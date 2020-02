Manos Unidas Mérida-Badajoz hace 11 proyectos en Ecuador, India, Brasil o Burkina Faso

Ep

Manos Unidas Mérida-Badajoz llevará a cabo durante este año en el marco de su campaña anual un total de 11 proyectos por un importe total de 354.536 euros y dirigidos a la promoción de derechos económicos y sociales de mujeres en situación de vulnerabilidad en Ecuador; a mejorar la seguridad alimentaria mediante prácticas agrícolas sostenibles en India o a la promoción de la autonomía de las mujeres de etnia xavante en el estado de Mato Grosso en Brasil.

También a la formación de profesores de Primaria y Secundaria de Ghana o de directores de escuelas en la diócesis de Bubanza en Burkina Faso; a la mejora de la calidad de la formación profesional de jóvenes de Kenia; a mejorar el acceso a una alimentación básica diaria de calidad en la zona rural de Rumbek en Sudán del Sur o al fortalecimiento de mujeres a través de organizaciones de base en India.

El resto de los proyectos están orientados a la mejora socio-económica de mujeres en el entorno rural de Etiopía; de la situación higiénico-sanitaria y seguridad en un internado rural femenino en India y del acceso a la educación infantil en Naguelpu en Burkina Faso, según han avanzado la presidenta diocesana, el consiliario y la responsable de comunicaciones de la ONG, Marisol Rovira, José Antonio Salguero y Inés María Guisado respectivamente, en la presentación en rueda de prensa de la campaña anual de Manos Unidas.

Una campaña que, en esta ocasión, se presenta bajo el lema 'Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Colaborar está en tu mano' dirigido, como ha explicado Guisado, a concienciar de que quienes "más sufren" el "maltrato del planeta" son los países más desfavorecidos, razón por la cual los voluntarios de Manos Unidas hacen "todo lo necesario y lo posible" para realizar estos proyectos. "Son nuestra ilusión de todo el año el que salgan adelante", ha valorado.

En el mismo sentido, Salguero ha abundado en que a Manos Unidas les "interesa" el dinero y los proyectos, pero también la concienciación de las personas para que "se sepa" que en el mundo de hoy en día, "muy preocupado por todo el cambio climático", quien "más sufre los desastres" de este último "son los pobres" o que las zonas "más devastadas de la tierra son, precisamente, donde vive la gente más pobre del mundo".

"Por eso es eslogan de este año, es muy importante tener eso en cuenta porque es evidente que tenemos que adoptar actitudes en la vida que sean respetuosas con la naturaleza, el reciclaje de las basuras, de los plásticos", ha defendido, para señalar que desde Manos Unidas están apoyando este tipo de formación en los niños y los jóvenes, a la vez que luchan contra el hambre y la pobreza y "también contra las causas que lo provocan" trabajando en 54 países de todo el mundo.

60º ANIVERSARIO Y SIGUE HABIENDO HAMBRE

Por su parte, Marisol Rovira ha recordado que el pasado año 2019 Manos Unidas celebró su 60º aniversario, una fecha de festejo pero también para lamentar que el hambre no ha desaparecido, por lo que tienen que seguir trabajando, no "desfallecer" y "continuar" dentro de una labor de "todos" los voluntarios de Manos Unidas con la colaboración de los medios de comunicación.

En estos 60 años de experiencia trabajando en el campo de la cooperación al desarrollo, ha continuado, cada año publican una auditoría en aras de la transparencia de Manos Unidas, a la vez que presentan una campaña "fuerte" que arranca en torno al mes de febrero aunque trabajan en ella durante todo el año.

Según ha explicado, de cara a este 2020 se van a hacer cargo o a financiar un total de 11 proyectos en países como India, Kenia, Sudán del sur, Brasil, Ecuador, Etiopía, Burkina Faso y Ghana, centrados la mayoría en las mujeres y en torno a temas como la alimentación, la formación, su fortalecimiento o la mejora de su situación socio-económica o de la higiénico-sanitaria con cuantías que oscilan entre 94.348 euros y 5.862 euros.

En relación a estos proyectos, Rovira ha puesto en valor el sistema de trabajo de Manos Unidas, a cuya central en Madrid le llegan distintas propuestas que financian en torno al 80 o 95 por ciento del mismo, aportando el resto los solicitantes; a la vez que ha indicado que posteriormente los proyectos se reparten por archidiócesis y, dentro de las mismas, en los arciprestazgos en función de las cantidades recaudadas en años anteriores.

A este respecto, ha detallado que, cuando se aprueba un proyecto, "ya se tiene dinero para pagar este proyecto" y no están "pendientes de que se saque o no" su cuantía, dado que se lo han "prestado entre comillas"; de manera que, gracias a las campañas anuales, pueden devolver las cuantías a la central de Manos Unidas.

Al mismo tiempo, ha sumado que los proyectos tienen también la "singularidad" de que van aportando cantidades en función de la evolución de los mismos y de la certificación de la obra; y que no recuerda ningún año en el que no hayan recaudado la cantidad necesaria, aunque en el caso de no alcanzarla se puede hacer cargo la central de Manos Unidas a través de remanentes procedentes de donaciones o herencias.

Por último, Guisado y Rovira han avanzado que, con motivo de la campaña actual, este viernes, día 7, se celebra el 'Día del ayuno voluntario' a las 19,00 horas en la Parroquia de María Auxiliadora en Badajoz con una eucaristía seguida de una cena solidaria a base de pan y agua; y que las colectas del sábado 8 y del domingo 9 de las distintas parroquias se destinarán a Manos Unidas.