Detenidas cinco personas por hurtos en domicilios con procedimiento "descuido y engaño"

La Guardia Civil de Mérida ha detenido a dos hombres y tres mujeres, todos ellos vecinos de Alicante, por su implicación en la sustracción de joyas y relojes mediante el método del "descuido y engaño" en el interior de viviendas de las localidades pacenses de Fuente de Cantos y Calzadilla de los Barros.



Así pues, en la tarde del pasado sábado, 21 de diciembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento del hurto de joyas perpetrado en el interior de viviendas de esas dos localidades de la provincia de Badajoz.



En concreto, estas acciones delictivas estaban dirigidas a personas mayores y, en el domicilio de Fuente de Cantos, esperaron la ausencia momentánea de sus inquilinos, que dejaron las puertas abiertas, para adentrarse y sustraer toda clase de joyas y dinero.



De la misma forma, se aglomeraron en una vivienda de Calzadilla de los Barros, donde hicieron creer a la víctima que eran familiares lejanos, momentos que aprovecharon el descuido y desconcierto para, algunos de ellos, adentrarse en el inmueble y sustraer toda clase de objetos de valor, dándose a la fuga posteriormente en un vehículo.



Ante los citados hechos delictivos, y teniendo información, la descripción de los supuestos autores y el vehículo utilizado en su huida, la Guardia Civil estableció dispositivos de servicios en diferentes vías de comunicación, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.



Ese mismo día, a su paso por Mérida, agentes del Destacamento de Tráfico y del Puesto de la Guardia Civil de Mérida, interceptaron el turismo ocupado por los cinco sospechosos.



Tras la inspección del mismo, los agentes pudieron intervenir y recuperar parte de las joyas y relojes que acaban de sustraer y otras que están siendo analizadas para averiguar su legítima procedencia, por lo que no se descarta la implicación de los ahora detenidos en otras acciones delictivas similares.



Con la identificación de los cinco detenidos, todos ellos vecinos de Alicante, con antecedentes por hechos similares, se pudo averiguar, que a dos les constaban requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión por juzgados de Alicante, Murcia y Valencia por hechos similares.



Cabe destacar que las diligencias, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Mérida, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las detenidas y la libertad con cargos de los demás.



CONSEJOS DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha aconsejado que, para evitar esta clase de hechos, se deben tomar unas medias de seguridad básicas como cerrar la puerta siempre, usando las llaves.



Además, antes de abrir se debe preguntar y hacer uso de la mirilla y, en el caso de no conocer a la persona o personas, no abrir; también ha aconsejado no dejar a la vista joyas, relojes y efectos de valor y, en caso de sufrir un robo, mantener la calma y avisar a la Guardia Civil.