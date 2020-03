Alejandro Vélez confirma que no ha cometido "nada en contra de los principios del partido"

Ep.

El concejal en el Ayuntamiento de Badajoz Alejandro Vélez ha insistido en que sigue formando parte de la formación que lidera Santiago Abascal, sobre lo cual ha sostenido que, "no se ha cometido nada que vaya en contra de los principios del partido" y que, en todo caso, ha recurrido su expulsión ante el Comité de Garantías.

De hecho, en el que pleno que se celebra este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz va "a actuar como representante del Grupo Municipal" pues, su situación "sigue siendo igual que la del viernes, la del jueves o la del miércoles pasado", ha sostenido Vélez en declaraciones a los medios previas al inicio del pleno del consistorio de la capital pacense que se celebra este lunes.

"Lo único que se ha filtrado, al final, es la situación administrativa en la que estamos inmersos dentro del partido y ya está, y ha saltado una alarma", ha señalado Alejandro Vélez tras conocerse que el pasado jueves entró en el registro del Ayuntamiento de Badajoz un escrito firmado por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, para informar que a fecha 21 de febrero ha finalizado el expediente disciplinario por el Comité de Garantías del partido, en el que se acuerda la expulsión de Veléz.

Para este último, no está "fuera de Vox", "queda todavía mucho recorrido" y desconoce "cómo va a acabar" este asunto, en relación al cual ha explicado que en Vox hay un Comité de Garantías y un periodo de alegaciones y ha defendido que se está en un estado democrático y de derecho, que el partido "así lo reconoce también" y que está "en ello".

"Mi situación a día de hoy es la misma que el jueves, que el miércoles, que el martes de la semana pasada, que hace una semana que hace un mes, soy el representante del Grupo Municipal Vox en Badajoz y concejal de gobierno no puedo deciros más no ha cambiado nada", ha insistido.

Asimismo y sobre el citado registro firmado por el secretario general de Vox, según el cual Veléz ya no pertenecería al partido y su grupo tendría que ser disuelto, ha recalcado que, si fuera así, cómo sería capaz de entrar en representación del Grupo Municipal Vox en el pleno del ayuntamiento, y que "no es así" dado que, como ha insistido, hay unos plazos.

Así, ha continuado, se ha notificado que ha habido un Comité de Garantías donde "ellos ratifican" su expulsión, pero que sigue habiendo más plazos dentro de este mismo comité para alegar, que es lo que ha hecho y tras lo cual tendría que "volver a responder una segunda vez" y pasar posteriormente por el Comité Ejecutivo Nacional, donde "ya se decidirá", ante lo cual ha expuesto que "también queda la justicia ordinaria".

NO ESTÁ NADA DEFINITIVO

"Tiene que haber muchos pasos todavía, es decir no está nada definitivo, es que si no hoy alguien estaría cometiendo una ilegalidad, que el primero sería el presidente del pleno en aceptar que yo soy el representante del Grupo Municipal de Vox, es que lo sigo siendo legalmente", ha subrayado Alejandro Vélez, que ha confiado en que desde Vox cambien de postura al señalar: "en ello estamos, es decir, ojalá haya cordura y todas las aguas vuelvan a su cauce".

También ha indicado que no ha tenido ningún tipo de reunión sobre este asunto con miembros del partido y que "lo único" que hace es seguir trabajando "igual" que cuando no ha pasado "nada", salvo que ha tenido un plazo de alegaciones al que ha optado y "lo único que se ha hecho ha sido alegar e intentar justificar que no se han cometido ningún perjuicio grave contra el partido y nada", tras lo cual sigue trabajando, "como hasta la fecha".

VÉLEZ SE SALE DEL PLENO

Cabe destacar que, una vez se han aprobado por unanimidad los tres asuntos del pleno relativos a la Comisión informativa del Área Técnica y seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana, Vélez ha anunciado que se iba a salir del pleno como medida de protesta por que su moción para que los autónomos tengan una plaza o calle en la ciudad no haya ido a pleno, sobre lo cual ha recalcado que "no hay motivo" para ello.

A este respecto, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha explicado que dicha moción debe pasar por la Comisión de Cultura, y ha invitado a reflexionar en relación a que haya una lista de nombres para denominar calles sin ubicar, razón por la cual no se ha convocado esta comisión.

Del mismo modo y tras una pregunta de la concejala del PSOE, Rita Ortega, sobre el tema, Fragoso ha resaltado que "en este momento" el Ayuntamiento de Badajoz está formado por cinco grupos políticos.