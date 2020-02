Carrusel de murgas, Pasarela Don Carnal o gran desfile, atractivos Carnaval Badajoz 2020

Ep.

Un 'carrusel de murgas' con actuaciones en cuatro puntos del Casco Antiguo, la 'Pasarela de Don Carnal' con coreografías de comparsas junto a Puerta Palma o el gran desfile de comparsas son los principales atractivos del Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra del 21 al 25 de febrero y que en esta ocasión "hace un guiño" a niños y jóvenes con talleres infantiles o un desfile infantil de comparsas el Lunes de Carnaval.



En rueda de prensa, la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, ha recordado que, después de Las Candelas de Santa Marina, pórtico del Carnaval, las fiestas carnavaleras han arrancado con el Concurso de murgas de adultos, que se desarrolla desde este pasado martes en el Teatro López de Ayala con la fase de semifinales, que concluye este viernes.



En relación al Concurso de Murgas de adultos, ha destacado la calidad y nivel de las murgas participantes, así como que en la organización "no ha habido ningún tipo de incidente".



Seguidamente, ha puesto en valor que los "cinco días grandes" del Carnaval serán del 21 al 25, y que arrancará oficialmente el viernes 21 a las 17,00 horas con el desfile infantil de comparsas entre la Avenida de Europa y la Plaza de España; a partir de las 20,30 horas con el pregón desde el balcón del ayuntamiento a cargo de Alexia Sánchez de la comparsa 'Umsuka-Imbali', Pepa Montesinos del artefacto 'Deskrria2' y Tamara Pulido de la murga 'Las Chimixurris'; y a las 22,30 horas con la final del Concurso de Murgas.



Respecto a la jornada del sábado, la concejala ha recordado que el desfile de artefactos saldrá a las 11,00 horas de la Estación de Renfe; mientras que de 13,00 a 20,00 horas se podrá disfrutar en Puerta Palma del 'Desfile de Don Carnal', y a partir de las 14,00 horas de una fiesta con DJ en el Paseo de San Francisco, que acogerá a partir de las 13,00 horas la actuación de las murgas ganadoras; y de 14,00 a 21,00 horas el concurso infantil individual, de disfraz popular y de disfraz en la calle.



Este mismo día también habrá Carnaval de calle, con el 'Carrusel de murgas' que incluye de 12,00 a 15,30 horas actuaciones de murgas infantiles en la Plaza Alta y de juveniles en la Calle San Juan, y a partir de las 16,00 horas y hasta las 1,00 horas de distintas murgas en cuatro puntos del Casco Antiguo, que son la Plaza de la Soledad, Plaza Alta, Plaza López de Ayala y la esquina de La Cubana; mientras que por la noche de 23,00 a 5,00 horas tendrá lugar una fiesta con DJ en la Plaza de España.



Para Montero de Espinosa, el domingo 23 será uno de los principales días con uno de las "broches principales" del Carnaval de Badajoz, como es el gran desfile de comparsas, grupos menores y artefactos a partir de las 12,00 horas entre la Avenida Santa Marina y la Plaza Dragones Hernán Cortés y, tras el cual, a partir de las 16,00 horas comenzará otra Fiesta con DJ en San Francisco.



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES



Según ha explicado la concejala de Ferias y Fiestas, el lunes día 24 incorpora novedades pensadas "para todos" aunque "se hace un guiño sobre todo a los niños y a los jóvenes", con talleres infantiles de maquillaje o antifaces de 10,00 a 14,00 en la Plaza Conquistadores; la actuación de las 'Aulas del Carnaval' a partir de las 17,00 horas en San Roque y un desfile infantil de comparsas desde las 16,30 en la Avenida de Huelva, mientras que por la noche volverá a haber fiesta con DJ en la Plaza de España.



El Carnaval de Badajoz concluirá, como cada año, con el Entierro de la sardina a partir de las 11,00 horas con el desfile de comparsas en la Avenida Ricardo Carapeto que este año organiza el Ayuntamiento de Badajoz, y ya por la tarde a las 19,00 horas con la entrega de los premios de los distintos concursos en el templete de San Francisco.



En su intervención, la concejala de Ferias y Fiestas ha comentado que este año se ha incrementado "de forma notable" el número de sanitarios, una reivindicación de los ciudadanos y de los grupos carnavaleros que el ayuntamiento entiende en una fiesta "que ha ido creciendo con el paso de los años de forma exponencial" y que solo en 2019 hizo que el sábado de Carnaval visitasen la ciudad 250.000 personas.



"Por supuesto la ciudad progresivamente tiene que adaptar la logística a lo que supone esta fiesta", ha indicado, para comentar que de los 34 puestos sanitarios o urinarios de 2019 se ha pasado a 74, que se ubicarán en la Plaza de España, en San Atón y traseras del edificio de Hacienda, en la Plaza de Santa María de la Cabeza y en Entrepuentes de cara al 'Desfile de Don Carnal' y el desfile del domingo.



Asimismo y a preguntas de los periodistas sobre el tema, ha indicado que se ha autorizado en dos horas la ampliación de la apertura de los bares, así como que en la Plaza de España no se podrán poner barras en la calle por motivos de seguridad aunque cabe la posibilidad de instalarlas en otras zonas en las que sí se podrían poner a la salida del local cuando "no imposibilite nada" y "sin música".



Finalmente e interpelada por las previsiones de visitas en estos Carnavales, Lara Montero de Espinosa ha agregado que, según le ha llegado de los empresarios hoteleros, son "muy buenas" y "de hecho están muy contentos" porque están cerrando la mayoría de los hoteles las reservas para estos días, al tiempo que ha barajado que podrían ser "similares" a las de 2019.