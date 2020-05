Fragoso valora el "compromiso" de hosteleros, comerciantes y clientes en la fase 1

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha valorado que los primeros días de la fase uno de la desescalada en la ciudad se han desarrollado en la "mayoría" de los casos "con un absoluto compromiso" tanto de los dueños de los locales del pequeño comercio o de hostelería que han abiertos sus puertas, como de los clientes.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este miércoles y en la que ha sido preguntado por este tema, en relación al cual ha matizado que "es conocido que en algún elemento puntual, seguramente esa ansiedad de la gente por salir, en algún caso nos ha hecho descuidarnos", aunque en cualquier caso lo ha tachado de "anécdota".

"Honradamente", ha dicho, ha tenido la oportunidad de moverse por la ciudad y cree que la apertura tanto del pequeño comercio o de esos espacios de hostelería que han abierto sus puertas, "es verdad que en número todavía pequeño fundamentalmente por las condiciones climatológicas", en la "mayoría" de los casos tanto los dueños de los locales como los clientes "se han comportado como en general durante todo este proceso en la ciudad, con un absoluto compromiso".

Así, ha reconocido que, "en algún momento" y al igual que pasó cuando se tuvo la primera oportunidad de salir a la calle, "hubo que dar un pequeño toque de atención", pero que "en general la gente se ha portado muy bien y en este caso también ha habido que dar algún toque pequeño de atención pero es una anécdota".

"Incluso en aquellos espacios en los que se ha dado un toque de atención, yo he vuelto a pasar por el entorno y están cumpliendo escrupulosamente algo que se fue de las manos, posiblemente porque a veces nuestra condición humana es olvidarnos de lo malo para intentar quedarnos con lo bueno", ha insistido Fragoso, para quien a todos les "encantaría pasar página de esta maldita pandemia".

No obstante, ha incidido en que se podrá si todos son "tremendamente responsables y escrupulosos en el cumplimiento de las normas que nos marcan las autoridades sanitarias", a la vez que ha advertido que no se puede "bajar la guardia", ni olvidar que se sigue en una pandemia "y que hay que evitar que el virus se pueda transmitir si no queremos volver para atrás".

Ya en el turno de preguntas y en relación a si en estos días ha habido denuncias de la Policía Local a terrazas y veladores, Fragoso ha dicho "no" que él mismo tenga "constancia", aunque al primer lugar al que se remiten todas las denuncias es al mando único porque en la actualidad quien coordina toda la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es su mando, que es la delegada del Gobierno.

En todo caso, ha valorado que "ha sido una anécdota" lo que "ha podido ocurrir".

VELADORES

También interpelado por el número de instancias de hosteleros recibidas por el ayuntamiento para ampliar sus terrazas, el regidor ha cifrado en unas 25 entre este martes y este miércoles, aunque desconoce si habrá más dado que, hoy en día, los canales de comunicación son "muchos", al estar el registro del ayuntamiento, los registros electrónicos o las oficinas de Correos u otros registros administrativos públicos.

Sobre este mismo asunto, ha avanzado también que este miércoles se ha celebrado la reunión técnica prevista inicialmente para este jueves y que se ha podido adelantar, ante lo cual ha agradecido el "tremendo esfuerzo" que han hecho todos los técnicos para que Badajoz pueda ser "la primera ciudad de España que va a poder aplicar con seguridad jurídica la normativa existente en esta materia a partir del sábado".

Al respecto, ha reiterado que en su opinión fue una "barbaridad" no dar a los ayuntamientos "más autonomía" para poder organizar los espacios "siempre con el criterio de mantener la seguridad y la salud de los vecinos" y "la debacle económica que para un sector está suponiendo este confinamiento".

En cualquier caso, Fragoso se ha mostrado "convencido" de que a la mayoría de los negocios en la ciudad se le va a encontrar una solución para que puedan ampliar su espacio y mantener un número superior al 50 por ciento y "en muchos casos igual" al 100 por cien de los veladores que tenían concedidos antes.

CÁCERES Y LAS NUEVAS TERRAZAS

En este mismo sentido, y sobre el hecho de que Cáceres permita a los hosteleros solicitar terrazas nuevas y si se plantea algo similar en Badajoz, Francisco Javier Fragoso ha reconocido que "le da la impresión" de que lo que ha hecho Cáceres "a día de hoy no es legal" y que cree que "han tenido que recular".

Según ha matizado, la norma dice "taxativamente" que se les puede autorizar el 50 por ciento de aquello que tenían concedido el año pasado y que "no se puede cambiar la licencia para hacer trampa e intentar subvertir esa orden", que "viene a decir que se pueden ampliar los espacios para llegar hasta el 100 por cien de lo que tenían antes".

"Me da la impresión de que lo que anunció Cáceres no era legal y para mí que tienen que dar marcha atrás", ha comentado, para señalar que la intención de revocar todas las licencias y conceder nuevas "con más para que al quedarse con el 50 de las nuevas fueran más de las que tenían antes o las mismas" es, a su juicio, "un fraude de ley", cuando él mismo pide que se cambie la ley pero entiende que "no se pueden cometer irregularidades".

No obstante, ha asegurado que el consistorio de la capital pacense lo ha preguntado a la Delegación del Gobierno y que, "si hay algún hueco legal", "los primeros en quererlo aprovechar siempre que el hueco sea legal" sería el Ayuntamiento de Badajoz, "volcado por echar una mano al sector de la hostelería", "muy importante" en la ciudad.

REBAJAS EN TIENDAS FÍSICAS

En relación al sector comercial y su valoración ante el hecho de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo haya aclarado que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos, Francisco Javier Fragoso ha sostenido que "no tiene ningún sentido" prohibir las rebajas en tiendas físicas y que había "un incongruencia" en la que "una vez más estamos penalizando al pequeño comercio urbano".

"Es que si se podían hacer rebajas y ofertas en internet, pero en cambio no se podían hacer en la tienda física, ¿para qué les hemos dado la posibilidad de abrir?", se ha preguntado cuando tienen "un estocaje tremendo" de ropa a punto de acabarse la temporada "y sin poderlo vender".

Así, ha defendido que, si las tiendas abren con cita previa, el que después puedan hacer una rebaja "lo más que va a hacer" es aumentar el número de citas previas que se pidan, "pero en ningún caso va a generar una marabunta de visitas a las tiendas porque hay que hacer cita previa" ni "ese reclamo de oferta" puede generar "un tumulto de personas".