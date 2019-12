Ayuntamiento Badajoz concederá 72.900 euros en premios en el Carnaval 2020

Ep

Una cuantía en la que se incluyen tanto los concursos de Murgas (18.200 euros), como las Comparsas de adultos (31.250 euros), el desfile de artefactos (8.000 euros), el de grupos menores (6.000 euros), el desfile infantil de Comparsas (4.500 euros), o los de disfraz infantil popular o de maquillaje, pareja e individual en la calle.



Así lo ha señalado la concejala delegada de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, informando sobre las bases de los Concursos del Carnaval 2020, entre los cuales ha citado en primer lugar con los que están directamente relacionados con el Desfile Oficial que se celebrará el domingo 23 de febrero de 2020 a las 12,00 horas desfilando en primer lugar las comparsas, seguidas de los grupos menores, artefactos y murgas.



Según la edil, "como siempre", se pueden presentar todos los grupos que lo deseen nacionales y extranjeros y la inscripción debe ser por registro, aunque están trabajando en una versión digital para facilitar esta labor.



El plazo de inscripción comienza a partir del día de la publicación de las bases, este lunes 2 de diciembre, y finalizará el 3 de enero a las 13,00 horas, recordando que serán expulsadas del desfile y del concurso "perdiendo todo el derecho a ayudas, participación y premios" aquellas comparsas que porten barbacoas encendidas durante el desfile.



Entre las novedades, ha destacado que se mantiene el número de nueve jurados para las comparsas en concepto de disfraz, coreografía y música, dos jurados de estandarte y dos observadores (uno más que en 2019), dentro de un desfile en el que se determinará el orden de salida, tanto de las comparsas como del resto de conjuntos, mediante un sorteo que tendrá lugar en el Teatro López de Ayala el 19 de enero a las 19,00 horas.



En materia de premios, la edil ha precisado que hasta ahora se concedían 15 accésit con una dotación de 1.150 euros cada uno y que pasarán a ser 20 con la misma dotación.



OTROS CONCURSOS



En relación al desfile infantil, ha resaltado que los premios se mantienen y que las inscripciones tienen los mismos plazos que el oficial, así como que sí varía en las bases del concurso oficial del disfraz popular infantil, que se celebra el 22 de febrero en el templete de San Francisco, el plazo de inscripción, que comenzará a partir del día de la publicación de las bases y que finalizará el 14 de febrero a las 13,00 horas.



En el caso del concurso oficial del disfraz en la calle, no será necesario presentar inscripción al celebrarse también en San Francisco entre todos los disfraces que se den cita entre 17.00 y 20,00 horas de dicho sábado de Carnaval.



Respecto al desfile de los artefactos, ha dicho que al igual que las comparsas pueden participar grupos nacionales y extranjeros, las inscripciones se presentarán vía registro hasta el 3 de enero y, por su peculiaridad y como cada año, deberán presentar un proyecto que se entregará en la Concejalía de Ferias y Fiestas hasta el 24 de enero.

También, ha agregado que el jurado estará constituido por dos personas con una parte técnica y otra artística, que el orden se hará también por sorteo el 19 de enero en el López de Ayala a las 19,00 horas y que se repartirán 8.000 euros (que aumenta en 2.000 euros) entre 10 premiados.



Sobre grupos menores se refiere, Montero de Espinosa ha recordado que se valora la originalidad y la defensa del traje durante el desfile y que, como los artefactos y comparsas, el orden de salida será según sorteo el 19 de enero y también aumentan los premios con un total de 600 euros (100 euros más) entre 10 premios.



CONCURSO DE MURGAS



La concejala de Ferias y Fiestas ha recalcado respecto a las bases del concurso de Murgas que se podrán inscribir todos los grupos que lo deseen dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura al igual que en años anteriores, y cuyos componentes sean mayores de 16 años, así como que las inscripciones se harán vía registro hasta el 3 de enero, celebrándose el sorteo de grupos el 11 de enero a las 12,00 horas en la Concejalía de Juventud.



Igualmente, ha avanzado novedades como que todo el jurado, compuesto por seis especialistas en música, letra, artes escénicas y Carnaval, puntuará tanto la letra como la música, y que la letra en cada una de las variedades tendrá una ponderación del 60 por ciento y la música del otro 40 por ciento, además de quitar la puntuación más alta y la más baja para "equilibrar las medias de las puntuaciones" dentro de este concurso que concederá ocho premios por valor de 18.000 euros frente a los 14.488 de la anterior edición.



FIESTA DE INTERÉS INTERNACIONAL



En relación a la declaración del Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional y a la licitación sacada recientemente para que una empresa externa apoye esta candidatura, la concejala de Ferias y Fiestas no ha podido garantizar "100 por cien" que de tiempo a confeccionar el expediente aunque "lo deseable es que diera tiempo" porque la última fase consiste en que el Ministerio de Turismo visite la ciudad para valorar esta fiesta.



Por último y preguntada por la polémica surgida en relación al Entierro de la Sardina de San Roque, Montero de Espinosa ha matizado que en primer lugar que, en la Concejalía, abogan por el "consenso y el diálogo" entre los representantes del Carnaval y que han intentado llegar a una situación "de concordia" entre San Roque y los grupos carnavaleros dado que tanto las comparsas, federadas o no, como los artefactos o los grupos menores "han decidido no salir por cuestiones que se han dado otros años".



Ante ello, ha dicho que desde el ayuntamiento se van a seguir apoyando "la parte del Carnaval de San Roque" y están valorando la posibilidad de realizar otro tipo de actividades o que participen las murgas.



"Igualmente", ha concluido la edil, tendrán que "apoyar por supuesto" las acciones "alternativas" que quieran realizar los grupos carnavaleros el lunes y el martes de Carnaval, sobre lo cual ha reconocido que "no" está todo "perfectamente y planificado" y que están "tanteando las posibilidades" al ser "una situación totalmente nueva" que se han encontrado "después de 30 años".