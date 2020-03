El Ayuntamiento de Badajoz cede al SES rollos de plástico de Ifeba

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz ha cedido este lunes, día 30, al Servicio Extremeño de Salud (SES) rollos de plástico de Feria Badajoz (Ifeba) para "probar" si se pueden emplear para fabricar cápsulas de aislamiento para cuando haya que trasladar enfermos de un lugar a otro.



Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática en la que ha explicado que el consistorio, en la medida de sus posibilidades, procura colaborar con quien se lo pide.



A modo de ejemplo, ha recordado que el ayuntamiento, en su momento, ha cedido al SES 1.800 pares de guantes que tenía Ifeba; o las dos carpas de gran tamaño de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) para poder realizar pruebas de coronavirus desde el vehículo dentro de las mismas y evitar así la climatología "cambiante" de los próximos días. "Las hemos puesto a su disposición y a la espera de ver si lo consideran útil", ha agregado.



SOLIDARIDAD



Seguidamente, el primer edil ha reconocido que cada día se siguen "sorprendiendo" de la capacidad de solidaridad que tienen los vecinos de la ciudad, acerca de lo cual ha puntualizado que hoy en día hay más de 250 voluntarios y más de 16 empresas que van inscribiendo sus posibilidades de colaboración "para ayudar a mitigar todas las acciones que hay que llevar a cabo para combatir el virus".



"Creo que el ayuntamiento está en la línea de solidaridad que la propia ciudadanía expresa cada día y que no podíamos estar menos que a su altura", ha expuesto Fragoso, a la vez que ha hecho hincapié en que, desde el ayuntamiento, siguen trabajando en la desinfección "por todas y cada una" de las barriadas y poblados de la ciudad.



Una labor de desinfección que realizan con la planificación toda la plantilla del Servicio de Limpieza, y sobre lo cual ha matizado que este fin de semana se ha procedido a un trabajo "muy importante" en el entorno de las residencias de mayores y también de aquellos espacios que tienen residencias para personas en el ámbito de la discapacidad; de modo que seguirán trabajando "marcando objetivos prioritarios" y desinfectando de forma general todas las barriadas y poblados.



SERVICIOS ESENCIALES



En su intervención, Francisco Javier Fragoso ha puntualizado que la actualidad les "obliga" a concentrar todas las "energías" en "lo prioritario", como es el decreto de servicios esenciales en el que están trabajando con todos los servicios una vez consultados los agentes sindicales.



En este punto y preguntado por qué proyectos pendientes en la ciudad le preocupa más que se retrasen con la paralización de obras y procedimientos administrativos, ha valorado que "no es momento" de preocuparse por la paralización o retraso que pueda tener una obra por los 15 días que "como mínimo" hay que quedarse en casa, dado que "ahora solo hay una prioridad, que es la salud de todos" y, en todo caso, la ciudad y el país serán "capaces" de sacar adelante "todas esas cuestiones" cuando pase la situación de alerta sanitaria.



Interpelado también por qué obras municipales podrían verse paradas, ha apuntillado que todas las que no sean "esenciales" y que se volverán "a recuperar dentro de nada", así como que la "única" que en todo caso se tendrá que mantener, al estar ligada a un servicio "que de por sí es esencial", es la construcción de nichos en algunos poblados, pero que, "quitando eso", el resto deberá parar como las obras en La Galera o la piscina "estos 15 o 20 días que queden".



ALOJAMIENTO DE SANITARIOS



Ya en el turno de preguntas e interpelado por si el ayuntamiento tiene previsto alguna alternativa para alojar sanitarios, Francisco Javier Fragoso ha considerado que "parece" que tiene "más sentido" que o bien la Diputación de Badajoz o la Junta de Extremadura, responsables de las residencias universitarias Hernán Cortés y Juan XXIII, o alguna residencia privada de estudiantes de la ciudad puedan poner sus instalaciones para este fin.



A este respecto, ha planteado que estas residencias están "preparadas" para albergar a sanitarios o personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en camas individuales o contar con juegos de sábanas para ello.



En el caso del ayuntamiento, ha aseverado que la única instalación que podría aportar para ello, en su opinión, "no reúne las condiciones" por varios motivos como es el antiguo Albergue de El Revellín, aunque sin embargo "si al final no hay otra y les cuadra" lo pondrían a disposición pese a contar con habitaciones con literas para ocho personas, además de faltar "todos los medios" y estar "en un principio" planteado como "un espacio de confinamiento sanitario en el caso de que hiciera falta". "Y así se lo trasladamos en su momento cuando nos lo preguntaron desde Madrid", ha dicho.



Finalmente y preguntado por la suspensión de la próxima fiesta multitudinaria, la Romería de Bótoa prevista para el 3 de mayo, Fragoso ha indicado que no le corresponde al ayuntamiento organizarla sino a la Hermandad de Bótoa, aunque le "da la impresión" de que "todo pinta a que efectivamente no se va a poder celebrar este año".