Publicado el convenio para ejecutar la mejora de las carreteras 'Y Reserva del Cíjara'

El convenio entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz para la financiación y ejecución de las obras contenidas en el proyecto 'Actuación y mejoras de las carreteras de Helechosa de los Montes a Bohonal y Villarta de los Montes (Badajoz)' se publicó el pasado 27 de diciembre en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) con un importe total de 10,2 millones de euros.

Conocidas como 'Y Reserva del Cíjara', el convenio rubricado el pasado 18 de octubre contempla también la posterior cesión de las carreteras a la Diputación Provincial de Badajoz y un importe presupuestado de las actuaciones previstas sobre la base del proyecto redactado que asciende a 10.201.328 euros.

Así pues, cada una de las tres administraciones firmantes del convenio aporta 3.400.460 euros, entre 1.020.138 aportados con cargo a la anualidad 2019 y 2.380.322 euros con cargo a la anualidad del 2020.

En este convenio se recoge igualmente que la Diputación Provincial de Badajoz, como entidad beneficiaria de la transferencia de capital de la CHG y de la subvención autonómica, se compromete a que la totalidad de las obras objeto de la financiación prevista en este convenio estén finalizadas a fecha 10 de diciembre de 2020, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.

A este respecto, ha recordado que el convenio contempla la cesión gratuita de la titularidad de dichas carreteras a la Diputación Provincial de Badajoz, una vez ejecutadas las obras de mejora de las carreteras descritas por parte de la Diputación, así como la obligación de ésta de asumir la titularidad demanial de la infraestructura resultante.

Asimismo, se encargará de licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir las obras contratadas sobre la base del proyecto redactado por la Diputación Provincial de Badajoz.

También se encargará de llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para adquirir, "mediante cualquier medio válido en derecho", los terrenos que, además de las carreteras, sean necesarios ocupar definitiva o temporalmente para la realización de las obras de mejora objeto de este convenio.

Las carreteras objeto del presente convenio consisten, explica la institución, en dos caminos titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica, pertenecientes a la red de accesos al embalse de Cijara, y que con el transcurso del tiempo han pasado al uso general, convirtiéndose en la vía de conexión natural y principal entre las localidades de Helechosa de los Montes, Bohonal de los Montes y Villarta de los Montes.

Por tanto, se trata de dos carreteras, que forman la denominada 'Y Reserva del Cijara', una primera que une Helechosa de los Montes con Bohonal de los Montes (BA-7101) y, partiendo de esta misma carretera, en el cruce llamado de 'Boyerizas', una segunda carretera que da acceso a Villarta de los Montes (BA-7216).

Además, según la Diputación, estas carreteras fueron construidas entre la década de los 70 y principios de los 80 como infraestructuras complementarias al embalse y, desde entonces, han sido objeto de varias actuaciones encaminadas a su conservación por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana "que, no obstante, sólo consiguieron resolver parcialmente el estado de deterioro" de éstas.

Ambas carreteras, pese a que dan un importante servicio a las citadas localidades al haberse convertido en la vía de comunicación esencial para las mismas, ha continuado, "se encuentran actualmente en un estado muy deteriorado con grave peligro para la seguridad vial", "circunstancia que se ve agravada además, dado que son típicas carreteras de montaña con curvas circulares muy cerradas".

Así, el firme se encuentra en "mal estado" a consecuencia del tránsito de vehículos pesados ocasionado por la actividad maderera en 'La Reserva de Cijara', lo que obliga a ejecutar reparaciones cada vez con más frecuencia.

"Las carencias del firme son tales que se ha comprobado que defectos como baches, peladuras, fallos de envuelta, etc., vuelven a aparecer en un corto período de tiempo tras cada reparación, habiéndose llegado a la conclusión de que cualquier tipo de actuación de rehabilitación superficial de estas vías no deja de ser si no una mera solución temporal que no ataca la raíz del problema", concluye la Diputación.