Fragoso no tiene previsto celebrar un pleno al no ser "una prioridad número uno"

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, lo ha señalado, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este lunes, al ser preguntado sobre cuándo tiene previsto celebrar un pleno a tenor de que otros ayuntamientos están celebrando sesiones telemáticas.

En este sentido, Fragoso ha afirmado igualmente que es "verdad" que el consistorio de la capital pacense tecnológicamente "esa parte no" la tienen "especialmente desarrollada".

"Y honestamente creo que ahora mismo no es una prioridad número uno, si hiciera falta evidentemente para alguna decisión que le competiera al pleno, pues evidentemente se llevaría a cabo", ha apuntillado.

Junto con ello, ha recalcado que, en este caso, da la misma respuesta que dio el otro día su homólogo en la ciudad de Cáceres: "no lo tengo en este momento previsto".

Sobre si tiene comunicación con los portavoces de la oposición, Fragoso ha explicado que "como mínimo" tres días a la semana les manda WhatsApp con los contenidos que están trabajando y que, con alguno de ellos, ha estado hablando.

"Sí es verdad que con alguno hablo más que con otro", ha apuntado, como también se ha mostrado "abierto como siempre", y así se lo ha trasladado, para que le trasladen "cualquier iniciativa" para que sea analizada por los servicios técnicos municipales.

Asimismo y en relación a si habrá nuevos presupuestos municipales este año y cuándo, el primer edil ha hecho hincapié en que tenían "todo preparado con los presupuestos municipales antes de que nos llegara toda esta bofetada de la pandemia" y, en que haya o no, sí va a haber "todos los recursos necesarios para acometer esta situación" o bien a través de modificaciones presupuestarias o bien a través de un presupuesto nuevo.

"En este momento, no estoy en circunstancias de poder decir si iremos por una vía o por la otra", ha sumado, junto con que lo "importante" es que la ciudad ha puesto a disposición los recursos que tiene en las decisiones que se han ido tomando como ayudar a los comedores sociales y a los bancos de alimentos o las ayudas ECO o para la reactivación del comercio a través de la dinamización comercial, y que van a seguir en ello con un plan de medidas "que será importante" y "para lo cual, sinceramente, dará igual que haya o que no haya formalmente aprobado presupuestos".

AGUA DE SUERTE DE SAAVEDRA

En su intervención, Fragoso también ha sido interpelado por el suministro de agua corriente a las familias que ocupan las antiguas viviendas de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra, si se limita a un grifo de obra en el portal del bloque y si se va a facilitar agua corriente a cada vivienda, así como por su parecer ante el hecho de que Unidas Podemos sostenga que se incumple el decreto del estado de alarma.

Sobre esto último, se ha mostrado "convencido" de que "no" incumplen dicho decreto, que "no" les "obliga a llevar agua a todos los puntos que puedan estar incluso en asentamientos ilegales en la ciudad".

Asimismo, ha manifestado que "no" acepta "ningún tipo de lección de solidaridad y de preocupación por las personas que peor lo están pasando de nadie y menos tampoco de Unidas Podemos".

"De hecho, este alcalde es la primera institución que se preocupó por las personas que están allí en estos momentos de confinamiento, y le hicimos la provisión periódica de agua envasada por parte de Aqualia", ha señalado.

También, ha matizado que "podía entender que era necesario tener un punto de agua corriente" y que son "los primeros" que se han "preocupado", por lo que decidió poner "el punto".

Un punto de agua que le ha "costado tener ir a los juzgados" porque en "cualquier actuación en un edificio que no es propiedad del ayuntamiento" necesitan el permiso del dueño que "se ha resistido", ha insistido.

Y, ha asegurado que el consistorio quiere "garantizar el agua", pero "no" se puede "hacer responsable de en qué condiciones estaría la propia instalación de agua dentro de cada una de las casas".

"Imagínense que nosotros mañana hubiéramos enchufado el agua y aquello hubiera empezado a echar agua por todos lados, a partir del día siguiente el culpable es el ayuntamiento", ha dicho.

Según Fragoso, su "voluntad no era y así lo digo expresamente, mi voluntad no era colaborar a que una situación que es ilegal, que hay una serie de señores que están cometiendo un delito ocupando ilegalmente unas viviendas que no son suyas, pues se vieran asentadas en esa ubicación porque nosotros, en esta situación, le diéramos una instalación de agua" y, su "voluntad era cumplir una necesidad social inminente" en un momento en el que, por el confinamiento, no pueden salir fuera.

Ante ello, el ayuntamiento ha entendido que había que ponerles "por esos motivos humanitarios un punto de agua corriente potable y constante para que pudieran cubrir sus necesidades", recalcando que, con sus acciones, "no" va a "reforzar" algo que le parece "absolutamente deleznable, que es que haya alguien que ocupe una vivienda, sobre todo porque quien ocupa la vivienda le está privando del derecho a muchas familias que lo están pasando fatal, que tienen igual necesidades de ellos".

Familias estas últimas, ha valorado, que "posiblemente" eran las primeras que estaban en lista de espera para poder acceder a una vivienda pública aunque "unas personas deciden ocupar unas viviendas" en vez de permitir, según ha ejemplificado, que la Guardia Civil y la Junta de Extremadura hubieran llegado o lleguen a un acuerdo para que esas viviendas sean dadas a familias que "llevan muchos años esperando".

"No hay que olvidar que los que están allí están cometiendo un delito y, además, de forma ilegal y el ayuntamiento lo que hace es tener sensibilidad con una situación humanitaria, pero evidentemente no queremos como Unidas Podemos que se aproveche esta situación para consolidar esa situación ilegal que nosotros no compartimos".

Y, Fragoso ha matizado que, personalmente, cree que cuando uno tiene necesidad de una vivienda debe "exigirla" a las administraciones y en este caso a la competente, la Junta.