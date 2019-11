Cabezas asegura que la Junta estará en el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha anunciado que la Junta de Extremadura estará en el Consorcio del Casco Antiguo de la ciudad, según le ha "asegurado" el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en una reunión entre ambos.

Ricardo Cabezas pidió reunirse el viernes con Fernández Vara y han mantenido dicho encuentro el pasado sábado para tratar el tema del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, después de que el pasado viernes día 22, en un comunicado de prensa, se pusiera "a disposición de todos para trabajar en hacerlo posible".

"Estoy en disposición de anunciarles que la Junta de Extremadura estará en el Consorcio del Casco Antiguo. No hubo que convencer a Guillermo Fernández Vara de la necesidad de crear el consorcio ya que estaba convencido", ha señalado Cabezas.

De esta forma, cree "es sin duda una buena noticia que nos alegra a todos y que, junto a otras instituciones, servirá para dar un giro de 180 grados al impulso que necesita nuestro Casco Antiguo de Badajoz"

A este respecto, ha recordado que el programa electoral del PSOE de los comicios del pasado mes de mayo, cuando "fue el más votado en la ciudad", incluía constituir el consorcio, y ha apuntillado que ese programa "recibió el visto bueno del PSOE regional antes de hacerse público".

Además, ha señalado que su voluntad es "seguir trabajando sin armar alboroto para que otras administraciones se sumen al consorcio". "Otras administraciones que como bien saben están gobernadas por el PSOE a día de hoy", ha recordado.

De este modo, se ha mostrado "dispuesto" a colaborar para "lograr" el consorcio, algo que considera "labor de los 27 concejales" y acerca de lo cual ha confiado en que "no se excluya a nadie" y que "se vayan dando pasos en sus constitución para ganar tiempo".

UN CONSORCIO "NECESARIO"

El portavoz socialista ha recordado también que el PSOE llevaba en su programa electoral del pasado mayo la creación de ese consorcio y que lo pidieron, sino durante la pasada legislatura y sobre el mismo ha defendido que es "necesario" dado que "el equipo del PP ha demostrado a lo largo de los años que es incapaz de poner al día el barrio y mejorar la vida del vecindario".

"Ahí está el retraso inadmisible para intervenir en El Campillo después de casi 50 ruedas de prensa para presentar lo que hiciera falta, ahí está el convenio entre Junta y Ayuntamiento sobre la Alcazaba y su restos arqueológicos que ha venido incumpliendo desde el minuto uno el equipo de gobierno, ahí está la recuperación de Santa Catalina con el 1,5% Cultural con más retrasos y pocas explicaciones", ha detallado.

Seguidamente, se ha referido al "penoso" estado de asfaltado y acerado en muchas partes del barrio histórico, que la rehabilitación del San Pedro de Alcántara "ha sido imposible hacerlo desde el ayuntamiento y con fondos propios en los últimos 25 años" o que "siguen siendo muy pocos los contenedores soterrados y sigue sin intervenirse en la ocultación de cableado", ha advertido.

A este respecto ha matizado que no es él, sino las asociaciones de todo tipo de la barriada "las que tienen claro que así no se puede seguir" y que "la gestión debe cambiar pues la recuperación de la zona empieza a ser regresiva".

"No he tenido ninguna duda de que Badajoz tendría consorcio para su Casco Antiguo y no porque lo tengan Cáceres y Mérida, sino porque es necesario, con más motivos que las otras dos ciudades", ha apuntillado.

Finalmente, ha añadido que en el PSOE van "más allá y decimos que, además, es necesario un Pacto por la Regeneración del Casco Antiguo que se preocupe por las personas y los problemas más directos que les afectan".