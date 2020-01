La madre del niño de Zafra multitrasplantado valora que un juez le dé la razón

Ep.

La madre del niño de Zafra que fue trasplantado de cinco órganos con pocos años de vida, Raquel Guerrero, ha valorado que un juez a través de una sentencia, que no es firme, les "haya dado la razón" en parte de que con su hijo, cuando comenzó a tener problemas médicos que derivaron en el multitrasplante, los médicos "no estaban actuando bien".

Así, Guerrero ha considerado que es "un poco ridículo" el importe de 100.000 euros con el que se ha condenado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a través de dicha sentencia, que ha sido recurrida por el SES, teniendo en cuenta lo que han pasado y les "queda por pasar".

"Yo tenía razón de que con mi hijo no estaban actuando bien (los médicos) y por lo menos me siento satisfecha, entre comillas, de que un juez me haya dado la razón", ha subrayado Guerrero en declaraciones a Europa Press Televisión, toda vez que ha destacado que Abel no nació enfermo sino bien, al "igual que su hermano" gemelo, Víctor.

En cuanto a los motivos que les llevaron a denunciar, Raquel Guerrero ha reconocido que "a primera hora" cuando operaron a Abel a las 48 horas de nacer por una enterocolitis "era para salvarle la vida", pero, ha detallado, cuando los médicos "deciden el cierre" de la ileostomía que se le había practicado no le dan motivo para ello.

Además, ha señalado que a los tres días del cierre "fistulizó" y el niño no hacía sus deposiciones de forma normal, es decir, no hacía "lo que tenía que hacer".

"Luego iban pasando cosas que si no nos íbamos dando cuenta o yo iba preguntando no me lo decían, cosas que yo veía que algo estaban ocultando, y que tenían a mi hijo como un conejillo de indias", ha lamentado.

Por ello, ha relatado que cuando llegó a Madrid, ya que su caso fue derivado al Hospital La Paz, contactó con una asociación de víctimas de negligencias médicas que contaba con un abogado colaborador "especialista en negligencias en niños" quien, tras consultar un informe pericial, les dijo que "veía indicios de que había sido una negligencia".

"Ahora el juez, al cabo de casi cuatro años, parece ser que nos ha dado la razón pero no nos la ha dado de pleno, el abogado pedía una cuantía (600.000 euros), esa cuantía el juez ha dicho que no porque claro, miran el bien que (los sanitarios) han hecho al niño al principio", ha resaltado.

"Yo ya no es por el dinero en sí, yo lo que quería era que se hiciera justicia, yo sabía que con mi hijo habían fallado", ha manifestado Raquel Guerrero.

Sobre cómo está Abel en la actualidad, su madre ha subrayado que es "un niño enérgico" y "tiene una vitalidad que no te lo crees".

"Tú ves a Abel y no te crees que está trasplantado de cinco órganos", ha ensalzado al tiempo que ha explicado que, no obstante, "tiene una bolsa de colostomía", tiene que llevar mascarilla "para las defensas" y "necesita una serie de atenciones", motivo por el que en el colegio cuenta con una enfermera.

HISTORIA DE ABEL

Del mismo modo, Guerrero ha relatado que Abel y su hermano gemelo, Víctor, nacieron prematuros y por cesárea en abril de 2014 y fueron trasladados al Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Badajoz donde, a las 48 horas de vida, a Abel "se le sobrevino una enterocolitis" y le operaron por "primera vez", le hicieron una ileostomía y ahí "todo iba bien".

Así, ha apuntado que "casi a los dos meses" les dieron el alta e "iba todo perfecto", Abel "iba ganando peso" y "creciendo" y al mismo tiempo, ha detallado, le iban haciendo pruebas porque "no sabían" lo que le había pasado, "no daban" con su diagnóstico.

En marzo de 2015, ha proseguido, el equipo médico "decidió cerrar la ileostomía para ver si funcionaba el intestino" pero "no funcionó" y a partir de ahí es cuando empezó su "calvario" porque "a los tres días o cuatro de la operación fistulizó", le hicieron más pruebas y en mayo le operaron de nuevo y fue cuando vieron que "era la enfermedad de Hirschsprung", una enfermedad rara que afecta al colon por lo que tuvieron que quitarle la parte de este órgano que "estaba mala", ha señalado.

"Supuestamente tenía que funcionar pero a las 48 horas de esa operación tuvieron que volver a intervenir porque eso no; ahí fue cuando se perdió todo el intestino, nos quedamos con 20 centímetros, y otra vez con la bolsa (de colostomía) al aire", ha lamentado Guerrero.

Así, ha destacado que "nadie sabe por qué tenían esas prisas por cerrar (la ileostomía)" ya que el niño estaba "ganando peso" y no había una "biopsia concluyente" o una prueba que determinara el diagnóstico.

"No sé por qué tomaron esa decisión (desde el equipo médico)", ha lamentado. Igualmente, la madre de Abel ha manifestado que, tras la última intervención en la que se quedó con 20 centímetros de colon, "el niño estaba más muerto que vivo" y fue cuando les comunicaron que "si salía para adelante" les mandarían al Hospital La Paz para ponerle en la lista de trasplantes.

A este respecto, ha destacado que "a los diez días salió de la UCI" y se fueron a La Paz donde tuvieron que volver a intervenirle y le incluyeron en la lista como candidato a trasplante en la que estuvo "casi dos años y medio" porque "el niño era muy pequeñito" y "era muy difícil encontrar un donante", ha indicado.

Raquel Guerrero ha recordado que les llamaron un Sábado Santo para decirles que había un donante para Abel y, tras doce horas de operación "la cosa salió bastante bien".

Además, ha apuntado que en Madrid conocieron a otros niños con la misma enfermedad rara que "cómo les habían mandado a tiempo a La Paz no han necesitado trasplante".

"Ahí es donde nos basamos y digamos la rabia que tenemos", ha destacado Guerrero, quien ha lamentado que los médicos "por querer anticipar" y cerrar la ileostomía "ahora" Abel tiene una "merma de vida" porque los niños citados anteriormente "hacen su vida prácticamente normal" mientras su hijo tiene la bolsa colostomía, está multitrasplantado y medicación "de por vida".

Además, ha detallado que a Abel le trasplantaron varios órganos porque la enfermedad también afecta al hígado y en el Hospital La Paz "se han dado cuenta de que haciendo un trasplante en bloque da menos riesgo de rechazo" porque "sacas un motor y metes otro".

Guerrero también ha subrayado que la situación de Abel les "ha trastocado la vida por completo" ya que ella no puede trabajar porque se tiene que dedicar a él "las 24 horas del día" y su marido hace trabajos temporales porque cuando el niño está ingresado o en temas médicos, el padre tiene que cuidar a su hermano gemelo.

Por otra parte, Guerrero también ha puesto en valor la labor de la Asociación Nupa, que tienen una residencia donde podían pernoctar y descansar cuando Abel estaba ingresado en Madrid y que también les ha ayudado "bastante" con becas de farmacia, por ejemplo, por lo que supone "un apoyo para todas las familias" y con ella se han sentido "respaldados".

Finalmente, Guerrero ha hecho un "llamamiento" para que se donen los órganos de los niños, algo que es "más difícil" ya que cuando se muere un hijo "lo menos que piensas" es en esto.

"Por desgracia, los padres que pierdan a esos niños no pueden hacer otra cosa, pero esos órganos sí pueden salvar aquí muchas vidas de niños como fue, por ejemplo, Abel", ha concluido.

Cabe destacar que Europa Press Televisión se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad pero han declinado hacer valoraciones sobre procesos judiciales en curso de pacientes del SES y teniendo en cuenta que se trata de un menor.