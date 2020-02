PSOE-Badajoz critica retraso expediente para declarar interés internacional el Carnaval

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado el retraso que acumula el expediente para declarar Fiestas de Interés Turístico Internacional el Carnaval y la Semana Santa de la ciudad.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha apuntado que, además de la memoria explicativa, se necesitan dos documentos previos que no están concluidos, como es un informe favorable de la Comunidad Autónoma, y sobre el cual ha asegurado que no se ha pedido a la Junta de Extremadura que, "a día de hoy oficialmente", "no tiene constancia" de que el Ayuntamiento de Badajoz "les haya pedido nada".

Para Ricardo Cabezas, también se requiere un acuerdo plenario según el cual todos los grupos municipales se muestran "conformes" y solicitan esta declaración, que "tampoco se ha hecho" y en relación a lo cual ha anunciado que el PSOE ha registrado una moción para que los grupos se posicionen a favor de pedir la declaración de ambas fiestas como de interés internacional.

En relación a esta moción, ha confiado en que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, no la deje "en un cajón", que vaya a la comisión pertinente y posteriormente a pleno con dictamen "positivo". "No perdamos más tiempo", ha pedido.

Igualmente, ha adelantado que el PSOE ha podido saber que el expediente para declarar el Carnaval y la Semana Santa de Interés Internacional se ha adjudicado hace unas semanas a Ranna Consultores, una empresa de Badajoz que ha trabajado en anteriores ocasiones con el ayuntamiento y que, según ha asegurado el portavoz socialista, ha pedido una "demora" para iniciar los trabajos relativos a las fiestas carnavaleras pese a que el pliego de condiciones "no admite prórrogas".

DOS AÑOS DE RETRASO

En su intervención, Cabezas ha recordado que el 6 de octubre de 2011 se concedió la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional del Carnaval y que, pasados cinco años de ostentar este título, ya se puede optar a ser de Interés Internacional, por lo que la ciudad lleva "dos años de retraso" dado que en 2017 "ya se podía haber pedido" que tanto el Carnaval como la Semana Santa de Badajoz fuesen declarados como tales.

Sobre los requisitos que deben reunir para ello, ha puntualizado que el pasado mes de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la que se regulan este tipo de declaraciones nacionales e internacionales, cuya principal modificación sobre la regulación anterior es "posicionarse en la sociedad de la información" y, en concreto, que cuente con un número "alto" de resultados de búsquedas en buscadores de contenidos por internet.

Ha agregado además que la fiesta en cuestión debe estar en las principales redes sociales y sumar un número de seguidores "muy importante" o que las de interés internacional cuenten con su contenido en redes y en web y estén disponibles "al menos" en inglés y en castellano y valorándose la disponibilidad de otros idiomas que, para el PSOE, debe ser el portugués.

No obstante, ha criticado que el Carnaval de Badajoz no cuenta con página web, o que en un conocido buscador tiene 6,8 millones de búsquedas frente a los 15,7 millones de los Carnavales de Cádiz.

ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL 2020

Finalmente, Ricardo Cabezas se ha referido a la organización del Carnaval 2020 por parte de la Concejalía de Ferias y Fiestas y a que "parece ser que es la joya de la corona de todas las concejalías en manos de Ciudadanos" y que los ediles de la formación naranja "no caben en sí de orgullo por organizar esta fiesta".

Sin embargo, el PSOE ha querido felicitar "de verdad" es a todos los colectivos del Carnaval y a los más de 5.000 pacenses que "de manera directa" participan para que esta fiesta "esté bien organizada" y que son sus "auténticos mantenedores".

En todo caso y sobre la gestión en sí de esta fiesta que arranca este viernes, ha valorado que "está siendo un tanto gris" y que "será difícil" que supere al del año anterior, cuando el Grupo Socialista "solo puso una salvedad: la falta de promoción en el exterior", ante lo cual ha lamentado que en este 2020 se sigue sin dicha promoción fuera de la región pese a que el equipo de gobierno cuenta con 14 concejales "todos liberados".

Al respecto, ha reconocido que no entienden que se presente buena parte del programa de la Feria del Libro 2020 con tres meses de adelanto, "sin presentar lo más importante" de la programación del Carnaval, que se ha hecho "a tan solo una semana" del mismo y que "nadie implicado en el Carnaval conoce", ni los horarios en los que deben participar, lo cual "evidencia que este equipo de gobierno tripartito no tiene quién lo coordine y que cada uno va por libre".

Tampoco entiende el PSOE, ha continuado, que se haya publicado "tan tarde" y "muchísimo más tarde que en años anteriores" el Bando del Carnaval, algo que ha sucedido este pasado miércoles cuando este viernes comienza la fiesta "y mientras tanto los hosteleros esperando saber con detalle la nueva normativa, cómo les afecta, si pueden instalar barras en el exterior, con qué horario o si deben contratar a más personal".

Finalmente y en relación a las tres pregoneras de este año, Cabezas ha felicitado la elección de tres mujeres vinculadas al Carnaval de Badajoz, aunque ha incidido en que, hasta ahora, el pregonero de esta fiesta que aspira a ser de Interés Internacional se presentaba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a la vez que ha recordado que en 2019 el equipo de gobierno eligió a Fernando Tejero por 12.000 euros.

"Ya saben ustedes la polémica que hubo entre el señor Tejero y este portavoz que les habla, que al final engañaron y, de los 12.000 euros, 6.000 se quedaron por el camino y él solo se llevó la mitad", ha agregado, a la vez que ha criticado el cambio de postura del gobierno local, que en 2019 defendía que un pregonero "famoso y con tirón mediático" era lo que se necesitaba para dar "más trascendencia exterior" al Carnaval.