha criticado que "no es de recibo" que, desde el equipo de gobierno, sigan "tratando así a nuestros bomberos", a los que se les ha comunicado "pero no saben cuándo" les van a hacer test serológicos y, en el caso de que den positivo, les harán PCR, sobre lo cual ha reclamado "que se los hagan ya" y a qué se está "esperando", como también se ha preguntado dónde está el concejal de Bomberos y si sabe dónde se encuentra el parque y ha planteado que lo visite y hable con los bomberos.

Igualmente se ha referido al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, a quien ha trasladado que "esto no son cuestiones menores" al tratarse de "la seguridad de nuestros servidores públicos, de nuestros profesionales del parque de bomberos".

En este punto, Ricardo Cabezas ha comentado que en estos meses se han jubilado dos bomberos y que, en nombre de la ciudad, entiende que hay que agradecerles los servicios prestados y "por supuesto" desearles una buena jubilación y que les acompañe la salud".

"Es lo mínimo que se le puede hacer a estos magníficos servidores públicos que, aún con esas circunstancias tan lamentables y condiciones de trabajo que tienen, dan lo mejor que tienen que es su vocación y sus ganas de trabajar por la ciudad", ha resaltado.

Finalmente, ha avanzado que en estos días va a hacer visitas para interesarse por todos aquellos servicios que han estado trabajando en estos meses de confinamiento, los denominados "esenciales", y que va a empezar por el parque de bomberos en la tarde de este martes.

A partir de ahí, hará lo propio con la Policía Local, Intervención, Tesorería o el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) para interesarse "de primera mano" por cómo han estado trabajando durante estos días y "sobre todo" agradecer la labor prestada dado que los trabajadores de la casa han dado "lo mejor de sí" para que en estos meses de confinamiento la ciudad y el ayuntamiento pudieran seguir funcionando.