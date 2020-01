Cabezas sitúa asfaltar o mejorar red saneamiento entre principales inversiones de Badajoz

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha situado entre las principales inversiones que requiere la ciudad dedicar 900.000 euros a asfaltado y bacheo y 750.000 euros a mejorar la red de saneamiento e intervenir en la avenida Ricardo Carapeto, junto con centros cívicos en el Casco Antiguo, en concreto en El Campillo, y en La Paz-Valdepasillas y una piscina en Gévora.

También ha destacado la conexión de plataforma única desde El Campillo y el Guadiana, un polideportivo en Valdepasillas y los aseos del parque del río entre los ocho puntos "básicos" e "imprescindibles" que incluiría en el presupuesto municipal 2020-2021 y que son "ineludibles para la ciudad".

Sobre dichas cuentas, Cabezas ha recordado en rueda de prensa que el pasado 12 de noviembre presentó un anexo de inversiones para el presupuesto 2020-2021 que incluía actuaciones "con todo tipo de detalles", presupuestadas "hasta el último céntimo" y entre las que se cuentan las citadas anteriormente, así como que el PSOE también lo presentó en forma de moción para que pudiese ser discutido y analizado en sesión plenaria "con el intento de ayudar al tripartito en la selección de las inversiones reales para los dos próximos ejercicios".

No obstante, ha lamentado que "eso no se ha hecho" y que a 7 de enero de 2020 no hay presupuesto para el año en curso y se llega al mismo con unas cuentas prorrogadas y "salpicadas" con modificaciones presupuestarias "de un año para otro nada más consignarlas", un aspecto este último en el que "se ve la mala gestión que venía acumulada del equipo de gobierno del Partido Popular y sus socios de Ciudadanos en la anterior legislatura".

"La singularidad radica en que ahora nos gobierna un tripartito y, bajo este paraguas, a los 14 que lo integran no les ha dado la gana en seis meses de presentarnos sus programa de gobierno, algo que sin duda es una falta de respeto y de consideración a la ciudad", ha continuado, para recordar que el Gobierno de España de coalición "ya ha presentado su programa conjunto" pero que en Badajoz "no han tenido tiempo en seis meses" de presentar el suyo.

Para Cabezas, "esta es la clave para entender la provisionalidad e interinidad del tripartito: no hay programa de gobierno porque no quieren obligarse a nada, lo que vaya saliendo, a salto de matas" aunque "para asignarse sueldos y liberaciones no tuvieron tanta indecisión", ante lo cual ha reclamado conocer la hoja de ruta o programa de gobierno del ejecutivo local dado que los pacenses tienen que saber "a dónde nos va a llevar el tripartito en estos cuatro años".

INGRESOS, GASTOS Y PROPUESTAS

En este contexto, ha asegurado que los técnicos municipales terminaron a primeros de diciembre de "cerrar" y "definir" la partida de ingresos de los presupuestos de 2020 que debe cumplimentarse con la partida de gastos, en relación a lo cual ha incidido en que "eso es lo que tiene que hacer el tripartito" pero que "no" lo han llevado a cabo y "ahora mismo" no hay presupuesto municipal.

Del mismo modo y tras recordar que el concejal y diputado provincial de Ciudadanos, Ignacio Gragera, votó en contra de los presupuestos de la diputación "por no estar de acuerdo con las magnitudes de los ingresos del Estado" cuando "serán las mismas" de las "ya previstas para el ayuntamiento" y los rechazó "porque no le llamaron para hacer propuestas".

Ricardo Cabezas ha confiado en que Gragera "sea coherente" y en que le llame para hacer aportaciones pese a que "ya" lo ha hecho sin que se lo pidan.

A este respecto, ha presentado al Partido Popular, Ciudadanos y Vox 11 ideas, entre las que se cuentan volver a implantar 'Soledad Bohemia', convertir el matadero municipal en un semillero de empresas, buscar un espacio público "tan necesario y tan demandado por todas las asociaciones de pacientes" de la ciudad, instaurar un servicio de catering de dietas saludables y equilibradas para mayores con dificultades económicas o dependientes y crear una agenda cultural en los poblados.

Ha agregado además crear un mercado de las artes, un parque subterráneo en la zona de la estatua de los tres poetas y hacer un estudio de viabilidad para aparcamiento en superficie en Jaime Montero de Espinoso y subterráneo en Godofredo Ortega y Muñoz, empezar a crear un "auténtico" corredor bici, plataforma única en la Avenida de Huelva, remodelación integral de Juan Carlos I y Bartolomé J. Gallardo, atraer inversiones a la ciudad y dotar o mejorar instalaciones deportivas en Casco Antiguo o Ronda Norte.

Propuestas todas ellas que "no son de Ricardo Cabezas" sino del programa de gobierno del PP y en relación a lo cual ha abundado en que "no" va a permitir que los 'populares' "se olviden de su programa" que no deben cumplir en su totalidad en 2020 pero sí un 25 por ciento cada año.

"Le pido al tripartito que se deje de tonterías, que despierte y que gobierne de una vez, a ser posible con realidades y no con la venta de humo que han tenido hasta ahora", ha concluido recordando que el PSOE lleva seis meses "ofreciéndose para ayudar en todo lo que sea" para "hacer ciudad" y en "los temas más importantes" y que, "hasta ahora", solo han recibido "indiferencia" a pesar de ser el partido con más concejales del ayuntamiento y el más votado en las elecciones municipales de 2019.