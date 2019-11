Fragoso valora "la mejor forma de recomponer la injusticia" cometida con Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz y diputado provincial, Francisco Javier Fragoso, ha valorado que "la mejor forma de recomponer" la "injusticia" cometida con la capital pacense por parte de la diputación pacense pasa por "devolverle ya el dinero a los ciudadanos".

"Si está claro que se cometió una injusticia con Badajoz yo creo que la mejor forma de recomponerla es devolverle ya el dinero a los ciudadanos para que sus representantes podamos decidir en qué invertir y a qué podemos dedicar la mejora de los servicios públicos", ha expuesto Fragoso.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante el hecho de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya dictado una tercera sentencia que obliga a la diputación a desvincular sus convocatorias de subvenciones de la Ley de Memoria Histórica y del Comité Provincial de Expertos, así como sobre la posibilidad de que la Institución Provincial no recurra las sentencia ante el Supremo.

Para Fragoso, "es el momento de asumir una realidad y la realidad es que los juzgados han dicho que la medida que tomó a cabo diputación era ilegal" y que "se convertía en un chantaje a los municipios que o hacíamos lo que ellos querían, que se ha demostrado que es ilegal, o se le quitaba a los ciudadanos el dinero que les podía corresponder para llevar a cabo determinadas políticas o determinadas acciones que fueran buenas para los ciudadanos".

Ante ello, ha manifestado que una vez que uno "reconoce esa realidad y además toma la decisión de no recurrir ante el Supremo", entre otras cosas porque en su opinión "no tiene ningún recorrido que es lo que le han debido trasladar sus servicios jurídicos" y además le hubiera costado a la diputación las costas de ese proceso judicial, "ha llegado la hora de que hay que asumirlo con todas las de la ley".

"Yo creo que ya hay que anticiparse, yo creo que hay que tomar dos decisiones claras, uno evidentemente no sacar unas solas bases más en las cuales se imponga un requisito que es ilegal y por otro lado devolverle a los ciudadanos de Badajoz lo que se nos robó", ha incidido, para recalcar que "hay que buscar un espacio" y que se ofrece a la posibilidad de dialogar para articular "ya cuál va a ser el mecanismo para el que la ciudad de Badajoz pueda disfrutar del dinero que le corresponde como gran municipio".

También deben articular que la pedanía de Villafranco "pueda recuperar el dinero que le corresponde a los vecinos para poder mejorar los servicios que en ese poblado se tienen que dar", según el también diputado provincial, para quien "no tiene sentido después de haber recibido ese varapalo judicial decir ahora que para dar el dinero va a seguir alargando la agonía, y por lo tanto la injusticia que él mismo sabe que se cometió".

"QUE ALGUIEN NOS LO RECONOZCA"

"Lo que sí mantenemos que a día de hoy todas las sentencias judiciales han dicho que la ciudad de Badajoz cumple con la ley, también esa y por lo tanto que alguien nos lo reconozca, que alguien lo diga, es verdad que ya lo ha dicho alguien muy importante que es el Tribunal Superior de Justicia", ha expuesto Fragoso.

No obstante, ha aseverado que "no sería malo" que algún político dijera "oye metí la pata" cuando, como ha reiterado, en Badajoz "efectivamente a día de hoy todas las sentencias dicen que cumple escrupulosamente con la legislación".

Así y en alusión al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, Fragoso ha dicho que a un político "lo que le debe honrar es que cuando los jueces no le dan la razón y en este caso de forma contundente en dos instancias pues reconocer 'oye pues mira pues metí la pata'".

"No vale empecinarse y decir 'bueno el espíritu de lo que buscaba es lo mejor' no", ha agregado, para defender que en democracia los objetivos "tienen que estar siempre siempre condicionados a la ley" porque "sin ley no hay democracia y por lo tanto aquel que no reconozca esto se estaría convirtiendo en un antidemócrata".

CABEZAS, EL "CÓMPLICE" DE GALLARDO

En este contexto, ha pedido que se reconozca que "con Badajoz se cometió una tremenda injusticia" y "no solo Gallardo, sino con cómplice el señor Cabezas" en referencia al portavoz socialista en el ayuntamiento y también diputado provincial, Ricardo Cabezas, a quien en su opinión "no le importó por sus objetivos políticos" que la ciudad de Badajoz y sus vecinos "fueran tratados de forma injusta pisoteando la autonomía municipal y pisoteando los derechos de los vecinos".

"Una vez más demostraron Gallardo y Cabezas que lo que le interesaba era aquello que entendían que le daba rédito electoral, saltándose la ley y eso ya no lo digo yo sino que lo dicen los propios jueces", ha recalcado Fragoso a preguntas de los periodistas en declaraciones a los medios en calidad de cabeza de lista del PP al Senado por Badajoz.

ESCUELA DE IDIOMAS

Por otro lado e interpelado también por la instalación de la Escuela Oficial de Idiomas en el Hospital Provincial, propiedad de la diputación, Francisco Javier Fragoso ha exigido que "se cumpla ya" con el Plan de Infraestructuras Educativas que se pactó a nivel autonómico por su partido y el PSOE y que recogía una inversión "importante" para trasladar dicha Escuela, que "no puede ser que esté en las condiciones en las que está" mientras la Junta hace "mutis por el foro".

Al mismo tiempo, ha añadido que había un compromiso que también se pactó y por el cual la Escuela de Idiomas se ubicaría en una determinada parte del Hospital Provincial de la zona que sí ha rehabilitado la Diputación de Badajoz, por lo que ha pedido que cedan "ya" ese espacio cuando, además, para hacer un proyecto con que le de los planos es "suficiente" como sucede de forma "parecida", ha dicho, con la posibilidad de ubicar en dicho céntrico inmueble el centro de salud del Casco Antiguo y Pardaleras.