"Tengo compromiso de Vergeles de contactar con Diputación para centro salud en Provincial"

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha aseverado que tiene el "compromiso" del consejero de Sanidad, José María Vergeles, de contactar con la Diputación de Badajoz con el objetivo de estudiar la posible ubicación del centro de salud de la zona centro de la ciudad en el antiguo Hospital Provincial.

A preguntas de los periodistas sobre este tema, Fragoso ha avanzado que el pasado lunes llamó a Vergeles pese a que ambos han hablado "muchas veces" del tema e "incluso" con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y ha manifestado que comentaron quién pedía los planos del Provincial al presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, como institución propietaria del inmueble, para comenzar a estudiar la citada ubicación de este centro de salud.

"Me dijo: 'no, no te preocupes, se lo pido yo' y hasta ahí sé, o sea que tengo el compromiso del consejero de Sanidad de que se va a poner en contacto con la diputación, porque no hay que olvidar, es que parece que la obligación de hacer el centro de salud es del ayuntamiento", ha sostenido Fragoso.

En este contexto, ha defendido que en este asunto el consistorio debe tener "una opinión cualificada" de donde "entiende", dentro del área de salud y de los vecinos a los que atenderá, que sería "más adecuado que estuviera el centro de salud" que tiene que construir la Junta y la Consejería de Salud.

Sobre el resto de los metros cuadrados de la segunda fase del antiguo hospital, ha defendido que lo "importante" es el centro de salud que da servicio al Casco Antiguo y Pardaleras y que, una vez se sepa el espacio que ocuparía, las administraciones pueden hablar qué se puede hacer con los metros sobrantes y en función de dónde o en qué planta se sitúen.

"Creo que tenemos tiempo incluso para que se le haya pasado la pataleta al presidente de diputación, y podamos hablar en función de los intereses globales de la institución que él representa, de la ciudad a la que me toca a mi representar y de toda Extremadura en su conjunto", ha valorado Fragoso, que se ha mostrado "convencido" de que, una vez que pasen "estos momentos" del "calentón de la pataleta" y el de las elecciones del 10N, les dará "el espacio suficiente para hablar con normalidad" y que cada administración asuma su responsabilidad.

MOCIÓN DE REPROBACIÓN

Por otro lado y preguntado también por su parecer por la moción impulsada por el Partido Socialista que pide su reprobación por permitir la celebración en el Ayuntamiento de Badajoz de una moción propuesta por Vox pidiendo, a su vez, la condena de la "historia criminal" del PSOE, Fragoso ha reiterado que él se "dedicaría a otra cosa" y a hablar de aspectos como el desempleo o por qué Extremadura es la región con menos iniciativa emprendedora de Europa según datos del último informe.

"Sinceramente, creo que se han equivocado, se ponen al mismo nivel de aquellos que querían criticar haciendo que un tema vaya mucho más adelante", ha señalado el primer edil, que ha valorado que, en su opinión, dentro de las potestades de un alcalde "no está elegir qué mociones pueden ir o no al pleno y que si se entrara "en ese juego sería peligroso".

Así, ha sostenido que la moción es la "expresión de la voluntad política de cada grupo", que por el ayuntamiento han pasado de todo tipo y que, a su juicio, "en definitiva lo que uno tiene que hacer es simplemente manifestar qué es lo que piensa de cada cuestión" o como hizo el PP en el pasado pleno municipal decir que "no" va a entrar "en ese juego ni perder el tiempo".

"Yo entiendo que lo del papel de víctimas les gusta, yo ni entré en el juego, ni me parecía bien la moción proponente, ni me pareció mal cuando mucha gente se ha empeñado en utilizar la historia para echárselas unos en cara a otros", ha recalcado Fragoso, para quien los políticos son elegidos para solucionar el presente y diseñar un futuro mejor.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, en la presentación de la "estrategia verde" denominada 'Badajoz se cuida'.