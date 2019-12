Badajoz destina fondos EDUSI a mejora entorno del Palacio de Godoy entre otros proyectos

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz adecuará, con cargo a los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), el entorno del Palacio de Godoy, actual sede de la Escuela de Idiomas; huertos urbanos en una parcela de 3.800 metros cuadrados en Suerte de Saavedra; nuevas plataformas únicas en el Casco Antiguo, y la antigua sede de Servicios Sociales en Arco Agüero para una decena de apartamentos principalmente para jóvenes.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que ha detallado que se trata de algunas de las actuaciones que están pendientes de validación por parte del Ministerio dentro de estos fondos, en relación a los cuales ha cifrado en más de la mitad de su importe las actuaciones que están en desarrollo en la capital pacense.

En este sentido, ha puntualizado que están en ejecución proyectos por valor de unos 2,5 millones de euros; en ejecución por 1,150 millones; en licitación o tramitación de expedientes de contratación por 1,875 millones; en elaboración de proyectos por 3,25 millones y pendientes de validación por 2 millones; mientras que las actuaciones en el Palacio de Godoy, huertos urbanos, plataforma única o en el edificio de Arco Agüero suponen 1,8 millones y el resto de proyectos están en estudio de alternativas o viabilidad por 6,2 millones.

También se ha referido a los problemas que están encontrando a la hora de la contratación de los proyectos, sobre lo cual ha reconocido que "en algunos casos está siendo un proceso tortuoso" y "no en EDUSI sino de todo en general" y lo ha ejemplificado en que en algunas de las actuaciones van por el quinto adjudicatario "porque van renunciando".

Al respecto, ha comentado que "con eso de que la ley quitó lo que era la fianza provisional y hoy en día licitar es gratis después no tienen capacidad para demostrar que tienen la solvencia técnica" o "no les cuadra o bien porque han conseguido otros trabajos en ese tiempo por lo que sea y al final deciden que no les merece la pena hacerlo por el precio que han ofertado", y ha agregado que se quitó la fianza provisional para que, en época de crisis, pequeños empresarios pudieran licitar.

PORMENORES DE LOS PROYECTOS

En su intervención, Fragoso ha hecho hincapié en que el ayuntamiento ha aprobado una "cuarta tanda de actuaciones" para solicitar al Ministerio la validación, la primera de las cuales consiste en la mejora del entorno del Palacio de Godoy con un presupuesto de 650.000 euros y un periodo de ejecución de 18 meses para derribar el muro que separa el patio que da a la Avenida Reina Sofía, acondicionar dicho espacio como aparcamiento en superficie y tirar edificios laterales para hacer zonas verdes que permitan la conexión "directa" de dicha avenida con el Casco Antiguo.

Acerca del Palacio de Godoy, ha expuesto que se trata de una actuación "complicada" y que en un futuro el planeamiento general plantea dejarlo "exento, aislado con la potencia que tiene", pero que cuenta con edificaciones consideradas "fuera de ordenación" que "hay que tirar", viviendas privadas en las que se deberá iniciar un proceso de expropiación, dependencias utilizadas por colectivos o con la actual sede de las escuelas Oficial de Idiomas y Adelardo Covarsí.

Ante ello, ha hecho un llamamiento a la Diputación de Badajoz y a la Junta de Extremadura para conocer tiempos y plazos del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, en aras de que la Escuela Adelardo Covarsí pudiera ubicarse en el espacio que esta dejase y tirar el que ocupa en la actualidad para "dejar un palacio absolutamente exento".

Otra de las actuaciones de esta "cuarta tanda" consiste en nuevas plataformas únicas en el centro histórico en Arias Montano y la Plaza de la Soledad; en Vicente Barrantes y en Hernán Cortés entre la Calle del Obispo con Capitanía por 307.097 euros; junto con la adecuación de 50 huertos urbanos en una parcela de 3.800 metros cuadrados en Suerte de Saavedra, para lo cual se llevará a aprobación en el próximo pleno una ordenanza sobre esta materia.

Por último, ha destacado como uno de los proyectos en los que "más empeño" están poniendo la rehabilitación del antiguo edificio de Servicios Sociales en Arco Agüero por 570.000 euros, incluida en las medidas de Vivienda Pública y cuyo objetivo es que albergue entre seis y 10 apartamentos para gente joven mediante mecanismos como becas, y que sería una "vivienda de transición" o "temporal" que permita que dicho colectivo se incorpore a esa zona del centro histórico.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Acompañado de la concejala de Edusi, Blanca Subirán, Francisco Javier Fragoso ha explicado que este jueves se ha celebrado la última reunión de la comisión de seguimiento y control del EDUSI para repasar cómo va y las actuaciones en ejecución, en fase de licitación y a la espera de validación por el Ministerio o las nuevas aprobadas en el consistorio para mandarlas a validar también y poder empezar el proceso de realización.

Entre las actuaciones en ejecución, ha citado la peatonalización de espacios, que para el ayuntamiento está en fase de ejecución porque "todavía no está la obra recepcionada" y están "con los pequeños detalles con los contratistas" pese a que estaría "acabada" al 99 por ciento; así como la zona perimetral de las vías del tren en Vía Norte que podría estar concluida antes de finales de año; o las instalaciones sociocomunitarias y deportivas de Santa Engracia cuya primera fase podría terminar en fechas próximas.

También se sitúan en este apartado la base informática de la iniciativa denominada 'Banco social del tiempo' que permitirá dinamizar la actividad del voluntariado por parte de Servicios Sociales y publicar demandas de voluntariado por diferentes colectivos sociales.

EN LICITACIÓN Y EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Entre los proyectos en fase de licitación, Fragoso ha enumerado la ampliación del Centro Social de Suerte de Saavedra; las nuevas estaciones del alquiler de bicicletas públicas; el soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos; el soterramiento del cableado en el casco antiguo o los servicios digitales para mejorar la administración electrónica.

Ha señalado, además, otras actuaciones que están en fase de elaboración de proyectos o memoria o en los trámites previos para sacarlo a licitación como la recuperación del entorno de la Calle Stadium, y la rehabilitación del antiguo convento de San Pedro de Alcántara que también está a la espera de validación por el Ministerio, aunque el ayuntamiento ha adelantado la tramitación urbanística.

Finalmente, se sitúan en este bloque la recuperación de espacios verdes de uso público; la eliminación de barreras para mejorar la accesibilidad en Vía Norte, que se ha licitado por anticipado antes de la validación del ministerio, pendiente desde septiembre; y recientemente se ha validado la actuación, con un importe de 384.000 euros, del camino cubierto entre la Puerta del Alpéndiz de la Alcazaba y los jardines de la Trinidad, actualmente en fase de elaboración de pliegos para contratar el proyecto de forma externa.