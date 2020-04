Fragoso: Quienes salieron el domingo a calle con hijos lo hicieron "con responsabilidad"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado su"satisfacción" por cómo "la mayoría" de los vecinos de la ciudad que hicieron uso este pasado domingo de la posibilidad de que los menores de 14 años salieran a la calle "lo hicieron con responsabilidad" y siendo "conscientes" de que "no" se puede "levantar el pie con respecto a la vigilancia de la propagación del virus".

"No podemos pensar que, porque en alguna medida vayamos normalizando algunas situaciones, como es salir de casa con nuestros hijos, significa que no tengamos que mantener el estado de absoluta precaución, de absoluto control de las medidas higiénico-sanitarias o del distanciamiento social", ha recalcado, para tildar este último de "absolutamente fundamental".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que ha analizado en primer lugar cómo se desarrolló la jornada de este pasado domingo, en la que por primera vez los niños menores de 14 años podían salir a la calle acompañados por un adulto.

En este mismo sentido, ha detallado que "puntualmente" sí ha recibido noticias de que "en algunos determinados puntos de la ciudad, que si en la Plaza de la Molineta, que si en Cerro Gordo, en algún determinado momento en el Puente de Palmas, haya podido haber algún descuido por parte de los padres" o "en algún caso" situaciones como que dos adultos o la pareja iban con los hijos cuando solo puede ir uno.

"Espero entender que haya sido en la mayoría de los casos fruto de la propia desorientación, desgraciadamente, de la improvisación con la que se nos ha ido trasladando la información", ha valorado, para apuntillar que, a lo largo de la semana, se dijo primero que los parques no y después sí, o también la Portavocía del Gobierno que se podían salir los dos padres con los niños y después "que solo uno".

Ha agregado también por otro lado que se han trasladado "siempre" cuestiones como que los niños de 14 podían o no, como que "en un principio" la propia portavoz del Gobierno en rueda de prensa trasladó que niños de hasta 14 años y al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicó que "niños menores de 14 años", "con lo cual los de 14 no podían salir de esta forma acompañando a sus hermanos".

NORMAS CLARAS

En su opinión, "en la mayoría de los casos esto ha generado un desconcierto" pero este lunes "ya" tiene todo el mundo "claro" cuáles son las normas: "las normas es que podemos salir tres menores acompañados por un solo adulto, tenemos que estar más o menos juntos, tenemos evitar contacto con el resto de menores o de grupos que nos podamos cruzar".

"Tenemos que mantener por tanto ese distanciamiento social de dos metros como mínimo y con las medidas de precaución, reforzando la higiene al salir de casa, al volver a casa, en definitiva intentando hacer lo más normal una situación que no lo es y que no lo va a seguir siendo", ha remarcado, para agregar que hay que ser "conscientes" de que hay que evitar que esta medida "provoque un repunte en los contagios por, en alguna medida, lo que pudiera ser un mal uso de esta prerrogativa" que tienen los padres de menores de 14 años.

De este modo, Fragoso ha querido felicitar porque cree que "la mayoría de Badajoz fue consciente de la importancia de lo que estamos viviendo", y que "por tanto hay que seguir manteniendo" durante cree que "mucho tiempo" medidas de precaución que son "responsabilidad de todos".

Al mismo tiempo, ha pedido al Gobierno que "todas estas cuestiones no se improvisen un día antes", sino que se vayan trasladando a los responsables de las administraciones que después tienen que facilitar que se lleven a cabo "con una máxima antelación para prepararnos todos" e "incluso" para trasladar la información "adecuada" a los padres que, según ha ejemplificado, dos días antes pensaban que su hijo de 14 podía y ese día el que leyó el BOE "fue el que se encontró que su hijo de 14 no podía".

"Creo que hay que hacer estas cosas con un poquito más de planificación, pero en definitiva no podemos bajar la guardia, los niños pueden salir, pueden salir en estas condiciones pero no podemos relajarnos porque si no, puede ser que tengamos que volver a las épocas más duras del confinamiento y durante más tiempo", ha advertido, junto con que en este aspecto se tiene "una obligación de toda la sociedad" con un "análisis global de satisfacción por ver cómo la mayoría de los ciudadanos han sabido actuar en estas circunstancias".

También ha citado en su intervención el primer edil a los trabajadores que el sábado día 25 llevaron a cabo las labores de desinfección de toda la ciudad, cuando desde el ayuntamiento se tuvo que "replanificar sobre la marcha" la darse "cuenta" de que las zonas verdes "que en un principio iban a estar vetados" se podían utilizar, razón por la cual ha agradecido que "muchos de ellos" extendieron su jornada de trabajo, en un principio planificada para unas determinadas zonas de Badajoz aunque hubo que incorporar, por ejemplo, los parques de las dos márgenes del río o Castelar.

Así y en relación al Gobierno, el primer edil ha reconocido en el turno de preguntas que le "molestó muchísimo" porque desde el ayuntamiento hicieron el "esfuerzo de anticiparse" con una "gran operación de desinfección por toda la ciudad" previa a la salida de los niños y organizada con la información trasladada por la página oficial de la Delegación del Gobierno, según la cual los parques no se iban a poder utilizar; por lo que "no tiene sentido" que se enterasen de que sí se podían utilizar "el mismo sábado" y porque leyeron "temprano" el BOE.

"Lo lógico", a su juicio, hubiera sido avisar "con tiempo" a los ayuntamientos, y acepta "incluso" que no se les avisara, pero que las delegaciones del Gobierno podían haberlo trasladado "el mismo viernes que se aprobó en Consejo de Ministros".

DENUNCIAS DE LA POLICÍA LOCAL

Ya en el turno de preguntas e interpelado por la salida de los niños de este domingo y si se interpusieron denuncias, Francisco Javier Fragoso ha recordado que el mando único le corresponde a la Delegación del Gobierno y a la delegada, Yolanda García Seco, a la que el pasado sábado le mandó un escrito pidiéndole que se desplegara un "dispositivo especial" en aquellos espacios en los que se podía prever que podría haber más concentración o más riesgo de no cumplir las normas marcadas, como los parques del río o las grandes plazas de lugares "muy habitados".

Así, el dato de si se ha multado o no por parte de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo tiene la delegada, según Fragoso, para quien según la información "particular" que puede tener de la Policía Local este domingo ha habido en torno a diez denuncias "pero ninguna que tenga que ver con la salida o el incumplimiento de la norma por parte de los padres con sus hijos".

Preguntado también por cuándo va a comenzar el reparto de 20.000 mascarillas infantiles, ha recordado que desde el ayuntamiento tienen un dispositivo "ya preparado que en su momento se anunciará" y que están "esperando el que certificaran fielmente las características técnicas de homologación" para que "no" les pase "como ha podido pasar en otras administraciones" y repartieran algo que "no tuviera unos mínimos de calidad para ser usada por los menores".

"Esperemos que, de forma inmediata, nos lleguen las mascarillas y se hará el reparto, que se anunciará con toda tranquilidad de en qué puntos en la ciudad tenemos la posibilidad de hacer ese reparto para que puedan ser recogidas por los padres", ha concluido el alcalde.