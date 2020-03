Feria Toro Olivenza llega a XXX edición soñando con ser Fiesta Interés Turístico Nacional

La Feria del Toro de Olivenza (Badajoz) ha arrancado este jueves, 5 de marzo, su trigésima edición con la aspiración de alcanzar su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.



En concreto, la inauguración del certamen ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha defendido la Feria del Toro de Olivenza como "un evento de referencia a nivel regional, nacional e internacional".



En este sentido, según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa, el máximo mandatario extremeño ha destacado que el éxito de la feria tiene que ver con el "cariño" que se ha puesto en cada una de las ediciones.

Y es que, según sus palabras, "fruto de la unidad de los aficionados, la empresa, los ganaderos y el Ayuntamiento, se ha podido consolidar este evento", ha aseverado.

FIESTA INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Por su parte, el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha reclamado la declaración de la Feria del Toro de la localidad como Fiesta de Interés Turístico Nacional, "siete años después de que este importante evento consiguiera el reconocimiento regional porque es la única forma de que siga creciendo".



González Andrade ha asegurado que la feria "cuenta con todos los condicionantes necesarios" para que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo otorgue la distinción de interés nacional, y ha agradecido el apoyo que ha recibido el Ayuntamiento desde distintas administraciones y colectivos en las últimas semanas.



En este sentido, ha destacado el compromiso expreso de la Junta de Extremadura de informar "positivamente" en la tramitación del expediente, señala en nota de prensa el consistorio oliventino.



Por otro lado, González Andrade ha subrayado la "profesionalización" que ha alcanzado la Feria de Toro, que es "un festejo taurino de primera categoría, que cuenta este año con una carpa de exposiciones de más de 3.000 metros cuadrados y con una programación de actividades elaborada por el Ayuntamiento y también de primera categoría".



Asimismo, ha reclamado respeto al sector de la tauromaquia porque es "positivo para el progreso de Olivenza". Así, ha recordado el impacto económico que supone para los empresarios oliventinos debido a la afluencia masiva de visitantes, por lo que "si la feria no existiera habría que inventarla o, al menos, poner en marcha un evento de esta importancia".



No obstante, el alcalde ha afirmado que "muchas de las voces discordantes, se hacen desde realidades distintas, que no conocen la realidad de la provincia y el trabajo de unos ganaderos gracias a los que se puede disfrutar del campo en Extremadura".



Por este motivo, ha aprovechado la ocasión para mostrar su solidaridad "con las reivindicaciones de ahora ante los problemas de siempre" del sector primario.



Por último, Manuel José González Andrade ha manifestado el logro que supone celebrar el trigésimo aniversario de la Feria del Toro, que ha sido posible "gracias a la dedicación que han realizado las siete corporaciones municipales anteriores que han trabajado con un mismo fin".



Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el empresario José Cutiño, las empresas y personas que llevan "meses trabajando para que todo esté a punto y la feria sea un éxito".



ESCUELA TAURINA



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha puesto en valor el "esfuerzo compartido" del pueblo de Olivenza por sacar adelante esta feria, "que representa mucho para el turismo de Extremadura".



Asimismo, ha recordado la apuesta por la integración y la igualdad que realiza la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, donde este año se forman cinco niñas.



Tras el acto inaugural, las autoridades han visitado la carpa de exposiciones, donde han tenido la oportunidad de conversar con empresarios y ciudadanos. Finalmente, han inaugurado la exposición 'Toros y toreros', del pintor José A. Martín Maestro Hernández.



También han asistido a la inauguración del certamen la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; y la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo.