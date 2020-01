Una víctima de violencia de género crea una asociación en Badajoz para ayudar a otras

Ep

Una víctima de violencia de género ha creado en la ciudad de Badajoz la Asociación Proyecto Andra, dirigida a ayudar a otras víctimas de este tipo de violencia, especialmente en materia de empleo.

En declaraciones a los medios antes de presentar la Asociación Proyecto Andra en la Casa de la Mujer de Badajoz, Anabel Parra ha explicado que este acto es el "despegue público" de la asociación, que ha tildado como algo "muy importante" y "una prioridad", a la vez que ha agradecido que, "afortunadamente", se ha rodeado de un grupo de personas "muy formadas" y "muy sensibilizadas" con el tema de la igualdad.

"Una prioridad para llevar a cabo y poder ayudar a otras personas que han sufrido situaciones muy similares a las nuestras y ayudarlas, sobre todo a recuperarse, a salir adelante y a conseguir un empleo digno y estable para poder recomponer sus vidas y poder empezar de nuevo", ha concretado, para puntualizar que trabajan tanto con víctimas de violencia de género como de violencia doméstica.

Un grupo de personas este último "con el que quizás no se trabaje tanto o no se conozca tanto", ha agregado, así como que la asociación está orientada a atender y trabajar "para y por" las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia doméstica y sus familias porque "no" se puede "dejar atrás" a niños, niñas o personas dependientes que viven con las víctimas, que "necesitan también el mismo cuidado" y "un similar proceso de recuperación".

ACOMPAÑAMIENTO "TOTAL"

Para ello, ha continuado, quieren ayudarlas ejerciendo una labor de acompañamiento "total" y "desde el momento en el que se decide abandonar la situación de violencia que se vive" hasta "conseguir un empleo", al tiempo que no pretenden duplicar recursos que ya existan, sino buscar la coordinación y aportar un "granito de arena" con proyectos y programas específicos y orientados a cubrir aquellas carencias y necesidades que perciban.

A modo de ejemplo, Parra ha indicado que el proyecto "más pequeño" que han presentado está destinado a niños y niñas víctimas de violencia de género y de violencia doméstica con edades comprendidas entre los 6 y 13 años en varios municipios de Badajoz, y que el mismo trabaja con ellos de manera educativa la igualdad a través de actividades plásticas y manipulativas.

A este respecto, ha hecho hincapié en que la asociación está centrada en Badajoz "como punto de partida", pero que pueden "funcionar" a nivel regional y en el futuro quieren extenderla al conjunto de la comunidad.

En relación al objetivo de ayudar en materia de empleo, ha indicado que algunas de las medidas que quieren llevar a cabo pasan por trabajar la sensibilización y concienciación en igualdad con las empresas, establecer convenios con empresas para que las víctimas puedan llegar a tener un trabajo o fomentar la formación.

"Partiendo de la base de que yo ya tenía problemas de empleabilidad a pesar de mi formación y experiencia, pensé en emprender y emprender de esta manera. Sí que es cierto que es más duro, y más tedioso porque estamos hablando de una asociación, de una entidad sin ánimo de lucro, y lo único que yo pido para mí y para las personas que me acompañan en el proyecto es un trabajo remunerado, con nuestro sueldo únicamente", ha reconocido en relación a dicho objetivo de ayudar en lo que a empleo se refiere.

Del mismo modo, ha añadido que, desde pequeña, tenía el sueño de ayudar a otras personas que estaban en situación de vulnerabilidad y que este proyecto es una manera de "devolver" y "agradecer" todo lo que le han podido ayudar a ella misma en su proceso de recuperación y a sus hijos.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Anabel Parra ha estado acompañada de la directora de la Casa de la Mujer de Badajoz, Marilé Calvo, para quien esta presentación es un acto que, para quienes trabajan en el Instituto de la Mujer, es "muy importante" puesto que "todos los actos lo son", pero en el de este miércoles se da a conocer esta asociación que una mujer de víctima de género "ha sido capaz de recopilar, de formar".

Ha puesto en valor que dicho proyecto persigue la idea del empoderamiento de las mujeres víctimas de género y tratar de buscarles una inserción laboral, lo cual es "muy importante", así como que su promotora "ha estado siempre luchando", "es muy luchadora y muy perseverante" y se ha rodeado de personas o asociaciones para poner en marcha esta iniciativa.

"Cuando llegan aquí (las mujeres víctimas de violencia de género) se convierten en mujeres en proceso de recuperación, ella es una de ellas que está en ese proceso claro, pero que es muy duro, muy largo y esa mochila pesa muchísimo. Desde fuera la sociedad tenemos que acompañarlas siempre, no juzgarlas y, cuando hay mujeres como ella, acompañarlas", ha concluido Calvo.