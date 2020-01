Ignacio Gragera dice no comprender ni compartir las declaraciones del concejal de Vox

Ep.

El portavoz y concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha rechazado las declaraciones del concejal de Vox en el consistorio, Alejandro Vélez, sobre la comunidad islámica que no comprende ni comparte.

"Mostrar mi rechazo a esas declaraciones porque no las comprendo y no las comparto", ha señalado Gragera a preguntas de los periodistas sobre este tema, en relación al cual ha expuesto, en calidad de portavoz del equipo de gobierno, que suscribe "letra por letra" las palabras pronunciadas sobre este mismo asunto por el alcalde, Francisco Javier Fragoso.

Así, ha reiterado que no comparte "para nada esas apreciaciones, esas declaraciones, entiendo que no son acertadas", tras lo que ha querido "poner en valor que la comunidad musulmana de Badajoz ha demostrado durante muchísimos años, y especialmente el imán, su plena integración y que no ha habido con ellos ni un solo problema", ha abundado, para agregar que en dicha comunidad son "participativos" y "una parte más" de la ciudad.

Del mismo modo, ha abogado por "ver exactamente qué es lo que ha querido decir o no ha querido decir" Vélez porque él mismo "de verdad no" lo comparte y "puede ser fruto de la equivocación o no".

"No lo sé, pero desde luego el fondo de la cuestión es que nosotros personalmente no compartimos esas declaraciones", ha insistido Ignacio Gragera preguntado por este tema durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos abordados este viernes en la Junta de Gobierno Local.