Empresas de Badajoz se organizan para crear caretas de acetato en 3D y mascarillas

Un grupo de 24 empresas de Badajoz denominado 'Badajob' se ha organizado para crear caretas de acetato en 3D y mascarillas.



En declaraciones a Europa Press, una de las integrantes del grupo y responsable de una asesoría energética sobre temas de ahorro de luz en hogares y empresas, María Garay, ha explicado que 'Badajob' es un grupo de empresas de diferentes sectores, ya sea alimentación, fontaneros, ingenieros o electricistas, que han iniciado un proyecto solidario para la creación de ambos materiales.



Así, ha indicado que de la elaboración de las mascarillas se encargan en Badajoz unas 30 personas, en Gévora 15 o 20 también dedicadas a coserlas, junto a todos los integrantes del grupo de empresas y sus trabajadores, de manera que son alrededor de 70 u 80 quienes se han movilizado en este tema en el que "cada uno pone su granito de arena".



En el caso de las caretas de acetato, el director de 'Badajob', Luis González, ha hecho hincapié en que este grupo de empresas se ha ocupado de reunir a gente que tenga impresoras 3D en un grupo, que "ahora mismo" cuenta con unas 45 personas colaborando y 40 impresoras y en el que subvencionan materiales como los rollos para la impresión de estas pantallas "para que a ellos no les cueste dinero".



También se encargan desde 'Badajob' de coordinar la entrega y recogida de material, ha agregado, junto con que el proyecto surgió a raíz de que un miembro del grupo tuviera una impresora con la que imprimía estos materiales, tras lo cual decidieron gestionar ellos uno al haber "muchos" grupos creados a nivel nacional o regional con un sentido similar aunque "tan numerosos que no había manera de enterarse ni de preguntar nada".



Así, los responsables de las impresoras, la mayoría de Badajoz ciudad pero también de Talavera o San Vicente de Alcántara, fabrican la visera y 'Badajob' las recepciona y las manda a Gévora, donde vive uno de los miembros de este grupo de empresas y les colocan una goma para que no se caiga o el acetato.



EN CUATRO DÍAS 300 UNIDADES



Según González, en cuatro días han hecho 300 unidades pese a que "los primeros días ha costado muchísimo, sobre todo arrancarse", a la vez que ha hecho hincapié en que han contactado con un grupo de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Extremadura (UEx), 'FabLab', que está impulsando una iniciativa similar y que hace "de puente" entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y otros grupos.



Dicho grupo de la UEx, además de facilitarles material como rollos de hilos de plástico, recepcionan las máscaras creadas a través de 'Badajob' y las "rematan" o desinfectan para su posterior entrega al SES, sobre lo cual González ha agregado que, después de con el SES, quieren colaborar con residencias de ancianos o con cuerpos de policía.



Del mismo modo, María Garay ha comentado que desde 'Badajob' están movilizando a la gente para que hagan donaciones de telas, hilo y gomas para la confección de mascarillas, o de acetato en el caso de aquellas empresas que puedan disponer del mismo para las máscaras de este material, mientras que Luis González ha indicado que puede hacerse a través del email info@badajob.es o de su perfil de Facebook y que ellos se encargan de canalizar las peticiones y los repartos y recogidas.



Finalmente, Garay ha resaltado que piden donaciones en especie pero no económicas dado que no quieren "sacarle rendimiento económico", sino que lo hacen "de manera desinteresada, simplemente para ayudar", además de permitirles, como autónomos, tener "las cabezas entretenidas" en unos momentos en los que "por desgracia" su producción "normal" está "parada".



'Badajob', ha concluido, también lleva a cabo otros proyectos solidarios, como recogidas de zapatos con el 'Movimiento Zapato Solidario', o de alimentos o ropa para entregarlo a comedores sociales gracias a una inversión destinada a este tipo de fines que hace cada año este grupo de empresas.