El Ayuntamiento de Badajoz lanza una guía con recursos para pymes y autónomos

El Ayuntamiento de Badajoz ha lanzado una guía con recursos para pymes y autónomos que recopila distintas acciones impulsadas por las administraciones para apoyarles con motivo de la crisis por la pandemia del Covid-19, a la vez que trabaja en ayudas, planes de impulso o para los sectores estratégicos de la ciudad que se anunciarán cuando estén "maduros".

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este miércoles y en la que ha explicado que, por parte del ayuntamiento, se siguen lanzando medidas que puedan, por un lado, apoyar a sectores sociales o económicos, así como dar alternativas a los vecinos que, con las medidas de confinamiento, necesitan llenar de contenido su día a día.

De este modo y en clave empresarial, ha detallado que los servicios municipales han construido una guía en la que intentan recopilar todas aquellas acciones que, por parte de todas las administraciones, se están llevando a cabo para apoyar a pymes y autónomos.

Igualmente, ha especificado que procuran que sea "una guía viva" en la que intentarán ir incorporando todas las nuevas acciones que vayan saliendo para que el autónomo o el pequeño y mediano empresario tenga a su disposición en un "solo documento" un resumen, "que no intenta ser exhaustivo" y que, en la mayoría de los casos, a través de hipervínculos conduce a la página de la administración responsable de cada medida.

De este modo, ha dicho Fragoso, permite "en un vistazo" poder analizar todas aquellas medidas que las diferentes administraciones están llevando a cabo bajo el título 'Guía de recursos que puedes necesitar para tu pyme o para ti (autónomo)' y en aras de "sobrellevar" esta crisis del Covid-19.

Al mismo tiempo, ha sostenido que "puede ser una herramienta útil" que van a intentar "alimentar durante mucho tiempo, y teniendo la posibilidad de que sea una guía de acceso fácil por parte del autónomo y por parte del pequeño y mediano empresario".

NUEVAS ACCIONES

Ya en el turno de preguntas e interpelado por si, además de las medidas fiscales anunciadas, tiene pensado intensificarlas o sacar algunas nuevas, Francisco Javier Fragoso ha valorado en primer lugar que las medidas relativas a aplazar el pago de impuestos dadas a conocer hasta ahora son "muy importantes" y que el pasado lunes intentó que la gente entendiera "el esfuerzo titánico que está haciendo el ayuntamiento".

"Que lo puede hacer porque nos hemos dedicado durante años a no derrochar y a tener una gestión económica desde mi punto de vista ejemplar", ha defendido, junto con que Badajoz es la segunda capital de España con los impuestos más bajos y que su ayuntamiento "a su vez tiene la capacidad de estar saneado", lo cual permite "pagarle a la gente rápido" como piden actualmente los proveedores del consistorio y "seguro".

También permite "siempre tener algunos ahorros" que, en su opinión, hay que ponerlos "a disposición en estos momentos", según Fragoso, para quien la medida fiscal impulsada por el ayuntamiento es "muy importante" y sobre la misma ha expuesto que este miércoles el Gobierno ha aprobado que aplaza un mes el pago del IVA, cuando Badajoz ha desplazado el grueso de los "grandes" impuestos de la ciudad casi seis meses.

"Eso es como darle a la gente un préstamo gratis pero sin intereses, es decir, lo que había que pagar ahora a mitad de año lo va a poder usted pagar en diciembre ¿por qué? Porque entendemos que ahora la mayoría de la gente no tiene ingresos y, por lo tanto, no es momento de pedirles ahora el pago porque a lo mejor hay otras prioridades, y cuando las cosas se vayan recuperando como es obligación tendremos que pagar", ha destacado, para recordar que el ayuntamiento no tiene "capacidad legal para quitar los impuestos".

A modo de ejemplo, ha manifestado que también Málaga ha aplazado el pago de los impuestos entre otras medidas que ha valorado en 60 millones de euros con un presupuesto de 800 millones, y que en Badajoz han aportado liquidez por valor de más de 50 millones de euros con un presupuesto de 100 o 110 millones.

"Además, el resto de meses donde el ayuntamiento no va a cobrar un duro tiene que seguir funcionando, o sea le vamos a seguir pagando a los proveedores, le vamos a seguir pagando a los funcionarios, le vamos a seguir pagando a la empresa que se dedica a desinfectar las calles, a limpiarlas", ha abundado.

El regidor ha agregado igualmente que, con la decisión de que tuvieran "una lectura estimada cero" todos los negocios que tienen que haber cerrado, "posiblemente" tendrán un "problema de déficit" de 200.000 euros en lo que al agua se refiere, o que se mantiene el servicio de autobuses pese a que "apenas nadie se monta" y que ello "posiblemente" ocasione un incremento del déficit de 400.000 o 500.000 euros "y lo va a asumir el ayuntamiento".

ANUNCIOS "MADUROS"

En todo caso, el primer edil ha dicho que desde el consistorio son "conscientes de que en estos momentos de zozobra" para los pequeños empresarios y los autónomos a la gente "todo le parece poco", y ha anunciado que van a seguir trabajando, pero que hará los anuncios cuando los tengan "maduros".

Así, ha adelantado, habrá ayudas, planes de impulso o planes para los sectores estratégicos de la ciudad, pero los quieren hacer "bien hechos" y "madurados", como también habrá dinero y apoyo a las familias más vulnerables, sobre lo cual ha insistido en que "esto no es una carrera de fondo" y no se puede adelantar a los demás, dado que quiere "hacerlo bien".

Por último y preguntado por si le han llegado propuestas del comercio en el ámbito de las medidas de dinamización lanzadas por el consistorio, Fragoso ha hecho hincapié en que se anunció el pasado lunes para que el comercio "lo fuera pensando" y en que han triplicado la cuantía, de 10.000 a 30.000 euros, para dinamización como "claro que también va a haber promoción", se reforzará la marca 'Badajoz, ciudad de compras', o se intentará hacer un "esfuerzo" de cara a la campaña de Navidad o en los meses posteriores al verano.