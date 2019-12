El PSOE acusa al equipo de gobierno "unitrino" de estar "descoordinado" en Badajoz

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha valorado con motivo de los seis primeros meses de gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y Vox que es un equipo "unitrino" pero "descoordinado" mientras la ciudad está "igual o peor que el año pasado".

"Me gustaría darles buenas noticias de estos seis meses de balance en el consistorio pero la verdad es que estamos igual o peor que el año pasado, con un equipo de gobierno unitrino, es verdad que quieren dar esa imagen de unidad, pero que nadie se engañe que son tres partidos políticos", ha señalado.

Seguidamente, ha comentado que "ya una administración pública es difícil gobernarla desde un solo partido político" y ya en la anterior legislatura se vivió "la experiencia de que estaba gobernada por Ciudadanos y PP y así acabaron". "Imagínense ustedes esta legislatura con tres partidos políticos", ha avanzado.

Durante su intervención en un desayuno navideño con los medios de comunicación, Cabezas ha defendido que en sus distintos encuentros el PSOE no estaba "desencaminado" en sus informaciones a la opinión pública, dado que "fruto de todo este trabajo" en la anterior legislatura ganaron las elecciones municipales en la ciudad aunque "al final esas aritméticas y esas suman hace que estemos otra vez en la oposición".

No obstante, ha recalcado que "la prueba más evidente de esta descoordinación entre los tres partidos políticos en el ayuntamiento" es la propuesta del consorcio para el Casco Antiguo, sobre la cual ha comentado que, junto al concejal socialista Martín Serván, estuvieron en la primera reunión de trabajo y que el borrador que les presentaron es del Partido Popular y "no es del equipo de gobierno".

"Ese es el botón de muestra de la coordinación perfecta que quieren vender ante la ciudadanía, es verdad que están muy bien coordinados pero con las nóminas que tienen, ahí no se cortaron un pelo y rompieron el techo de gasto poniéndose 14 nóminas y liberando al máximo de personal de confianza que puede tener un ayuntamiento de estas características", ha criticado, para recordar que, en comparación con la anterior legislatura, el consistorio gastará 1,8 millones de euros más en nóminas y personal de confianza.

Algo que ha tachado como un "dispendio" y un "derroche" que "no se merece" una institución como el Ayuntamiento de Badajoz y que no se traduce en cuestiones de trabajo o en mejorar la vida de los pacenses dado que "la realidad a día de hoy no es muy positiva", ante lo cual ha acusado al consistorio de seguir "teniendo un mal endémico" como es en su opinión "lo mal que gestionan los recursos económicos", además de presupuestar "más bien poco" y "no presupuestar más porque luego no tienen capacidad de ejecución".

En este punto, ha criticado que el Plan de Impulso para este año ha sido "raquítico" con 1,3 millones pese a "todas las necesidades que hay que cubrir" y que "de hecho nadie ha notado" al continuar la ciudad con baldosas sueltas o carreteras y calles llenas de baches en todos los barrios, para agregar que los parques están sin atender o que Badajoz no está "limpia" aunque el Servicio de Limpieza "se quiera vender en redes sociales de que esto funciona de maravilla".

EL CAMBIO TRANQUILO

"Todo viene por esa mala gestión de los recursos económicos de este ayuntamiento, siempre tarde y mal la Cuenta General, el remanente de Tesorería, los presupuestos... es un auténtico desastre y este era el cambio tranquilo que propugnaban los concejales de Ciudadanos", ha insistido Cabezas, para reconocer en que en el PSOE están "tristes" al formar un grupo de concejales "muy capacitados y muy preparados para darle este cambio y este vuelco que necesita la ciudad de Badajoz en todos los niveles y espacios del ayuntamiento".

Sin embargo, están "otra vez en la oposición" pero "no pasa nada" al formar parte de un partido como el PSOE con 140 años de historia frente a "otros que tienen ni medio telediario de historia y ya han llegado y han caído de pie en este ayuntamiento".

"Veremos a ver cuánto duran, nosotros seguiremos ahí trabajando como lo hemos hecho en la anterior legislatura, con tesón, con constancia, demostrando nuestra capacidad, nuestra valía", ha apostillado.

El portavoz socialista también ha confiado en que "más pronto que tarde" lleguen "esos éxitos" tras quedarse "con la miel en la boca" en mayo de este año, y ha manifestado que desde el PSOE y el Grupo Municipal Socialista quieren que la ciudad "funcione" y que los ciudadanos, que "durante tantos años nunca han ganado nada con el gobierno del Partido Popular, alguna vez puedan tener oportunidades".

Igualmente, quieren que el Casco Antiguo "se regenere de una vez por todas, pero con ideas y con una buena hoja de ruta", porque la recuperación del patrimonio monumental es "muy importante", y también "recuperar esa convivencia o quitar de una vez por todas todos esos puntos de venta de droga en nuestro casco histórico", donde el ocio nocturno pueda compatibilizarse con la vida de sus vecinos.

Por último, Ricardo Cabezas ha recordado que el PSOE ha hecho una propuesta de anexo de inversiones para dos años, 2020 y 2021, por casi 20 millones de euros, que ha confiado que la acojan en el equipo de gobierno "de buen agrado" aunque "hasta ahora todavía no" les han dado "ni las gracias".

"Aquí está nuestro trabajo, nuestras ganas de contribuir a que esto funcione, y desde aquí ya se lo he dicho en más de una ocasión al Partido Popular que no se dejen secuestrar por el único concejal de la ultraderecha que tenemos, por desgracia, en el Ayuntamiento de Badajoz", ha propuesto Cabezas, así como que en el PP cuenten con las fuerzas democráticas y con el partido con más representación en el consistorio, que "siempre" va a estar "en las cuestiones importantes de la ciudad" y "no" va a ir "a ese regate corto" en aras de contribuir a mejorar la capital pacense.