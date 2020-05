Fragoso ve que para espacios como Badajoz, tener cerrada la raya es "asfixiar" su economía

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha defendido que para espacios fronterizos como la capital pacense, Elvas y Campo Mayor tener cerrada la frontera "significa asfixiar la economía de estas localidades".

"Jamás tomaría una medida que pusiera en peligro o pediría una medida consciente de que pudiera suponer un peligro para nuestros vecinos", ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que ha sido preguntado por su parecer ante las declaraciones del consejero de Sanidad, José María Vergeles, según el cual el Gobierno ve "prematuro" abrir la frontera con Portugal.

"A mí no me parece prematuro, a mí me parece que abrir nuestra frontera con un espacio donde la incidencia del coronavirus ha sido especialmente bien controlada no me parece prematuro", ha sostenido el regidor de la capital pacense, para quien "hay que ir trabajando ya en modelos de madurez" y le "parece" una "incongruencia" que la Junta se plantee poder tener movilidad dentro de Extremadura, donde ha habido áreas de salud con más de 200 fallecidos "desgraciadamente".

Sin embargo, "que se plantee que le parezca prematuro abrir nuestra frontera con un espacio donde creo que han tenido un fallecido en todo el Alentejo", ha agregado, así como que en su opinión le parece "irresponsable" decir "de forma tan generosa que se puede movernos entre Cáceres y Badajoz", "en cambio" no sabe el posicionamiento para decir que parezca "prematuro" que los hermanos portugueses puedan venir a la ciudad.

En este sentido e interpelado por las críticas del portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, sobre el retraso de las ayudas directas a autónomos o pymes y de la campaña de publicidad del ayuntamiento en materia de comercio, hostelería y turismo a nivel local, regional y en Portugal, Fragoso ha planteado que le parece "muy respetable" la opinión de Cabezas sobre ambas campañas "ya" anunciadas por el equipo de gobierno.

Seguidamente, ha recordado que recientemente Cabezas ha pedido hacer una campaña de promoción en Portugal, Extremadura y Badajoz cuando diez días antes él mismo lo había anunciado.

En todo caso, le parece "bien" que coincidan en que esas son las actuaciones que tienen que trabajar en favor de los sectores con los cuales intentan estar en "constante" contacto, así como diseñar "aquellas cuestiones, dentro de las limitaciones que hay, de dónde tendrían mejor impacto", ante lo cual ha abundado en que todos "tienen claro" que el último cuatrimestre de este año será "fundamental" para la economía del comercio y la hostelería en la ciudad.

En dicho cuatrimestre, ha apuntado, se prevé que los hábitos sociales "estén recuperados", por lo que ha defendido que en ese momento hay que hacer una campaña "muy potente" en la que la ciudad vuelva a "liderar" el suroeste de la península a la hora de proveer a los vecinos de servicios comerciales, de hostelería o profesionales.

LA FRONTERA CON PORTUGAL SIGUE CERRADA

Y es que, para Fragoso, si se hubiera hecho una campaña en Portugal se hubieran dado "un par con dos tortas" porque la frontera sigue cerrada y no se sabe cuándo se va abrir, sobre lo cual ha recordado las declaraciones realizadas por él mismo recientemente en referencia a levantar la prohibición de visitar la provincia de Cáceres que, a su juicio, para Badajoz "es casi tan importante" como poder abrir la frontera con Portugal.

En este contexto, ha rememorado que hace un mes las siete eurociudades de la frontera hispanoportuguesa firmaron un manifiesto en el que piden a sus gobiernos que "levanten ya algo que no tiene sentido, que es el cierre de la frontera y permita esa permeabilidad que, durante tanto tiempo, tan buen rédito le ha dado a estos espacios fronterizos entre España y Portugal".

Por ello, ha planteado que hacer "ahora" campañas cuando se sabe que "todavía" el sector tiene "dificultades" y "la demanda no se va a retomar", "posiblemente" sería "tirar el dinero", mientras que sobre las ayudas a los autónomos ha abundado en que "las va a haber", están trabajando con ellos e incorporando algunas de las sugerencias que les han hecho.

"Evidentemente compartiremos con el grupo de la oposición aquello que tenemos, una idea fruto de las ayudas que ya sacó el Gobierno, de las de la Junta, que por cierto siguen todavía vigentes y ni siquiera se han agotado", ha sumado, así como que también el ayuntamiento va a ayudar al pequeño y mediano empresario de la ciudad, que tendrán ayudas "con más cabeza de lo que han hecho otros".

COMERCIO COVID FREE

En relación al ámbito comercial, Francisco Javier Fragoso ha avanzado que a partir de este viernes, día 29, comienza el proceso de acreditación de los comercios o establecimientos que quieran contar con el sello de 'Establecimiento seguro' o 'Covid free', por el que son "cumplidores con todos los mecanismos de prevención".

Según ha recordado, a través de un enlace en la web del ayuntamiento o la de Comercios Protegidos, estos tienen la posibilidad de adherirse, inscribirse, rellenar el cuestionario necesario y de obtener dicha acreditación, así como que "inmediatamente" comenzarán los procesos de auditoría para garantizar, con más de un 95 por ciento de seguridad, que las empresas adheridas a este sello "cumplen con los requisitos y, por lo tanto, efectivamente son espacios seguros".

Además, tendrán un canal propio de asesoramiento para las empresas y también habrá otro para que los clientes se puedan comunicar si entienden que hay alguna incidencia o tienen alguna duda sobre los procedimientos que, en algún local, se puedan llevar a cabo, ha destacado, así como que en la primera semana de junio se iniciará también la formación y los seminarios gratuitos sobre estas guías de prevención y mecanismos de implantación de estos espacios 'Covid free'.

AMPLIACIÓN DE VELADORES

Por último y en referencia al proceso de ampliación de las terrazas para la hostelería en ese "compromiso" del ayuntamiento de ayuda a un sector que genera actividad económica y mano de obra, el alcalde ha comentado que "sigue a buen ritmo" y que son ya más de 235 las licencias especiales de ampliación que se han concedido.

Ante ello, ha expuesto que, gracias a este esfuerzo municipal "en tiempo récord", posiblemente se han reactivado más de 900 empleos de personas cuya situación anterior "seguro" era estar en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y que ahora pueden desarrollar su actividad, a la vez que ha sumado que también se ve "con un criterio general de normalidad" cómo la convivencia en la ciudad "está siendo francamente razonable".

En todo caso, desde el ayuntamiento siguen trabajando en intentar buscar espacios de ampliación de aparcamientos, como el acuerdo con los dueños de los solares situados junto a la Parroquia de San José, o la modificación que está llevando a cabo este viernes la Policía Local, que está colocando en batería los aparcamientos en la calle Isidro Pacense de San Roque para añadir 25 plazas adicionales y pasar a un total de 55.

Ha sumado asimismo que se mantiene el "compromiso" de mantener la peatonalización de la zona de Entrepuentes los sábados y domingos de 19,30 a 23,00 horas "en esa voluntad de seguir cediendo espacios al peatón".