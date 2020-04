Fragoso ve "francamente insuficiente" los 400 test hechos en Área de Salud de Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha tildado de "francamente insuficiente" a la hora de parar los contagios que, en todo el periodo de crisis sanitaria por el Covid-19 y según datos oficiales de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en todo el Área de Salud de Badajoz "solamente" se hayan realizado unos 400 test entre "normales" y "rápidos".

"Creo sinceramente que, en todo el periodo que llevamos ya de crisis sanitaria, que en el Área de Salud de Badajoz según datos oficiales de la propia Consejería de Salud solamente se hayan realizado 380 test normales y veinte y tantos test rápidos, me parece que para la población que tiene Badajoz y todos los pueblos que conforman su Área de Salud es francamente insuficiente a la hora de parar efectivamente este contagio", ha valorado.

Del mismo modo, ha apuntillado que "puede ser que mucha gente" puedan ser asintomáticos, estén circulando y moviéndose y puedan ser "involuntarios portadores del virus", a la vez que ha añadido a aquellas personas que tienen que tratar más con el virus o con las personas más vulnerables al mismo, como son los mayores.

"Si no se les ha hecho la prueba me parece que, efectivamente, es uno de los grandes errores que hay que reconocer que se ha hecho mal, lo ha hecho mal el Gobierno", ha insistido Fragoso, para quien una de las grandes medidas que se debía haber tomado es la generalización de los test.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones del presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, que ha asegurado este viernes que ha habido sanitarios trabajando con Covid-19 "sin hacerles test", por lo que de esta forma se han convertido en "vectores de contagio involuntarios".

Y es que para el regidor de la capital pacense, "sin duda" uno de los principales errores que, como país, se ha cometido es el hecho de no tener preparada la logística, donde "ya ha habido opiniones de todo tipo" e "incluso empresas españolas que se habían ofrecido, se les dijo que no", ha destacado, al mismo tiempo que ha abundado en que se han adquirido test "que no cumplían con los requisitos y tenerlos que devolver".

Igualmente, ha tachado como un "desastre" la logística de los test cuando, según ha valorado, "la mejor forma de poder combatir esta pandemia", algo que en su opinión "hay que aprenderlo de otros países que lo han hecho", pasa por generalizar la realización de los mismos. "Es decir, controlar el saber quién podemos ser portador de este virus", ha matizado.

En todo caso, el regidor ha confiado en que se aprenda de esta situación y que "en breve" se esté generalizando la elaboración de esos test que permitan, a la espera de que lleguen la vacuna y el tratamiento médico, tener la posibilidad de controlar "por lo menos" a quienes en un determinado momento pudieran ser portadores y evitar que contagien a nadie "de forma involuntaria".

"Creo que eso ha sido un error y creo que hay que subsanarlo", ha insistido Fragoso.

SALIR A LA CALLE

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes y en la que también ha sido preguntado por cómo ve la moral de los pacenses a través de las diversas acciones online en las que el ayuntamiento interactúa con la ciudadanía y si es partidario, como han mostrado políticos como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que se pueda dejar a salir pronto a los padres con los niños o para salir a correr.

A este respecto, Fragoso ha puntualizado en primer lugar que no es psicólogo, ni tiene capacidad de evaluar cómo puede estar la moral de los vecinos de la ciudad, ni tiene los datos de todos los que interactúan, aunque sí ha apuntillado que hay varios síntomas que desprenden que se trata de una ciudad "sólida, de profundos valores y de gente que, evidentemente, está sabiendo combatir esta pandemia".

Unos datos a los que se ha referido a tenor de "la lluvia de solidaridad de gente dispuesta a hacer cosas, a colaborar", lo cual pone de manifiesto la capacidad de actividad que tienen los vecinos o el grado de participación en las diferentes actividades que se plantean, como los cientos de niños que están haciendo dibujos para el concurso de la policía o los cerca de 70.000 impactos que han tenido las diferentes actividades de la Fundación Municipal de Deportes (FMD).

"Pero es verdad que me imagino que igual que todos, estamos ya cansados y con cierto hartazgo de la situación en la que vivimos, especialmente aquellos que podemos tener niños más pequeños", ha comentado Fragoso, para quien él mismo "no" es "nadie" para decir si es el momento o no de poder salir a la calle.

En su opinión, el confinamiento en los hogares es, junto a hacer test, la medida que "debe garantizar el que la enfermedad no se propague" y deben ser los profesionales, los científicos, los que planteen cuál es el momento.

"Sin duda, en el momento en el que se pueda y con todas las cautelas, creo que nuestros niños, que llevan ya encerrados en casa y por lo tanto también desorientados, en alguna medida deberíamos, si lo permite el proceso de evitar que se aumente el contagio, plantearnos algunas posibilidades", ha concluido, para repetir que se trata de un asunto "en manos de los profesionales, los científicos" y que "la primera misión" y "obligación" de todos, y "por encima de todo", es la de "garantizar el que a este virus lo paramos y que la pandemia se acaba".