PP cree que "bochornoso" que el PSOE "siga ligando sus siglas" en Alburquerque a Vadillo

El diputado del PP por Badajoz en el Congreso Víctor Píriz ha señalado que es "bochornoso y escandaloso" que el PSOE "siga ligando sus siglas" en Alburquerque y la provincia a Ángel Vadillo, "ya condenado por amenazar ciudadanos y ahora nuevamente investigado por fraude a este municipio".

En concreto, Píriz ha hecho estas afirmaciones tras conocerse que la Fiscalía "aprecia delito de fraude y malversación" con el dinero del festival Contempopránea 2018, tras una denuncia presentada por el PP de Alburquerque contra el exalcalde socialista del ORPO y tras las preguntas realizadas en la Asamblea por la diputada 'popular' Pilar Gómez de Tejada.

De este modo, según ha explicado el PP en una nota de prensa, la Fiscalía Provincial de Badajoz pide investigar posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público, fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos, tras analizar la denuncia del PP por la gestión de una subvención de 100.000 euros que fue otorgada por la Junta para organizar el festival de música Contempopránea en 2018, cuando Vadillo era alcalde, y a al "existir indicios suficientes para proceder a la apertura de las correspondientes diligencias previas".

CONTENIDO DENUNCIA DEL PP

Cabe destacar que la denuncia del PP detalla que el Consistorio en manos de Vadillo tan solo había justificado la mitad de la subvención con el pago a 50 empleados que, según el ayuntamiento, habían trabajado durante mes y medio para el festival, "siendo sus ocupaciones habituales para el municipio muy distintas a las que se necesitaban y se tratan de justificar para el festival, por lo que esa razón parece muy difícil del creer".

La realidad, según el PP, es que la situación financiera del Ayuntamiento de Alburquerque, fruto de la "negligente gestión de Vadillo", hizo que se invirtiese la subvención en otras áreas en lugar del festival pues, tal y como explica Píriz, "el Ayuntamiento no puede pagar al proveedor porque no tiene dinero, y el que ha recibido de la subvención se lo ha gastado en otras cosas, pues justifica con personal ese primer 50 por ciento mediante nóminas por importe de 53.768 euros de un personal que no ha trabajado en Contempopránea".

Por ello, el PP de Alburquerque y de la provincia de Badajoz exige que el PSOE ahora al frente del ayuntamiento, con su alcaldesa y diputada provincial, María Luisa Murillo, dé explicaciones sobre "qué se hizo realmente" con el dinero que debía destinarse a Contempopránea y, "sobre todo, que deje de amparar y proteger a un sujeto de esta catadura moral, que amenaza a ciudadanos y despilfarra el dinero de todo el municipio sin ser capaz ni querer justificar a qué lo destina", concluye.