Web de difusión de la Semana Santa virtual de Badajoz ha llegado a más 40.000 personas

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Badajoz, el alcance de todas las publicaciones realizadas es de 121.458 personas alcanzadas, 193.760 reproducciones de vídeo y 10.802 interacciones.



"Sólo como anécdota, decir que se ha tenido impacto en países como Estados Unidos, como Portugal, como México, como Perú", ha señalado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.

A tenor de estos datos, ha felicitado a la Concejalía de Cultura por su "magnífico" trabajo en la difusión de la Semana Santa virtual, en aras de mantener "vivas" las tradiciones y permitir que, desde casa, se pudiesen seguir y recordar lo ocurrido en la ciudad en Semanas Santas de otros años.



En rueda de prensa telemática, el regidor ha recordado igualmente que el ayuntamiento está organizando distintas actividades y concursos como el de 'Qué es la Policía Local para tí', que ya cuenta con más de 150 dibujos presentados por los más pequeños.



Asimismo, ha manifestado que se está en el "ecuador de este reto colectivo" de poder hacer una "gran foto" formada por los selfies que manden los ciudadanos bajo el hashtag 'Badajoz se queda en casa' y que, hasta el momento, son más de 100 los selfies mandados a través de las redes sociales.



Ante ello, ha vuelto a hacer un llamamiento para que todos participen en esta iniciativa dirigida a reunir dichos selfies en una composición con la Plaza Alta de fondo en la que la ciudad de las gracias a todos aquellos que están trabajando estos días.



ROMERÍAS DE BÓTOA Y SAN ISIDRO



Por otro lado y, preguntado por si hay alguna decisión tomada en torno a la celebración de las romerías de Bótoa y San Isidro, Francisco Javier Fragoso ha manifestado que, a día de este lunes día 13 de abril, el periodo de alarma acaba antes del desarrollo de ambas romerías, y que los organizadores son las respectivas hermandades, quienes tienen que decidir sobre su celebración.



Así y si se le pregunta a él mismo su opinión al respecto, ha considerado que "lo razonable sería suspenderlas" aunque, en todo caso, le corresponde trasladar la decisión a las propias hermandades, a las que ha recomendado que hablen con el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga.



Y es que, como ha agregado, a fecha de este lunes no se puede decir que el estado de alarma que prohíbe este tipo de actuaciones va a seguir vigente en ese momento y, si no siguiera, su recomendación como alcalde es que no se celebrara.