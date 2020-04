Badajoz acometerá este sábado una "gran operación de desinfección" ante salida de niños

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz acometerá este sábado, día 24, una "gran operación de desinfección" de la ciudad y sus poblados de cara a la próxima salida de los niños a través de 38 vehículos y más de 50 personas, a la vez que repartirá 20.000 mascarillas infantiles entre los niños de 4 a 14 años.



Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes y en la que en primer lugar ha valorado que, a partir de este fin de semana, "empieza una nueva etapa en toda España, también en la ciudad de Badajoz" y que, "en alguna medida", todos esperan que el permiso para que los menores puedan salir a la calle "sea el comienzo de una desescalada general".



"Una desescalada general que nos permite ir, poco a poco, intentando normalizar la ciudad", ha continuado, para señalar que la salida de los niños "es la primera prueba" tras la vuelta al trabajo una vez que acabó, después de la Semana Santa, el "confinamiento duro", mientras que en relación a los más pequeños ha expuesto que han sido los primeros a los que se les ha quedado sin colegio "porque suponían una posibilidad de transmisión muy elevada del propio virus".



"Ante ello, creo que todos tenemos que intentar poner nuestro granito de arena e intentar asumir esta nueva circunstancia colaborando todos al objetivo común, que es el de parar la pandemia y parar las posibilidades de poner en riesgo el que pudiera haber un contagio", ha destacado Fragoso, que ha pedido a todos los padres "absoluto compromiso y responsabilidad" ante esta autorización para que los niños puedan salir de casa.



Una autorización, ha remarcado, que tiene por finalidad "fundamentalmente de descompresión psicológica, de la posibilidad de que ellos mismos también salgan del encierro que está siendo muy duro, especialmente para ellos", aunque a la vez "se tiene que evitar" que en esta salida se puedan llevar a cabo "acciones que nos pongan en peligro a la sociedad en su conjunto".



De este modo, ha sostenido que "es muy bueno" que todos puedan poner "su granito de arena" y "tener esto con absoluta responsabilidad", junto con que se está "a la espera" de que el Gobierno publique la orden y quede "claro" cuáles son las normas y las "reglas del juego" para poder salir los menores.



"Mientras tanto era necesario", ha dicho, y así se va a hacer por parte del ayuntamiento una "gran operación de desinfección de la ciudad" para Badajoz y sus poblados, que van a coordinar desde el Servicio de Limpieza con el apoyo del de Parques y Jardines y que este sábado, día 25, va a movilizar en Badajoz y sus pedanías a siete camiones cisternas, dos hidrolimpiadoras, una barredora dual o 16 tractores gracias a la colaboración de agricultores a título particular como a través de Asaja.



También movilizará un dumper y un vehículo con atomizador de una empresa que también va a colaborar en la desinfección de la ciudad, así como 10 vehículos 'porter', que son esos "pequeños" vehículos eléctricos que van a permitir transportar material desinfectante para cargar las mochilas dado que habrá 14 operarios con mochila desinfectando a pie.



En total, ha detallado Fragoso, habrá 38 vehículos por la ciudad y los poblados en una "macro operación de desinfección" y más de 50 personas trabajando en la misma con el objetivo de que el sábado, "el día anterior a la salida por primera vez de los niños", se intente "pegarle un gran barrido de desinfección a la propia ciudad, también como elemento de seguridad psicológica para los padres y para los vecinos".



MASCARILLAS INFANTILES



Seguidamente, Francisco Javier Fragoso ha confiado en que este sea el comienzo de "esa desescalada" y ha anunciado que "en un principio" el ayuntamiento tiene contratadas 20.000 mascarillas infantiles que intentarán repartir entre la población de 4 a 14 años, unos 18.500 en la ciudad.



Dichas mascarillas las tienen "bloqueadas" a la espera de que les confirmen todos los certificados de seguridad y validez "para evitar que podamos tener, evidentemente, algún error" y una vez que lleguen, a principios de esta semana según ha confiado, las repartirán, por un lado a los pequeños con beca comedor a los que les están llevando la alimentación y a quienes les llegará la mascarilla a través de este mismo sistema, que son unos 850.



Por otro lado, a aquellos niños que son atendidos por Cruz Roja también con alimentación se las facilitarán por la misma vía, como también ubicarán una serie de puntos "bien coordinados por la ciudad" y "muy repartidos", de tal forma que puedan facilitar a los padres recoger las mascarillas para sus hijos.



PROHIBIDOS PARQUES Y JARDINES



Ya en el turno de preguntas e interpelado por si habilitará el consistorio algún lugar o lugares para que los menores puedan pasear en la ciudad, el regidor ha reconocido que todo el mundo está "expectante" de cuándo sacará la orden el Gobierno para que "aclare" cómo serán estas salidas, aunque "es verdad que ya hay publicidad que han sacado las delegaciones de Gobierno sobre esta materia".



Según ha recordado, "en un principio lo que se recomienda es que no se habilite ningún sitio" y "están prohibidos la utilización de los parques y de las zonas infantiles", por lo que "parece que lo que se tiende es a que no haya puntos de concentración", sino que cada uno en los entornos de su vivienda, donde estará limitada la distancia de movilidad, puedan circular o moverse.



De este modo, ha invitado a esperar al Gobierno, "que ya nos ha demostrado que desgraciadamente en estos temas hay una cierta inseguridad y se va cambiando", publique la orden, en base a la cual el ayuntamiento se adaptará para intentar hacer "lo mejor para nuestros niños" y "sobre todo" garantizando la seguridad sanitaria de toda la población, incluidos ellos.



Interpelado también por la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un foro técnico para preparar el desconfinamiento y cómo podría plantearse en Badajoz, Fragoso ha señalado que lo que ha dicho el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que él mismo comparte, es que los ayuntamientos conocen las realidades de sus poblaciones y están "dispuestos" a colaborar con el Gobierno, una vez que se marquen las directrices sanitarias que "serán las que marcarán todo para acabar con el confinamiento".



A su juicio, se necesita "ir teniendo certezas" y los ayuntamientos, a través de la FEMP, se han ofrecido a "colaborar forma activa" en este tema, sobre el cual ha reafirmado que hay distintos aspectos que los ayuntamientos puedan hacer "para facilitar el que hagamos un desconfinamiento seguro".



"Y sobre todo lo que hagamos es acabar con la pandemia y no generar, por irresponsabilidad, un nuevo brote de pandemia que sería todavía más grave del que hemos vivido hasta ahora", ha concluido.