Junta: No hay "cambios" en el convenio con ADIF sobre terminal mercancías de la Logística

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, Leire Iglesias, ha destacado que "no hay ningún cambio" en el convenio firmado con ADIF en relación a la terminal de mercancías de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico en Badajoz, que incluye tanto la terminal en sí como la instalación de empresas.



A preguntas de los periodistas por este tema, Iglesias ha recordado que hasta el momento se está usando la terminal del Nevero pero que la que han conveniado con ADIF, "que es el mejor constructor que puede haber para una terminal ferroviaria", es la que irá en la citada plataforma.



Sobre esta última, ha señalado que el proyecto "no se limita solo" a que haya una terminal ferroviaria, sino que la misma permita que se instalen empresas en ese suelo, "que serán las que demanden seguramente esos servicios".



"La demanda va a venir condicionada de las empresas que se instalen en la Plataforma Logística y en ese sentido el proyecto continúa hacia delante, por supuesto", ha recalcado, así como que "no hay ningún cambio" en el convenio que ha firmado la Junta de Extremadura con ADIF y que "habrá operadores en cuanto haya demanda".



La consejera ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras mantener un encuentro en la Delegación del Gobierno en Badajoz con la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y el director del Aeropuerto de Badajoz en relación a dicho aeródromo.