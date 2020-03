Fragoso consultará a los servicios técnicos y jurídicos la expulsión del concejal de Vox

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que consultará a los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento la expulsión del hasta ahora concejal de Vox, Alejandro Vélez, de la formación política que lidera Santiago Abascal.

"Tengo una controversia en este momento entre lo que me traslada una parte y lo que me traslada la otra y yo tengo una serie de obligaciones que me marcan los propios tribunales como el Tribunal Supremo a la hora de decir cuál es mi obligación de tomar actos administrativos en los cuales puede haber una duda", ha señalado el alcalde a preguntas de los periodistas sobre el escrito remitido este pasado lunes por la dirección de Vox para que Fragoso "cumpla con el expediente de expulsión" de Vélex como edil de este partido en el ayuntamiento de la capital pacense.

Un nuevo escrito que reitera lo que se recogía en el anterior, entregado en el registro del ayuntamiento el pasado 27 de febrero, en el que se informaba de la finalización del expediente de expulsión de VOX de Alejandro Vélez; de manera que se insta a Fragoso a que "de forma inmediata active el protocolo legal", debido a que Vélez "ya no representa a Vox y por lo tanto en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz debe ser considerado como concejal no adscrito".

A preguntas sobre esta situación, el alcalde de la capital pacense ha defendido en primer lugar que eso lo tienen que aplicar ellos en función de sus estatutos y de su reglamento.

"Igual que me creo efectivamente, y no tengo ningún problema, a la dirección nacional de Vox cuando me traslada que lo han expulsado, también me tengo que creer cuando los abogados del concejal me trasladan que tiene un pie de recurso en el cual me dice que tiene unos días para recurrir que no se ha resuelto", ha explicado, para reiterar que no es "nadie" para meterse en la vida interna de un partido.

No obstante, ha continuado, sí tiene la obligación de ver que los requisitos formales que marcan sus estatutos los han cumplido. "Es lo que me tienen que demostrar ellos por si al final acabamos o acaban en vía jurisdiccional que se sepa de quién es responsabilidad cada una de estas cuestiones, y esa obligación sí me la impone a mí entre otras cosas alguna sentencia del Tribunal Supremo", ha comentado.

"Igual que yo no me meto en la vida interna de Vox, no se va a meter en la vida interna del ayuntamiento, son decisiones además en las que hay una jurisprudencia muy amplia", ha remarcado en todo caso, a la vez que ha señalado que hay sentencias de estos casos del Tribunal Supremo desde los años 80 y en las que se aborda cómo se debe tratar y cuáles son los procedimientos.

Así, ha dicho, lo que él ha hecho ante este tema, en el que muestra "absoluto respeto", es a partir de ahora y cada vez que le llegue un escrito es acudir a los servicios técnicos en aras de que evalúen la situación.

"Tienen su criterio, nosotros el nuestro y a partir de ahí se actúa, lo cual no quiere decir ni que lleven razón ni que no la lleven, porque repito son procedimientos internos que no deben afectar la vida de la casa", ha agregado, así como que las consecuencias que tengan para el ayuntamiento "evidentemente no van a ser ellos quien las diga, sino las tiene que tener la propia interpretación que haga la secretaría general, los servicios jurídicos de la casa".

JURISPRUDENCIA

Igualmente, Francisco Javier Fragoso ha reiterado que hay "mucha" sentencia y ha recomendado consultar dictámenes como uno del año 2018 del Consejo Consultivo de Andalucía, que además "recupera" algún dictamen del Consejo Consultivo de Valencia para estos casos, o la jurisprudencia que existe tanto del Constitucional como del Supremo de cómo se debe actuar en estos casos.

Por último e interpelado por si Alejandro Vélez acudirá al próximo pleno como concejal no adscrito, el primer edil ha abogado por no hacer "conjeturas sobre lo que van a decir los servicios técnicos en base a ver los escritos" y por dejar que los abogados interpreten cómo aplicar tanto las sentencias del Tribunal Supremo como la propia normativa vigente.

"De verdad hacer una conjetura a partir de ahí es llevarnos a un error", ha concluido Fragoso, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras recibir a los deportistas badajocenses de kickboxing participantes en el 'Yokoso Open Amsterdam'.