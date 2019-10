PSOE Badajoz asegura que la falta de cemento ha impedido la reparación de baldosas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha asegurado que durante 15 días y hasta esta semana no ha habido cemento en el consistorio para fijar baldosas y para otras tareas de mantenimiento, así como tampoco ha habido asfalto en frío para sellar grietas en vías urbanas.



Además, ha criticado que "tampoco hubo cemento para tapar baches, a pesar de los cientos y cientos de peticiones de la ciudadanía que se apilan sin solución alguna", cuestionando que "esta precariedad se ha repetido durante todo lo que va de año" y que "durante 15 días no hubo nada de material".



Al respecto, ha explicado que en esta misma semana ha llegado el cemento como ha podido comprobar por varias fuentes municipales el Grupo Socialista, que ha tachado de "inadmisible" que esto ocurra en un servicio municipal correspondiente al de ciudad de más de 150.000 habitantes.



Así, ha considerado que "se trata de un error de estructura que incluso va más allá de una falta de previsión", añadiendo que "no hay celo por hacer las cosas bien y el resultado se traslada a la percepción que tienen los vecinos: que su ciudad no corrige un estado de bajo mantenimiento cuando no abandono" y, "esto no puede seguir así ni un día más".



Junto al problema de la falta de materiales de construcción de primera necesidad, ha agregado que siguen faltando herramientas para trabajar "desde el robo de hace muchos meses, en parte solucionado desde el lunes" o la falta de personal para hacer reparaciones "que lógicamente no lo puede hacer por carecer de medios".



En este sentido, ha apuntillado que el servicio cuenta con dos personas al 70 por ciento de jornada laboral por lo que "es impensable medio reparar baldosas y baches", así como que tampoco hay botes para asfalto en frío "y las grietas se convierten en hoyos con la llegada de las lluvias".



El Grupo Socialista ha defendido que "no se puede consentir" que haya vallas instaladas en aceras de la ciudad que llevan entre tres semanas y más de dos meses para impedir que la ciudadanía tropiece en baldosas sueltas o con falta de ellas, y que "conocen" que el 27 de septiembre salió a licitación el contrato de suministros para material de construcción para cuatro años por 359.421 euros, 14.500 euros al año en cemento, cuya apertura de ofertas se hará a finales de mes.



También conocen la licitación de material de ferretería por 114.347 euros en ocho lotes, a adjudicar en noviembre en una ciudad con "graves problemas" en céntricas vías como la avenida de Colón o la de Villanueva, en Felipe Checa, San Francisco, calle Obispo, calle Hernán Cortes o Conquistadores, y en la que "peor se encuentran" los acerados en las barriadas, según ha podido "constatar" esta semana el PSOE tras visitar los barrios "para comprobarlo".