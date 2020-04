CCOO valora acuerdo para aplicación un ERTE en empresas del Grupo Alfonso Gallardo

CCOO ha valorado el acuerdo al que han llegado la representación de los trabajadores y la dirección del grupo de empresas industriales Alfonso Gallardo para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal a partir de este miércoles y que afectará a unas 150 personas.

Este expediente, que supone la suspensión de los contratos de trabajo por causas objetivas organizativas y de producción, se han planteado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y tiene como fin fundamental el "mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad del conjunto de las empresas".

CCOO ha destacado que se ha optado por la vía del acuerdo con la representación laboral, en la que dicho sindicato es el mayoritario, y que ello ha permitido "varias mejoras en su redacción".

Así, por ejemplo, la empresa se compromete a abonar un complemento bruto de carácter indemnizatorio por la suspensión del contrato de trabajo de un 10 por ciento de la base reguladora del salario, excluyendo el prorrateo de pagas extraordinarias, y del mismo modo, la empresa abonará el 70 por ciento del prorrateo que se genere de las pagas extras durante la aplicación del expediente.

Estos complementos supondrán un ingreso extra mensual a la prestación por desempleo a la que tienen derecho todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el ERTE.

La vigencia de la suspensión de los contratos es de un máximo de tres meses, pero tanto la dirección como la representación laboral esperan que "se pueda volver antes a la normalidad".

Además, también se ha acordado que las personas trabajadoras que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal (IT) no se verán afectadas por el expediente de suspensión de contratos mientras estén en dicha situación y que no se realizarán horas extraordinarias, durante el período de duración del ERTE.

La empresa será la encargada de gestionar los trámites con el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), para el cobro de la prestación por desempleo.

En otras dos empresas del grupo, Corrugados Getafe y la empresa de almacenaje y distribución de hacer Marceliano Martín, se está llegando a acuerdos de similares características con el mismo objetivo.