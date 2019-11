Detenido el supuesto autor de once hurtos en comercios en municipios de Badajoz y Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Zafra, con numerosos antecedentes, por su implicación en los hurtos mediante el método del descuido en once establecimientos comerciales de municipios de las provincias de Badajoz y Córdoba.



En concreto, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Zafra (Badajoz) investigaban desde finales del mes de septiembre una serie de hurtos perpetrados en establecimientos, en la que los agentes pudieron constatar que todos ellos se habían llevado a cabo con el mismo "modus operandi".



Así pues, el autor de los hurtos, tras distraer a los dependientes o empleados fingiendo no hablar castellano, sacaba un folio manuscrito con el que tapaba los efectos que sustraía, concretamente teléfonos móviles, carteras personales, décimos de lotería y dinero en efectivo, hasta un total de 690 euros, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Con las gestiones practicadas, y con el visionado de imágenes captadas por cámaras de seguridad y manifestaciones de los afectados, los agentes pudieron averiguar la identidad del supuesto autor material de las acciones delictivas, un vecino de Zafra con numerosos antecedentes, al que se le pudo implicar en un total de once hechos.



En concreto, los hurtos fueron perpetrados en establecimientos de Zafra, Berlanga, Azuaga, Jerez de los Caballeros y Puebla de Sancho Pérez, en la provincia de Badajoz, y en Peñarroya y Fuenteovejuna, en Córdoba.



Además, actuó en connivencia con su hermano en la consecución de uno de ellos. Con las pruebas incriminatorias, a mediados del presente mes se les localizó e instruyó las diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra.