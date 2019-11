PP critica que el PSOE haya votado en contra para creación del Consorcio Ciudad de Badajoz

El PP de Extremadura ha criticado que el PSOE haya votado en contra este jueves en la Asamblea de Extremadura de iniciativa 'popular' en la que se instaba a la Junta a crear el Consorcio monumental Ciudad de Badajoz junto al consistorio pacense, la Diputación y el Gobierno central.

Así, el PP ja explicado que le llama la atención que el PSOE pacense sí apoyara "sensatamente" una iniciativa similar en el ayuntamiento pacense, lo que evidencia la "descoordinación, la ignorancia, el sectarismo y la deslealtad" de los socialistas en Mérida hacia la ciudad más grande de la región.

De esta forma, ha recordado que el pasado 24 de octubre se aprobó por parte de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Badajoz una declaración institucional instando a todas las administraciones (Junta, Gobierno central y diputación) a constituir un consorcio para la recuperación del patrimonio del casco antiguo de Badajoz.

El objetivo de dicho consorcio propuesto por el PP debería ser mejorar la calidad de vida de la ciudad y "embellecer aún más" Badajoz, además de mantener y conservar el patrimonio cultural y lograr atraer más turistas y que ello redunde en la economía "generando riqueza y empleo".

En esta línea, este jueves, el grupo Ciudadanos y Unidas por Extremadura en la Asamblea han votado a favor de la iniciativa, a diferencia de los diputados de PSOE.

"No han sido sensatos, ni coherentes, ni responsables los diputados socialistas. Su formación política en Badajoz votó a favor de

dicho consorcio y, de hecho, lo prometieron en su propio programa electoral municipal. El PSOE ha vuelto a traicionar a la ciudad de Badajoz. Les puede el sectarismo", ha sostenido,

El diputado 'popular' Juan Parejo ha recordado que tanto Mérida como Cáceres, cuentan con un consorcio de similares características. "No se entiende que Badajoz, con 153.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada de la región y contando con un imponente patrimonio

cultural, no tenga aún un Consorcio que vele por la recuperación, revitalización e inversión en el casco histórico de la ciudad. ¿Acaso los pacenses no tienen los mismos derechos, acaso los pacenses no pagan impuestos como cualquier otro extremeño? ¿Por qué se discrimina de esta manera una vez más a la ciudad por parte de la Junta de Extremadura?".

En esta línea, Parejo ha indicado que desde los años 90 el casco antiguo de Badajoz ha experimentado una "brutal e increíble transformación" con el Partido Popular al frente del consistorio, aunque ha resaltado que aún queda "muchísimo por hacer" y que el Ayuntamiento de Badajoz "no puede afrontar esas inversiones y esas actuaciones por si sólo".