PSOE de Badajoz pide a PP y Cs que "no hagan más el ridículo ante los funcionarios"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al Partido Popular y a Ciudadanos que "no hagan más el ridículo ante los funcionarios" y que les dejen "en paz" en la valoración de contratos.

Según el PSOE, "para los socialistas, es vox populi que las presiones han existido y retan al PP a que abra una investigación independiente para conocer la verdad y depurar responsabilidades".

De esta forma, ha respondido al equipo de gobierno y de Ciudadanos en relación a la adjudicación de la limpieza de los parques del río.

Cabe recordar que, el Grupo Municipal Socialista ha felicitado el pasado 1 de noviembre a los funcionarios municipales por impedir una "cacicada" en la adjudicación de la limpieza de los parques del río.

Así, el PSOE de Badajoz indicaba que la empresa Servicios Integrales Extremeños 2000 "ha sido descabalgada" del concurso ya que "no cumple con los requisitos de solvencia técnica exigida en los pliegos" y será ahora la empresa UTE Saneamientos Badajoz (Saneba)-Extrepronatur la que deba presentar documentación en el plazo de 10 días resultar adjudicataria del concurso.

El Grupo Socialista ha asegurado que "se ratifican" y consideran "una línea roja la injerencia de dos concejales del PP que presionaron a funcionarios para que la empresa SIEX 2000 SL se llevara el contrato".

"Algo que afortunadamente no lograron a pesar de intentarlo durante meses, de ahí parte del retraso", ha apuntillado.

No obstante, ha criticado que "ahora resulta que el PSOE ataca a los funcionarios" cuando dicha formación "ha atacado solo a concejales del PP sin escrúpulos que querían un contrato para un 'amiguito del alma' del equipo de gobierno", mientras que "PP y Cs han querido dar a entender a la opinión pública lo contrario a lo dicho por el PSOE".

Así, ha sostenido que es el Grupo Socialista "el que defiende a los funcionarios" y "el que los ha felicitado por su independencia y objetividad al no plegarse a las presiones de dos concejales del PP que les hacían ver insistentemente que la mejor opción era la de SIEX 2000 S.L".

"Desde la primera denuncia del PSOE señalaron que estaban convencidos de la honestidad de los funcionarios, que no aceptarían presiones del PP y que se mantendrían firmes actuando conforme a derecho, tal y como ha sido", ha agregado.

PRESIONES DESDE FUERA

Igualmente, ha explicado que sabe que no hay políticos en las mesas de contratación y que "nunca ha dicho lo contrario", sino que "solo ha manifestado que las presiones llegan desde fuera a esa mesa de contratación".

En su opinión, "la verdadera línea roja la han sobrepasado los concejales del PP que son los reyes del mambo y que desde lo público quieren premiar a sus amiguetes", al tiempo que "no" ha querido poner "en duda" la profesionalidad de los técnicos municipales, dado que lo que "cuestionan" los socialistas es que esos mismos técnicos "tengan que estar aguantando a concejales del PP, de dudosa integridad y ética, que les dejan caer sus preferencias insistentemente, lo que ellos mismos traducen en presiones".

Finalmente, y sobre el portavoz de Ciudadanos y también del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, el PSOE ha sostenido que si "se alinea con el PP es por que le interesa y no quiere problemas".

"Pues que, siga en su mundo feliz. Y como no se entera, los del PP van a lo suyo, que no es lo de todos", para concluir que los socialistas "tienen claro que Gragera no es cómplice de las presiones".